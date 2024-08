Giải mã "cơn sốt" thời trang pickleball

Hot girl An Japan (Hoài An) kết hợp áo 2 dây màu đen với quần legging 3 sọc classics adicolor của thương hiệu Adidas. Quần cạp cao và kiểu dáng ôm sát cùng chất vải cotton mềm mại, co giãn giúp An Japan có thể tự tin chơi pickleball (Ảnh: @hoaiann_).