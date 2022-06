Hé lộ ảnh cưới hiếm hoi của Từ Hy Viên và chồng mới

Đầu tháng 3 vừa rồi, Koo Jun Yup và Từ Hy Viên khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ việc hai người kết hôn sau 24 năm chia tay. Cặp đôi từng có một năm bí mật bên nhau vào năm 1998 nhưng phải chia tay vì Koo Jun Yup lúc đó đang là nghệ sĩ thần tượng.

Sau khi Từ Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi vào cuối năm ngoái, Koo Jun Yup đã chủ động liên lạc với nữ diễn viên Vườn Sao Băng. Họ trò chuyện và dần mở lòng với nhau. Koo Jun Yup đã đề nghị kết hôn và được Từ Hy Viên chấp thuận.

Ảnh cưới của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup (Ảnh: Yahoo).

Tháng 3 vừa rồi, cặp đôi hoàn tất thủ tục kết hôn và Koo Jun Yup sang Đài Loan thăm vợ, làm quen với người thân của cô. Được biết, cặp đôi không làm đám cưới rình rang. Koo Jun Yup cầu hôn nữ diễn viên xứ Đài qua video call.

Trong chương trình You Quiz On The Block, ngày 22/6, Koo Jun Yup tiết lộ bức ảnh cưới hiếm hoi của hai vợ chồng. Từ Hy Viên và chồng chụp ảnh cưới tại gia và nữ diễn viên không mặc váy cưới.

Được biết, ngôi sao ca nhạc xứ Hàn trở về Hàn Quốc trong tháng 6 này và sẽ sớm quay lại Đài Loan đoàn tụ với vợ.

Koo Jun Yup khoe ảnh cưới của anh với Từ Hy Viên trên sóng truyền hình Hàn Quốc (Ảnh: Setn).

Một nguồn tin thân cận cho biết, Từ Hy Viên muốn hậu thuẫn chồng mới phát triển sự nghiệp tại Đài Loan. Cô tận dụng các mối quan hệ của bản thân để giúp chồng. Koo Jun Yup từng là ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc thập niên 90 nhưng hiện tại, anh chỉ làm DJ tại các hộp đêm.

Trong chương trình, Koo Jun Yup cho biết, nếu không gặp lại Từ Hy Viên và kết hôn với cô, anh dự định sẽ ở một mình cả đời. Anh nói: "Nếu không gặp được người như cô ấy, tôi không bao giờ kết hôn".

Bạn bè của nữ diễn viên họ Từ cho biết, chuyện tình với Koo Jun Yup giúp nữ diễn viên 46 tuổi như hồi sinh, trẻ trung và vui vẻ hơn. Cặp đôi còn có hình xăm mới trên người để bày tỏ tình cảm với đối phương. Koo Jun Yup còn xăm tên Từ Hy Viên bằng tiếng Hàn lên cánh tay.

Koo Jun Yup chia sẻ nếu không lấy Từ Hy Viên, anh sẽ không kết hôn (Ảnh: tvN).

Từ Hy Viên không có ý định sinh thêm con vì cô không còn trẻ và việc sinh nở trong quá khứ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của cô. Ngôi sao xứ Đài có hai con riêng, gồm một trai và một gái. Cả hai bé đều sống với mẹ tại Đài Loan.

Nữ diễn viên hạnh phúc khi chồng mới thấu hiểu và cảm thông cho cô. Theo quản lý của nữ diễn viên, Koo Jun Yup rất hòa đồng với gia đình ngôi sao họ Từ và nỗ lực học tiếng Trung để giao tiếp với mọi người.

Koo Jun Yup chưa từng kết hôn và có người thân duy nhất là mẹ già đang sống tại Hàn Quốc. Hiện, vợ chồng Koo Jun Yup đang tạm xa nhau và liên lạc chủ yếu qua điện thoại. Mối quan hệ với Từ Hy Viên giúp Koo Jun Yup đắt sô tại Hàn Quốc và được truyền thông xứ Hàn quan tâm đặc biệt suốt thời gian qua.