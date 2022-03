Hình ảnh hiếm hoi của "Điệp viên 007" Daniel Craig và vợ ngoài đời thường

Cánh săn ảnh đã bắt gặp đôi vợ chồng nổi tiếng Daniel Craig và Rachel Weisz đưa con gái nhỏ tới một trường mẫu giáo ở thành phố New York, Mỹ. Đây là lần hiếm hoi, cặp diễn viên hạng A bị phát hiện ở nơi công cộng.

Là những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới nhưng "Điệp viên 007" Daniel Craig và vợ, nữ diễn viên từng giành giải Oscar Rachel Weisz có cuộc sống riêng tư vô cùng kín tiếng. Rất hiếm khi họ tham dự sự kiện và hầu như không bị thợ săn ảnh phát hiện trong đời thường.

Daniel Craig lịch lãm trên thảm đỏ (Video: Daily Mail).

Trong lần xuất hiện mới nhất trên đường phố New York, Mỹ, "Điệp viên 007" Daniel Craig, 54 tuổi và người vợ 52 tuổi đều ăn mặc đơn giản và thoải mái khi đưa cô con gái 3 tuổi Grace tới trường mẫu giáo.

Craig, 54 tuổi và Weisz, 52 tuổi, kết hôn vào năm 2011 - chỉ 6 tháng sau khi tin đồn về chuyện tình cảm của họ bắt đầu lan truyền. Cặp đôi tổ chức một đám cưới hoàn toàn bí mật tại New York, Mỹ. Đám cưới của họ chỉ có 2 người bạn tham dự cùng 2 đứa con của họ, Ella, con riêng của Daniel với Fiona Loudon và Henry - con riêng của Rachel và hôn phu cũ Darren Aronofsky.

Daniel Craig và Rachel Weisz giản dị ra phố cách đây ít ngày (Ảnh: Curtis Means).

Cuối năm 2018, ngôi sao phim Xác ướp Ai Cập Rachel Weisz sinh con gái ở tuổi 48. Đây là đứa con chung đầu tiên của cô và chồng Daniel Craig. Rachel từng là một trong những nữ diễn viên hàng đầu nước Anh. Cô tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Xác ướp Ai Cập , Enemy at the Gates (2001), About a Boy (2002), Constantine (2005), The Fountain (2006), The Lovely Bones (2009)...

Nữ diễn viên xinh đẹp Rachel Weisz đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn bao gồm giải Oscar, Quả cầu vàng, giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, giải Laurence Olivier và giải thưởng Điện ảnh của Viện hàn lâm Anh. Rất nổi tiếng nhưng sau đám cưới, minh tinh người Anh sống kín đáo hơn và hầu như chỉ dành thời gian chăm sóc gia đình của mình.

Daniel Craig sinh ngày 2 tháng 3 năm 1968 là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Anh. Nam diễn viên tới từ xứ sương mù thu hút sự chú ý đặc biệt khi đóng vai James Bond trong 5 phần phim về Điệp viên 007 (từ năm 2006 - 2021).

Nam diễn viên điển trai Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình The Power of One (1992) và thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình chiến tranh lịch sử Sharpe's Eagle (1993) cũng như bộ phim A Kid in King Arthur's Court (1995), Lara Croft: Tomb Raider (2001).

Sự nghiệp của Daniel Craig bước lên tầm cao mới khi anh được trao vai James Bond trong bộ phim về Điệp viên 007 Casino Royale năm 2006. Vai diễn giúp Daniel Craig nổi tiếng khắp thế giới và anh được giới phê bình điện ảnh dành nhiều lời khen ngợi. Với bộ phim này, Daniel Craig đã được đề cử giải BAFTA cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Daniel Craig nổi bật giữa dàn "sao" (Video: aloe501604).

Từ năm 2016 tới nay, Daniel Craig đã tham gia 5 bộ phim về Điệp viên 007 và trở thành nam diễn viên được thủ vai này lâu nhất trong lịch sử. Phần phim mới nhất mang tên No Time to Die gặt hái nhiều thành công ấn tượng với doanh thu phòng vé lên tới gần 800 triệu USD. Đáng tiếc, Daniel Craig đã nói lời chia tay với vai diễn huyền thoại này.

Kể từ khi đảm nhận vai James Bond, cát-sê của Daniel Craig tăng vọt. Năm 2021, Craig được vinh danh là nam diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood - theo bình chọn của trang Variety. Đáng chú ý, Craig không chỉ nhận cát-sê hàng Top nhờ vai chính trong loạt phim về James Bond mà cát-sê của anh trong loạt phim Knives Out đã đưa anh lên vị trí đầu bảng cho danh hiệu nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2021.

Daniel Craig đã đóng vai chính trong loạt phim Knives Out kể từ bộ phim đầu tiên ra mắt vào năm 2019. Trong phim, Craig vào vai thám tử Benoit Blanc và nam diễn viên sẽ tiếp tục đóng vai chính trong các phần tiếp theo của bộ phim này.

Daniel Craig và vợ Rachel Weisz là hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới (Ảnh: Shutterstock).

Theo trang Celebrity Net Worth, Daniel Craig hiện sở hữu khối tài sản ước chừng là 160 triệu USD. Ngôi sao điện ảnh giàu có từng gây sốc khi tuyên bố sẽ không để cho các con của mình thừa kế nhiều tài sản.

Daniel Craig nói: "Dường như có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng: "Nếu bạn chết và là một người giàu, bạn đã thất bại". Andrew Carnegie (tỷ phú Mỹ) từng làm từ thiện khoảng 11 tỷ USD. Điều đó cho thấy ông ấy là người như thế nào dù tôi tin rằng ông ấy cũng giữ lại một phần. Tôi nghĩ rằng nhận thừa kế là điều khá khó chịu. Triết lý của tôi là tống nó đi hoặc làm từ thiện trước khi qua đời".