Hành trình đưa âm nhạc cổ điển đến Hà Nội của Vietnam Airlines Classic

Từ quảng trường Lý Thái Tổ đông nghịt khán giả đến Nhà hát Hồ Gươm sang trọng, chương trình không ngừng mở rộng sức lan tỏa, trở thành sự kiện văn hóa - âm nhạc nổi bật của Hà Nội.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert (VACC) ra đời năm 2017 với khát vọng biến Hà Nội thành điểm hẹn văn hóa quốc tế, nơi người dân có thể thưởng thức những dàn nhạc danh tiếng thế giới ngay giữa lòng phố cổ.

Mùa khai sinh, VACC đưa nhạc cổ điển xuống phố và khán giả thủ đô lần đầu tiên được thưởng thức tiếng nhạc của London Symphony Orchestra (LSO), một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới, trong không gian mở của phố đi bộ Hồ Gươm.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019 được tổ chức tại không gian mở ngoài trời (Ảnh: VACC)

Khoảnh khắc hàng nghìn người dân đứng quanh quảng trường Lý Thái Tổ, chăm chú lắng nghe từng giai điệu cổ điển đã trở thành hình ảnh khó quên. Đó không chỉ là buổi hòa nhạc, mà còn là tuyên ngôn: âm nhạc cổ điển không chỉ thuộc về nhà hát sang trọng, mà còn có thể sống giữa đời thường, bên hồ nước, dưới tán cây xanh của thủ đô.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, năm 2018, London Symphony Orchestra trở lại Hà Nội dưới sự chỉ huy của Elim Chan - một trong những nữ nhạc trưởng trẻ tài năng của thế giới. Trong cái se lạnh đầu thu Hà Nội, không gian ngoài trời hòa quyện cùng sự tinh tế trong lối dẫn dắt của Elim Chan đã mang đến một chương trình giàu cảm xúc.

Nếu mùa đầu tiên làm khán giả choáng ngợp vì sự mới lạ thì 2018 tạo dấu ấn bằng sự lắng đọng và kết nối sâu hơn với khán giả thủ đô. Nhiều người dần xem đây là cuộc hẹn nghệ thuật thường niên, chứ không còn là một sự kiện hiếm có, khó tìm.

Mùa 2019 đánh dấu một bước ngoặt khi VACC mời Sir Simon Rattle, một trong những nhạc trưởng huyền thoại của âm nhạc thế giới. Ông cùng London Symphony Orchestra mang đến một chương trình trọn vẹn với những kiệt tác của Berlioz, Mahler, Dvořák, Brahms.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano (Ảnh: Mark Allan).

Ngay phần mở màn, Quốc ca Việt Nam vang lên dưới bàn tay chỉ huy của Sir Rattle khiến quảng trường lặng đi rồi hòa vào tiếng vỗ tay vang dội. Khoảnh khắc ấy biến một buổi hòa nhạc quốc tế thành lễ hội của tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Không những thế, bản Adagietto của Mahler sau đó khiến hàng nghìn khán giả lặng đi. Từng nốt nhạc buồn man mác như chạm đến tâm khảm người nghe dưới ánh nắng thu dịu mát. Đó là khoảnh khắc nghệ thuật hàn lâm chạm đến trái tim nhiều người dân Hà Nội.

Sau bốn năm gián đoạn, VACC trở lại vào năm 2024 với những thay đổi mang tính đột phá. Thay vì đưa nhạc cổ điển xuống phố, ban tổ chức mang chương trình vào Nhà hát Hồ Gươm - một trong những nhà hát hàng đầu thế giới. Sự thay đổi này không chỉ bảo đảm chất lượng âm thanh, ánh sáng mà còn nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật cho khán giả.

VACC mùa 2024 còn ghi dấu với sự xuất hiện của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga, nghệ sĩ piano trẻ Eva Gevorgyan và các vũ công ballet từ Nhà hát Bolshoi. Công chúng Hà Nội được thưởng thức một chương trình hòa nhạc kết hợp ballet trọn vẹn, với những trích đoạn kinh điển như Hồ Thiên Nga, Kẹp hạt dẻ hay Người đẹp ngủ trong rừng.

Bên cạnh đó, Quốc ca Việt Nam được phối khí mới cho dàn giao hưởng bởi nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, vang lên trang nghiêm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Một lần nữa, VACC chứng minh rằng âm nhạc quốc tế hoàn toàn có thể song hành cùng niềm tự hào dân tộc.

Năm 2025, VACC sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 10/11 và 11/10, với sự tham gia của London Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano - nhạc trưởng chính của LSO và Nhà hát Opera Hoàng gia London.

Sự kiện cũng nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 71 năm Giải phóng Thủ đô, càng khiến không gian nghệ thuật mang thêm chiều sâu lịch sử. Chương trình là điểm chạm tiếp theo trong chuỗi sự kiện thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” do UBND thành phố Hà Nội cùng Vietnam Airlines tổ chức.

Từ phố đi bộ đến Nhà hát Hồ Gươm, từ những buổi chen chân ngoài trời đến những tràng pháo tay trong khán phòng lộng lẫy, mỗi mùa VACC đều ghi dấu bằng những khoảnh khắc khó quên: người dân đứng kín quảng trường nghe nhạc, giọt nước mắt rơi theo Adagietto, hay tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi ballet Bolshoi hạ màn.

Tất cả đều khẳng định Hà Nội xứng đáng là điểm hẹn của âm nhạc cổ điển, Vietnam Airlines Classic chính là nhịp cầu đưa cổ điển đến với trái tim Thủ đô.

Chương trình cũng góp phần đưa hình ảnh của thành phố vì hòa bình đến gần hơn với bạn bè quốc tế, bằng ngôn ngữ chung của nhân loại là âm nhạc. Năm 2025, khi London Symphony Orchestra trở lại, khán giả có thể kỳ vọng vào một mùa hòa nhạc tiếp tục viết thêm những trang mới rực rỡ cho hành trình đưa âm nhạc cổ điển đến với trái tim Thủ đô.