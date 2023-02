Vợ chồng Rapper Hà Lê chụp ảnh cưới ở sông Nho Quế

Rapper Hà Lê và vũ công Gia Linh chính thức về chung một nhà sau 6 năm hẹn hò. Ngày 28/1 vừa qua, đôi trẻ đã tổ chức đám hỏi. Và vào ngày 5/2, đám cưới sẽ diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: NVCC).

"Nửa kia" của nam rapper sinh năm 1997, kém anh 13 tuổi và cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hiện, cô là vũ công và có nhóm nhảy riêng. Bà xã của Hà Lê từng tham gia nhiều chương trình giải trí và hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng (Ảnh: NVCC).

Gia Linh tiết lộ ban đầu, tuy chưa có cơ hội gặp Hà Lê nhưng cô được bạn bè kể rất nhiều về anh với tài năng nhảy hiện đại. "Vì thế, tôi rất tò mò về người đàn ông này. Tôi không hiểu tại sao những người yêu thích hip hop xung quanh mình lại gọi anh ấy là Master Hà Lê và không biết anh giỏi đến mức độ nào. Lần đầu tiên gặp anh, tôi ở độ tuổi 16. Khi đó, tôi tham gia một chương trình thực tế về nhảy, anh Hà là thành viên ban giám khảo", bà xã nam rapper nhớ lại (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với PV Dân trí, "người ấy" của Hà Lê nhìn thấy những thay đổi rõ ràng trong tính cách của anh, đặc biệt sau khi trải qua đại dịch Covid. Nam rapper trở nên điềm tĩnh hơn, có trách nhiệm hơn và suy nghĩ mọi việc đơn giản hơn trước (Ảnh: NVCC).

Tuy đã cùng nhau đi du lịch tới nhiều quốc gia trên thế giới nhưng cả hai chưa từng đặt chân tới Hà Giang. Vì vậy, cả hai quyết định lựa chọn vùng đất này là điểm đến cho bộ ảnh cưới (Ảnh: Cam Studio).

Bộ ảnh cưới của cặp nghệ sĩ gắn liền với sông Nho Quế, hẻm Tu Sản - một điểm dừng chân nổi tiếng của Hà Giang (Ảnh: NVCC).

Đường đến Đồng Văn tuy vất vả, khó đi nhưng cả hai đều hạnh phúc vì bộ ảnh cưới được thực hiện theo đúng ý mình (Ảnh: NVCC).

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, rapper, vũ công và từng là thành viên của nhóm nhạc PB Nation. Trong thời gian học tại Đại học Nottingham Trent (Anh), Hà Lê có cơ hội được tiếp xúc nhiều văn hóa hip hop. Anh từng là thành viên ban giám khảo nhiều chương trình thực tế như So you think you can dance, The Heroes… Năm 2018, dự án "Trịnh Contemporary" làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội đã tạo nên tiếng vang lớn.