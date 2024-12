Hàng nghìn khán giả hòa nhịp cùng nghệ sĩ trong đêm nhạc Nhịp điệu trẻ"

Tối 29/12, chương trình Nhịp điệu trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã diễn ra tại Cung Thiếu nhi (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sự kiện mang màu sắc sôi động, khơi dậy niềm hứng khởi của thế hệ trẻ, lan tỏa những giá trị của âm nhạc.

Nhịp điệu trẻ là chương trình nghệ thuật mang âm hưởng nhạc điện tử, kết hợp giữa những bài hát đã đi cùng năm tháng, được hòa âm phối khí lại một cách hiện đại và những sáng tác mới, mang nhịp điệu sôi động, trẻ trung.

Tại đêm nhạc, ca khúc "Khát vọng tuổi trẻ" và "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" với phần biểu diễn của nhóm nhạc Oplus khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết (Ảnh: Ban tổ chức).

Nữ ca sĩ Khánh Thy, trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội đã có phần mở màn đầy lôi cuốn cùng ca khúc Xinh tươi Việt Nam và Tóc hát.

Ngay sau đó, nam ca sĩ Ninh Trịnh Quang Minh, người vừa đạt giải nhất Dòng nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội 2024 khiến khán giả không khỏi xúc động với Đất nước lời ru và Đường đêm.

Sự có mặt của nhóm nhạc Oplus cùng Khát vọng tuổi trẻ và Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ đã khiến sức nóng của đêm nhạc càng lên cao.

Khán giả ở dưới không ngừng hát theo bốn chàng trai trẻ những bài hát về tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc, quê hương, đất nước. Ca khúc Việt Nam muôn màu mới phát hành của Oplus cũng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả trẻ.

Các bạn trẻ hát theo các nghệ sĩ trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong lần trở lại Việt Nam này, nam ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của Hàn Quốc Munan khuấy động đêm nhạc với các ca khúc mang âm hưởng soft rock và disco của thập niên 70 như: Your life, Comes in two, When I was young, Naked, Freak like me…

Sự có mặt của anh trong đêm nhạc không chỉ mang lại một màu sắc độc đáo mà còn thể hiện những thông điệp về tình yêu, hòa bình, sự sẻ chia và hội nhập văn hóa.

Âm nhạc chính là cầu nối gắn kết các quốc gia, những nền văn hóa khác nhau để cùng phát triển, lan tỏa những nguồn năng lượng, những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Rapper Pháo biểu diễn trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện cho thế hệ trẻ tài năng và năng động, nữ rapper Pháo mang tới đêm nhạc ca khúc Kìa bóng dáng ai và Cho anh. Phần trình diễn trẻ trung của rapper Pháo khiến khán giả hò reo không ngớt.

"Anh tài" Hà Lê mang tới những ca khúc đậm chất nhạc điện tử như: I will call it love, Đông cuối cùng những bản nhạc gắn với tên tuổi như: Mưa hồng, Món quà. Với bản lĩnh và kinh nghiệm sân khấu, Hà Lê khiến khán giả không khỏi trầm trồ với mỗi phần biểu diễn của mình.

Tại sự kiện, nam ca sĩ hài hước chia sẻ rằng, trên người anh lúc này không có gì của mình, đa số đồ đều do người hâm mộ tặng, chỉ có chiếc nhẫn cưới là tự mua và tự "chui đầu vào nó".