Hồ Ngọc Hà: "Gần đây, tôi đã mạnh dạn đọc bình luận chê bai mình"

Tối 30/7, Hồ Ngọc Hà tổ chức sự kiện kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát với sự tham dự của gần 1.000 khán giả, trong đó có những gương mặt quen thuộc của showbiz như NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Thanh Hà, ca sĩ Phương Uyên, nhạc sĩ Hoài Sa, ca sĩ Bảo Anh...

Hồ Ngọc Hà xuất hiện rạng ngời tại sự kiện đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát (Ảnh: Ban Tổ chức).

Dù đã hoạt động nghệ thuật từ trước nhưng năm 2004 được xem là dấu mốc Hồ Ngọc Hà chính thức bước chân vào ca hát với album đầu tay 24 giờ 7 ngày. Cô tâm sự trong chặng đường của mình, cô nhận được nhiều tình thương và cả những lời chê bai. Nữ ca sĩ chọn cách nghe những điều cần nghe và từ chối đối mặt những điều tiêu cực không cần thiết.

"Tôi chưa bao giờ cô đơn cả. Xung quanh tôi luôn là những người hiểu tôi, cùng suy nghĩ, cùng cách giải quyết vấn đề với tôi. Tôi luôn nói với chính mình và ê-kíp rằng buông bỏ chứ không buông xuôi.

Tôi lắng nghe những điều cần nghe và từ chối những điều không cần thiết phải đối mặt. 20 năm qua, tôi đi từ khó chịu đến buông bỏ. Những năm gần đây tôi đã mạnh dạn đọc bình luận về mình, cả những lời chê bai và thấy mắc cười vì sao họ có thể nghĩ ra những điều mình không nghĩ đến như vậy", Hồ Ngọc Hà nói.

Nữ ca sĩ khẳng định cô không buông xuôi và trong bộ phim tài liệu sắp tới về cô, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Theo hé lộ ban đầu, phim tài liệu này sẽ có nhiều chia sẻ thẳng thắn của Hồ Ngọc Hà về các sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời cô, thậm chí xuất hiện những nhân vật từng được nhắc đến trong những đồn đoán.

Hồ Ngọc Hà trình diễn 5 tiết mục trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ diễn ra sự kiện, Hồ Ngọc Hà còn mang đến 5 tiết mục gồm: Chơi vơi, Cô đơn trên sofa, liên khúc Ta chẳng còn ai (với Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang), liên khúc Trống vắng, mashup What is love - My baby.

Hồ Ngọc Hà cho biết kể từ lúc đi hát đến nay, cô luôn làm mọi việc bằng trái tim, bằng sự đam mê chứ không phải để chứng tỏ bất kỳ điều gì. Với cột mốc 20 năm ca hát cũng vậy, nữ ca sĩ không định làm concert vì cho rằng điều đó không cần thiết.

Tuy nhiên, cuối cùng cô đã phải "chiều lòng" ê-kíp với chuỗi hoạt động gồm đêm nhạc Love songs tại các phòng trà, các MV, E.P, triển lãm, phim tài liệu...

Nữ ca sĩ nhận bằng kỷ lục (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nghệ sĩ Thành Lộc khẳng định Hồ Ngọc Hà khó tính, sâu sắc và là người anh rất yêu quý. Nhạc sĩ Phương Uyên tiết lộ cô và Hồ Ngọc Hà từng có khoảng thời gian giận nhau, nhưng nay mọi thứ đã được xí xóa hết và cô luôn ủng hộ Hồ Ngọc Hà.

Cũng tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công bố và trao bằng kỷ lục "Thương hiệu âm nhạc nghệ sĩ sở hữu số lượng sản phẩm đa loại nhiều nhất Việt Nam" dành cho Love songs với 11 liveshow, 4 album, 1 phim tư liệu, 3 DVD liveshow, 10 video ghi hình trong studio.