Hé lộ thêm về tài tử gây ra vụ nổ súng làm chết người tại phim trường

Dân trí Alec Baldwin là diễn viên có tiếng tại Mỹ và anh cả trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông sở hữu hai giải Quả cầu vàng, là bác của Hailey Baldwin - vợ "hoàng tử nhạc Pop" Justin Bieber.

Ngày 21/10, một vụ tai nạn xảy ra trên phim trường Rust ở bang New Mexico, Mỹ. Nạn nhân là Halyna Hutchins (42 tuổi) được chở bằng trực thăng đến Bệnh viện Đại học New Mexico ở Albuquerque, Mỹ. Do vết thương quá nặng, cô đã không qua khỏi.

Theo TMZ, kế hoạch ban đầu của ê-kíp là chuẩn bị khẩu súng không có đạn để Alec Baldwin đóng cảnh hành động. Tuy nhiên, trong quá trình quay hình, súng trên tay tài tử Alec Baldwin phát nổ gây ra tình huống xấu.

Phòng cảnh sát Santa Fe cho biết, ngoài đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins đã qua đời, đạo diễn Joel Souza (48 tuổi) cũng bị trúng đạn ở xương đòn. Anh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Christus St. Vincent.

Hiện, cảnh sát đang điều tra vụ việc. "Các nhà điều tra đang xem xét làm thế nào và loại đạn gì đã được sử dụng trong tai nạn", phía cảnh sát cho biết.

Alec Baldwin, người được cho đã nổ súng và gây ra tai nạn không mong muốn, đã bày tỏ sự đau buồn sau vụ việc. Tối 22/10, trên trang cá nhân, ông lần đầu lên tiếng về vụ việc: "Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến chồng, con trai và những người dành tình yêu thương cho Halyna Hutchins. Không có từ nào có thể diễn tả sự đau buồn, bàng hoàng của tôi sau tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của cô ấy. Halyna Hutchins là một người vợ, người mẹ và đồng nghiệp mà chúng tôi vô cùng yêu mến".

Alec Baldwin cũng tiết lộ, ngay sau sự cố, ông đã liên hệ với chồng, con trai của nạn nhân và mong muốn được hỗ trợ. Tài tử Holllywood cũng hợp tác với phía cảnh sát để phục vụ điều tra.

Alec Baldwin, sinh năm 1958, là một nghệ sĩ tài năng, có tiếng của điện ảnh Mỹ. Ông được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi.

Cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Alec Baldwin cũng thu hút sự chú ý khi sắm vai thành tỉ phú Donald Trump trong show hài Saturday Night Live. Màn hóa thân này đem về cho nam diễn viên giải Emmy thứ ba trong sự nghiệp diễn xuất.

Alec Baldwin là anh cả và là tài tử nổi tiếng nhất trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật của Hollywood.

Ông từng nhận 3 giải Emmy, 2 giải Quả cầu vàng và một số giải lớn khác của Hollywood nhờ góp mặt vào nhiều phim truyền hình, điện ảnh. Theo The Sun, nhờ sự nghiệp diễn xuất đình đám trong gần 100 bộ phim, Alec Baldwin sở hữu khối tài sản 60 triệu USD.

Với các đồng nghiệp tại Hollywood, ông là một nghệ sĩ luôn hết mình vì công việc và được xếp vào hàng "lão làng" tại Hollywood, không có dấu hiệu giảm sút danh tiếng khi có tuổi.

Alec Baldwin là thành viên của một trong những gia đình quyền lực nhất nhì làng điện ảnh Hollywood. Gia đình ông có 6 người con, 4 người trong số đó đều theo nghiệp diễn và thành danh tại Hollywood.

Alec Baldwin là anh cả trong gia đình và cũng là người nổi tiếng nhất. Các em trai của ông gồm Stephen Baldwin, Daniel Baldwin, Billy Baldwin (hay còn gọi là William Baldwin) đều hoạt động trong làng giải trí.

Alec Baldwin chính là bác ruột nổi tiếng của người mẫu Hailey Baldwin - vợ của nam ca sĩ Justin Bieber. Bố của Hailey Baldwin là em trai của Alec Baldwin.

Alec Baldwin có hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với nữ diễn viên tóc vàng xinh đẹp Kim Basinger. Hai người từng là cặp trai tài gái sắc của Hollywood. Họ có một cô con gái chung tên là Ireland Baldwin, hiện hoạt động với tư cách người mẫu.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm với nữ diễn viên Kim Basinger, Alec Baldwin từng trải qua những năm tháng mất định hướng và bất ổn về tâm lý, rơi cảnh nghiện ngập. Điều này được ông nhiều lần thừa nhận trong các bài phỏng vấn sau này.

Cuộc sống của Alec Baldwin trở nên ổn định và tươi vui hơn khi ông gặp gỡ và kết hôn với người vợ thứ hai, một huấn luyện viên yoga nổi tiếng trên truyền hình và ở Mỹ - Hilaria Baldwin. Cô kém chồng 25 tuổi nhưng hai người vẫn tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Hilaria Baldwin cũng chính là người hướng cho Alec Baldwin đến với bộ môn yoga, thiền định và tìm lại chính mình. Năm 2012, Alec Baldwin và Hilaria Baldwin tổ chức hôn lễ. Họ liên tục có 5 người con chung trong 9 năm chung sống. Làm bố "bỉm sữa" ở tuổi U70 nhưng Alec luôn hạnh phúc, phấn khích.

