"Deadpool Và Wolverine" lập kỷ lục doanh thu, Marvel công bố tin bất ngờ

Deadpool và Wolverine (Deadpool & Wolverine) là bom tấn siêu anh hùng được mong đợi nhất năm nay.

Sau khi khởi chiếu toàn cầu hôm 26/7, phim lập kỷ lục là tác phẩm điện ảnh xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi nếu không có phụ huynh hoặc người bảo hộ đi cùng) có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử với 438,3 triệu USD toàn cầu.

Ryan Reynolds (phải) trong vai Deadpool và Hugh Jackman (đóng Wolverine) (Ảnh: MCU).

Sau 3 ngày công chiếu, bom tấn có Ryan Reynolds và Hugh Jackman đóng vai chính cũng đã trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 6 trong năm nay. Màn ra mắt của Deadpool và Wolverine cũng là khởi đầu tốt nhất năm, vượt qua Inside Out 2 (155 triệu USD) của Disney.

Ở thị trường Việt Nam, bộ phim mang về gần 30 tỷ đồng sau 2 ngày cuối tuần để trở thành tác phẩm gắn nhãn T18 (khán giả đủ 18 tuổi trở lên) có doanh thu mở màn cao nhất và cũng là phần phim về Deadpool có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều khán giả hào hứng khi Deadpool và Wolverine khởi chiếu bởi họ đã chờ đợi 6 năm dài. Ngoài ra, màn diễn xuất của tài tử Ryan Reynolds và Hugh Jackman cũng nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Hãng Marvel công bố nhiều thông tin mới về các tác phẩm ra mắt trong những năm tới (Ảnh: Marvel Studios).

Trong sự kiện San Diego Comic-Con tổ chức gần đây, hãng Marvel cũng công bố nhiều thông tin mới, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Khán giả thích thú khi Marvel Studios thông báo Robert Downey Jr. sẽ trở lại trong vai Doctor Doom/Victor von Doom. Trong nguyên tác truyện tranh, đây là một trong những ác nhân hùng mạnh hàng đầu với trí tuệ siêu việt, đứng sau nhiều sự kiện cấp độ vũ trụ.

Về vai diễn ác nhân của Giancarlo Esposito trong Captain America: Brave New World, Marvel hé lộ đó là Sidewinder. Nhân vật này là thủ lĩnh của Serpent Society - một tổ chức tội phạm có nhiều liên kết với giới chính trị và thao túng các thế lực toàn cầu. Chủ tịch Marvel Kevin Feige chia sẻ Captain America: Brave New World là một bộ phim gián điệp, gợi nhớ đến Captain America: The Winter Soldier (2014).

Sau thời gian chỉnh sửa kế hoạch, hai dự án Avengers 5 và 6 cũng được thông báo chính thức có tựa đề mới là Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars, dự kiến lần lượt ra mắt năm 2026 và 2027.

Tại sự kiện, phần phim Fantastic Four cũng hé lộ một vài hình ảnh đầu tiên về bộ tứ siêu đẳng của Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Ebon Moss-Bachrach. Cuối đoạn phim là sự xuất hiện của Galactus - một ác nhân cấp độ thực thể vũ trụ - báo hiệu sự mở rộng ra không gian của vũ trụ Marvel.

Sau thành công của bom tấn Deadpool và Wolverine, Marvel Studios hứa hẹn sẽ có sự trở lại mạnh mẽ và bùng nổ đến khán giả toàn cầu.