Trong khi đó, Quang Hùng MasterD hết sức "chiều fan" khi lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu ca khúc "Catch me if you can" đang được yêu thích. Ngoài ra, nam ca sĩ còn biểu diễn một số bản hit làm nên tên tuổi của mình như "Đừng khóc một mình", "Thủy triều".