Hà Lê kể về giai đoạn khó khăn, bật mí việc có lỗi với vợ

Showbiz Việt rộng lắm

Nhắc đến Hà Lê, khán giả nhớ đến một ca sĩ "khoác áo mới" cho nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng vài năm gần đây, anh lại... hát nhạc tình. Đây có phải là cách để anh đến gần khán giả hơn?

- Trong quá trình làm nhạc Trịnh Công Sơn, tôi cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nó đã tạo ra một Hà Lê hoàn toàn khác. Tôi nghĩ, cái sợ đó không lớn, điều quan trọng là tôi có dám thử cái mới không, có dám thay đổi không?

Tôi sẽ tiếp tục làm mới, khai phá bản thân mình, mang đến cho khán giả những sản phẩm ấn tượng, chất lượng. Mỗi một dự án làm, tôi đầu tư nhiều thời gian nên tôi muốn trải nghiệm hết các giới hạn khi mình vẫn còn làm nghề.

Một Hà Lê hát nhạc tình trong album "Đơn sơ" mới đây sẽ khác Hà Lê hát nhạc Trịnh Công Sơn thế nào?

- Tôi bớt nhún nhảy hơn, tĩnh tâm hơn. Nếu để nói về kỹ thuật hát thanh nhạc, tôi không bằng các ca sĩ từng học qua trường lớp chuyên nghiệp nhưng tôi có thể kể chuyện thông qua những giai điệu âm nhạc. Tôi sáng tác không tốt nên sẽ đi tìm những tác giả có bài hát, có trải nghiệm tương tự mình, để khi hát, tôi thấy chính mình trong đó.

Album Đơn sơ được tôi ấp ủ từ trong giai đoạn dịch Covid-19. Khác với 2 dự án dài hơi trước đó là album Ở trọ (remake nhạc Trịnh Công Sơn) và EP Lost, Đơn sơ đúng như tên gọi chứa đựng những giá trị tinh thần mộc mạc, không cầu kỳ.

Có nghĩa là âm nhạc của Hà Lê đã đơn giản hơn nhiều nên anh mới đặt tên sản phẩm mới là Đơn sơ?

Có thể hiểu, Đơn sơ là chân dung một người đàn ông đã có gia đình, có thêm nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Đây là một sản phẩm nhẹ nhàng, trong sáng, nhân vật chính trong album đã cởi bỏ mặt nạ, trở về với bản ngã của mình, đi tìm chính mình.

Album có 8 ca khúc, là những tác phẩm nhẹ nhàng, có sự ủy mị nhưng không bị quá đà mà có sự động viên, chia sẻ đồng cảm với khán giả. Tôi cũng thấy vui hơn khi có hai ca sĩ là Dương Trần Nghĩa và Đỗ Tố Hoa góp mặt trong buổi showcase giới thiệu dự án này.

Nhiều khán giả nhận xét rằng "Hà Lê khác biệt lắm", anh nghĩ mình đang đứng ở đâu trong showbiz Việt?

- Tôi rất hạnh phúc với vị trí của mình đang đứng. Showbiz Việt rất rộng, có nhiều dòng nhạc, dạng nghệ sĩ khác nhau, tôi hài lòng vì mình có tệp khán giả nhất định yêu mến phong cách của mình. Nếu có thể trẻ lại 15 tuổi, có sức trẻ, ngoại hình… thì có thể mục đích của tôi sẽ khác.

Nhưng khi rẽ sang đi hát, tôi không còn trẻ nữa, tôi được nhận lời khuyên là phải biết thực tế của mình. Ngoài kia, các bạn trẻ có tài năng, họ phát triển rất nhanh, nếu còn cạnh tranh được, tôi phải nhanh chóng tìm cho mình một tệp khán giả riêng thì may ra mới trụ được với nghề.

Nghe những lời khuyên như vậy, tôi cũng cố gắng để luôn được hát, được phục vụ khán giả, đóng góp vào thị trường âm nhạc Việt Nam. Còn vị trí thực sự của Hà Lê trong showbiz chắc phải để khán giả đánh giá.

Nhiều ca sĩ đã trở thành đại gia khi đi hát, nhưng có nhiều ca sĩ cũng khá chật vật khi chọn những dòng nhạc kén khán giả. Hà Lê có "sống được" với nghề không?

- Tôi không quá giàu sang nhưng cũng "sống được" với nghề. Tôi thấy đủ, thấy mình may mắn. Thu nhập từ âm nhạc, tôi có thể lo lắng, chăm sóc cho gia đình, người thân của mình. Đó cũng là được "tổ đãi" rồi.

Ngày xưa, tôi từng học khoa Toán kinh tế trường Đại học Nottingham Trent (Nottingham, Anh) theo nguyện vọng của gia đình. Tôi luôn biết ơn giai đoạn được đi học nước ngoài, bởi chính thời gian này tôi được tiếp xúc với Hiphop, nghệ thuật để bây giờ tôi mới được sống với đam mê của mình.

Vợ chồng tôi không động vào điện thoại của nhau

Có lúc nào anh cảm thấy bế tắc trong nghề không?

- Có những lúc tôi thấy rất khó khăn, tình trạng này xảy ra ở các giai đoạn khi tôi đi hát. Tôi chán, nằm ở nhà vì thấy những cố gắng trong nghề chưa được công nhận, cơ hội chưa tìm đến mình nhiều.

Trước khi ra mắt album Đơn sơ, tôi cũng bị vậy. Nhưng tôi cũng quen rồi, khi biết những tiêu cực đến với mình, tôi tìm cách vượt qua, chuyển hóa để thay đổi mình. Tôi lại tìm đến âm nhạc, đến phòng thu, cho ra những ý tưởng mới. Bây giờ, nếu chán quá, tôi lại nhìn vợ (cười).

Mới đây, ban nhạc Ngọt tuyên bố tan rã để lại tiếc nuối cho khán giả, theo anh, có công thức chung nào cho những ban nhạc ở Việt Nam tồn tại không?

- Tôi nghĩ, đó là lý do về con người. Chúng ta đều lớn lên, trưởng thành hơn, có những đích đến khác. Ban nhạc là một tập thể, để làm việc cùng nhau một thời gian dài, họ sẽ phải cố gắng rất nhiều. Họ sẽ phải bớt đi cái tôi, để cùng phấn đấu cho cái chung.

Sau một thời gian làm cùng, họ sẽ gặp phải những thử thách mới, gặp nhiều trắc trở nên họ đã dừng lại. Khi mục đích, lợi ích không đảm bảo cùng nhau, họ đã tan rã. Hy vọng các bạn ấy sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.

Sau khi lập gia đình, Hà Lê thấy mình có thay đổi nhiều không?

- Có nhiều thay đổi chứ, dù vợ không nói gì nhưng đi chơi tôi phải về sớm (cười). Tôi phải thay đổi tật xấu của mình, để cả hai hòa hợp với nhau hơn.

Nghệ sĩ khi lập gia đình, cuộc sống không còn được bay bổng, phiêu du như trước. Tôi vẫn đam mê, vẫn khát khao với việc sáng tạo, nhưng đi kèm với đó là áp lực về cuộc sống, bắt buộc trong công việc phải có tư duy để mang lại nhiều lợi ích cho mình nhất.

Ngày xưa thích mới làm, không thích tôi không làm. Bây giờ không thích vẫn làm, nhưng cố gắng làm một cách sảng khoái, sung sướng. Có vợ ở bên động viên thì tôi cũng có động lực để làm việc chăm chỉ hơn.

Trong gia đình, ai là người nắm kinh tế? Anh có chiều bà xã không?

- Chắc chắn là bà xã rồi, tôi tự nguyện đưa tiền cho cô ấy vì không giữ được tiền. Vợ trẻ hơn tôi 13 tuổi nên tôi cũng rất chiều, may mắn là từ khi quen nhau, chúng tôi chưa từng cãi nhau to. Chỉ nói nhau vài câu là cả 2 biết dừng lại.

Đôi khi, tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ vì vài năm nay, tôi bớt lãng mạn với cô ấy, do phải đi nhiều, phải lo nhiều việc hơn. Lâu lâu chúng tôi "hâm nóng" bằng việc đi du lịch nước ngoài. Chúng tôi có niềm vui nho nhỏ như gọi đồ về nhà ăn với nhau. Vợ chồng tôi ở riêng, thi thoảng tôi cũng vào bếp nấu cơm cho vợ.

Anh và bà xã, ai ghen hơn?

- Chúng tôi có một "luật ngầm" là không động vào điện thoại của nhau. Tôi tin và biết bạn ấy là người thế nào nhưng thi thoảng vẫn ghen đấy.

Điều tôi trân trọng vợ nhất là sự thật thà, dù tôi không hoàn hảo, cô ấy vẫn đồng ý "chứa chấp" tôi. Cô ấy không gây áp lực cho tôi trong cuộc sống mà để tôi làm một người nghệ sĩ tự do.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Ca sĩ tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh có khả năng đọc rap và nhảy hip hop ấn tượng.

Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Anh từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội…

Đầu năm 2023, anh kết hôn với biên đạo múa Gia Linh (SN 1997). Họ quen nhau từ 10 năm trước, khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo.