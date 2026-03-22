Giám đốc VFC lên tiếng về những tranh cãi cảnh nhạy cảm trên phim giờ vàng

Bộ phim Đồng hồ đếm ngược mang màu sắc giả tưởng, xoay quanh hành trình của Thành (Thanh Sơn) và Hà Chi (Hoàng Hà) trong việc thực hiện các “nhiệm vụ” nhằm kéo dài sự sống cho mẹ.

Tuy nhiên, từ khi nhân vật Thơ do Lan Phương đảm nhận xuất hiện, mạch phim có sự chuyển hướng rõ rệt, sang gam màu được nhiều khán giả nhận xét là tăm tối hơn, với các yếu tố bạo lực và nhạy cảm.

Chuỗi tình tiết liên quan đến Thơ cùng nhân vật Chiến và Minh Anh trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt ở tập 14. Trong tập phim này, nhân vật Thơ có những hành động giam cầm, thao túng, trói tay chân, bịt miệng và gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần đối với nạn nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đang "đi quá xa" trong việc mô tả sự biến thái và bạo lực.

Cảnh phim trong "Đồng hồ đếm ngược" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NSƯT Lê Mạnh - Giám đốc VFC - cho rằng, thực tế, phim truyền hình Việt Nam trong khoảng 10 năm qua thường đi theo những lối mòn an toàn như đề tài gia đình, tình cảm…

“Dù đây là dòng phim phổ thông dễ tiếp nhận, có sức hút nhất định, chúng tôi nhận thấy cần phải tìm ra những hướng đi mới, mang lại những "món ăn tinh thần" khác biệt cho công chúng.

Được sự quan tâm và định hướng từ lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, VFC đang mạnh dạn thử nghiệm dòng phim chất lượng miniseries với độ dài dưới 20 tập. Đồng hồ đếm ngược chính là sản phẩm mở màn, tiếp theo sẽ là các dự án: Lời hứa đầu tiên, Lửa trắng...

Chúng tôi dự kiến triển khai khoảng 4 bộ phim theo định dạng này để đánh giá cụ thể trên nhiều phương diện từ cách thức sản xuất, nội dung, tính nghệ thuật cho đến hiệu quả truyền thông và phản ứng của dư luận để có điều chỉnh phù hợp”, ông Lê Mạnh chia sẻ.

Về những tranh luận xung quanh yếu tố bạo lực hay nhạy cảm trong các tập gần đây của phim Đồng hồ đếm ngược, Giám đốc VFC cho hay, đây là các chi tiết phản ánh một phần thực tế đời sống xã hội dưới góc nhìn sáng tạo của đạo diễn.

Theo ông Mạnh, những yếu tố này có thể còn mới với khán giả khi xuất hiện trên sóng VTV nên tạo ra nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, việc đưa những yếu tố này vào phim đã được VFC cân nhắc và điều tiết rất kỹ lưỡng.

Giám đốc VFC khẳng định: “Quy trình kiểm duyệt phim tại Đài được thực hiện chặt chẽ qua 2-3 lớp, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của sóng truyền hình quốc gia.

Về liều lượng và cách thức thể hiện, ê-kíp đã tiết giảm tối đa để phim vẫn nằm trong khung phân loại P (cho phép phổ biến rộng rãi đến khán giả ở mọi độ tuổi), chưa đến mức phải dán nhãn hạn chế hơn (T)”.

Chia sẻ thêm về dòng phim chất lượng miniseries, ông Lê Mạnh cho biết, điểm đáng chú ý của cách làm phim này là sự tôn trọng sáng tạo của đạo diễn và ê-kíp nội dung, đồng thời chú trọng đến chất lượng dàn dựng, hình ảnh, màu sắc, kỹ xảo… theo hướng tiệm cận với điện ảnh. Quy trình sản xuất cũng được thực hiện kỹ lưỡng, trau chuốt hơn.

Dòng phim miniseries hướng đến việc khai thác sâu thân phận và đời sống nội tâm nhân vật trong những không gian cụ thể, qua đó cho phép câu chuyện được đào sâu và phát triển trọn vẹn.

Về cấu trúc phim, cũng được thay đổi: Cứ 2-3 tập là một nhiệm vụ của nhân vật chính, tổng thể gồm 5 nhiệm vụ với màu sắc, câu chuyện và thông điệp khác nhau.

Theo đại diện VFC, đây cũng là một thử thách lớn đối với ê-kíp khi phải đảm bảo mỗi phần đều có sự khác biệt và duy trì sự hấp dẫn. Ông Lê Mạnh thông tin thêm, dù cách thể hiện có phần mạnh dạn hơn, mạch ngầm xuyên suốt của phim vẫn là dòng chảy nhân văn sâu sắc.

Ở các tập đầu, phim khai thác những câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân, sự hối cải của con người, trong khi các phần sau mở rộng sang những lát cắt khác của đời sống và quá khứ, mang lại những góc nhìn khác nhau cho khán giả.

“Tôi tin rằng khi theo dõi trọn vẹn, khán giả sẽ cảm nhận được giá trị cốt lõi mà bộ phim hướng tới. Đây là một thử nghiệm sáng tạo nên việc xuất hiện các ý kiến trái chiều là điều bình thường.

Chúng tôi luôn giữ vững tinh thần cầu thị và tôn trọng mọi ý kiến đóng góp của khán giả đồng thời cũng mong muốn có thêm dư địa để các ê-kíp sáng tạo có thể thử nghiệm những cách làm mới.

Những thử nghiệm này không ngoài mục đích nâng tầm cảm thụ và trải nghiệm cảm xúc của người xem đối với các sản phẩm truyền hình trong thời đại mới”, ông Lê Mạnh nhấn mạnh.

Cảnh Minh Anh (Yến My) bị đe dọa xâm hại trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Lê Mạnh cũng cho rằng, với cách làm này, việc triển khai trên các bộ phim dài tập truyền thống là rất khó, nên trước mắt chỉ phù hợp với dạng phim ngắn, có cấu trúc gọn, cho phép khai thác nhiều hơn về cách thể hiện và góc nhìn.

Theo ông, thực tế, nếu so sánh về mức độ thể hiện, nhiều phim chính luận trước đây như Người phán xử còn có những yếu tố mạnh hơn.

Ông bày tỏ tin tưởng các phần sau của Đồng hồ đếm ngược sẽ mang lại những cảm nhận khác cho khán giả, với chiều sâu và dư vị riêng, khi câu chuyện tiếp tục được triển khai ở các tuyến nội dung tiếp theo.

Miniseries là dòng phim có thời lượng ngắn, thường khoảng 16-20 tập, được đầu tư theo hướng chọn lọc đề tài, khai thác những thể loại còn ít xuất hiện, thậm chí mới mẻ trên màn ảnh.

Điểm đặc trưng của dòng phim này nằm ở việc mạnh dạn thử nghiệm cách kể chuyện, xây dựng nhân vật khác biệt, đồng thời chú trọng nâng cao trải nghiệm cảm xúc cho người xem.

Có thể thấy, trong bối cảnh thói quen xem phim thay đổi, việc phát triển miniseries (hay limited series - dạng series giới hạn số tập, thường dưới 20 tập và kể một câu chuyện trọn vẹn) được xem là hướng đi phù hợp, đáp ứng nhu cầu binge-watching - xu hướng xem liên tục nhiều tập của khán giả hiện nay.

Đây cũng là xu hướng chung của thị trường quốc tế, đặc biệt khi các nền tảng streaming như Netflix, Disney+ hay HBO Max phát triển mạnh mẽ.

Tại Hàn Quốc - một trong những “cường quốc” phim truyền hình của khu vực - xu hướng này cũng diễn ra rõ nét trong những năm gần đây.

Sự tham gia và đầu tư của các nền tảng OTT như Netflix, Disney+ hay TVing đã thúc đẩy việc sản xuất các series ngắn hơn, phù hợp với khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Nhiều tác phẩm gần đây chỉ kéo dài 10-12 tập, thậm chí ngắn hơn để tối ưu cho việc phát hành trên nền tảng số, như The Trauma Code: Heroes on Call (8 tập), Newtopia (8 tập), Way Back Love (6 tập) hay Hyper Knife (8 tập).

Ở thị trường quốc tế, nhiều miniseries cũng tạo được tiếng vang lớn như Chernobyl (5 tập), The Queen's Gambit (7 tập) hay When They See Us (4 tập).

Gần đây, Adolescence - tác phẩm giúp Owen Cooper vụt sáng - cũng chỉ gồm 4 tập, nhưng vẫn tạo dấu ấn khi giành chiến thắng tại Golden Globe Awards lần thứ 83, cho thấy sức hút của mô hình series ngắn trong bối cảnh hiện nay.