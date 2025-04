Hành trình 14 năm của Bucky Barnes trong vũ trụ điện ảnh Marvel

Bucky Barnes (Sebastian Stan đóng), hay còn gọi là Winter Soldier (Chiến binh mùa đông), là siêu anh hùng có hành trình lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Nhân vật Bucky Barnes có vai trò quan trọng trong vũ trụ điện ảnh Marvel (Ảnh: Marvel Studios).

Tác phẩm đầu tiên có sự xuất hiện của Bucky Barnes trong vũ trụ phim Marvel là Captain America: The First Avenger (2011). Nhân vật là bạn thân từ thời thơ ấu của đội trưởng Mỹ Steve Rogers. Tình bạn thuần khiết, không vụ lợi, luôn yêu thương, hỗ trợ nhau đã ảnh hưởng rất lớn đến số phận của họ sau này.

Chứng kiến Steve Rogers trở thành siêu chiến binh, Bucky không hề ghen tị. Nhân vật chấp nhận lùi về phía sau để làm phụ tá cho người bạn thân mà năm xưa mình từng bảo vệ.

Trong một vụ phục kích, Bucky Barnes bị thương nặng, bị kẻ địch tẩy não thành sát thủ Winter Soldier. Hàng chục năm sau đó, anh "ngủ đông" và chỉ được đánh thức mỗi khi cần thực hiện nhiệm vụ.

Bước sang phần phim Captain America: The Winter Soldier (2014), Bucky Barnes gặp lại bạn cũ Steve Rogers. Hai nhân vật chiêu đãi khán giả những trận đấu tay đôi mãn nhãn. Hình ảnh máu lạnh của Bucky Barnes được đánh giá là một trong các khoảnh khắc phản diện hay nhất tại lịch sử vũ trụ Marvel.

Sau phần phim Captain America: Civil War (2016), Bucky Barnes được đưa tới vùng đất Wakanda để thoát khỏi sự kiểm soát tâm trí của Hydra. Chàng siêu chiến binh Bucky Barnes cũng góp mặt trong trận đại chiến Avengers: Infinity War (2018) khi quân đoàn của Thanos (Josh Brolin) tấn công Wakanda.

Trở lại trong phần phim Avengers: Endgame (2019), Bucky chứng kiến Steve trao lại chiếc khiên cùng danh hiệu đội trưởng Mỹ cho Sam Wilson (Anthony Mackie).

Trong loạt phim The Falcon and the Winter Soldier (2021), mối quan hệ giữa Bucky Barnes và Sam Wilson được đào sâu. Đồng thời, loạt phim cũng cho thấy hình ảnh Bucky - siêu chiến binh già cỗi, sống trong thời đại không phải của mình, chẳng có ai thân thích và vẫn ám ảnh từ nỗi đau trong quá khứ.

Kết thúc chuỗi phim, Bucky quyết định chấp nhận quá khứ, sống tiếp để chuộc lại lỗi lầm.

Bucky Barnes trở thành siêu anh hùng gắn kết các thành viên trong phim sắp ra mắt (Ảnh: Marvel Studios).

Trong Thunderbolts* (Biệt đội sấm sét*) - bom tấn sắp ra mắt của Marvel - Bucky sẽ là người kết nối các thành viên như Ghost (Hannah John Kamen), Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko), Black Widow (Florence Pugh)...

Từng là những siêu sát thủ làm nhiều việc xấu trong quá khứ, họ đứng trước cơ hội để trở thành siêu anh hùng sau khi nhóm Avengers tan rã. Trong khi đó, vai trò của Bucky là người dẫn dắt Biệt đội sấm sét chuộc lại lỗi lầm.

Thunderbolts* là phần phim khép lại kỷ nguyên anh hùng thứ 5 (Phase Five) của vũ trụ điện ảnh Marvel và mở đường cho Avengers: Doomsday (2026).

Giới chuyên gia dành những đánh giá tích cực cho phần phim mới của hãng Marvel. Nhà phê bình Emily Murray nhận xét: "Thunderbolts* rất máu lửa, có sức hút và kể câu chuyện thực sự cảm xúc mà bạn sẽ đồng cảm".

Chuyên gia Matt Neglia từ Next Best Picture viết: "Đây là một trong những tác phẩm đen tối nhất của Marvel cho đến nay, đề cập đến sự đổ nát về mặt cảm xúc của những cá nhân tan vỡ, vật lộn với những lựa chọn trong quá khứ và tìm thấy tình bạn giữa sự trống rỗng của cuộc sống".

Nhà phê bình Mia Pflüger nhận xét: "Phim mở ra một kỷ nguyên mới cho Marvel, bộ phim nhân văn nhất cho phép phản anh hùng của họ có khiếm khuyết, tan vỡ và sự hối tiếc. Sebastian Stan có khoảnh khắc bùng nổ, nhưng Florence Pugh cho thấy cô là người dẫn đầu thực sự của thế hệ siêu anh hùng mới".

Phim có suất chiếu đặc biệt từ 19h ngày 30/4 và khởi chiếu chính thức từ ngày 1/5.