Gu thời trang sành điệu "không tuổi" của siêu mẫu Thanh Hằng

Huấn luyện viên "The New Mentor 2023" diện váy dáng suông họa tiết in hoa. Váy dáng suông in họa tiết mang đến cảm giác bay bổng, nữ tính và không kén vóc dáng. Gam màu tươi sáng, nhã nhặn của trang phục cộng hưởng với lối trang điểm, tạo kiểu tóc giúp Thanh Hằng nhìn tươi trẻ, tràn đầy năng lượng (Ảnh: @phamthanhhang_).