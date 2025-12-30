"Giấc mơ hóa rồng xanh": Tương lai hạnh phúc qua đôi mắt trẻ thơ

Sau cuốn sách đầu tay Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng, tác phẩm đầu tiên tại Việt Nam bàn về thương hiệu quốc gia dưới góc nhìn thực tiễn, tác giả Trần Tuệ Tri tiếp tục ra mắt Giấc mơ hóa rồng xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045 (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), phác họa tầm nhìn về một Việt Nam hùng cường, nhân văn và phát triển bền vững trong tương lai.

Tác giả Trần Tuệ Tri có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu tại thị trường bán lẻ và tiêu dùng, trong đó hơn 15 năm làm việc và sinh sống ở nước ngoài.

Bà cho biết bản thân đã ấp ủ, viết nên tác phẩm lần này như một lời mời gọi thế hệ trẻ cùng ước mơ, tin tưởng và hành động để Việt Nam “hóa rồng” bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Quyển sách "Giấc mơ hóa rồng xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045" (Ảnh: Tác giả cung cấp).

Cuốn sách lựa chọn góc nhìn trẻ thơ để kể chuyện, với nhân vật trung tâm là cậu bé Nước Non (12 tuổi) trong hành trình vượt thời gian đến năm 2045.

Qua đôi mắt trong trẻo của một đứa trẻ, tác giả đặt ra câu hỏi xuyên suốt: Việt Nam sẽ trở thành quốc gia như thế nào vào năm 2045 và mỗi cá nhân hôm nay cần sống, học tập, làm việc ra sao để góp phần kiến tạo tương lai ấy.

Hình tượng “rồng xanh” được sử dụng như biểu trưng cho một Việt Nam có nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, lấy con người làm gốc rễ, nuôi dưỡng tinh thần tri thức, hòa bình và tử tế.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, tác giả Trần Tuệ Tri cho biết bà chọn mốc 2045 không chỉ vì đây là dấu mốc 100 năm độc lập, mà còn là mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Tác giả Trần Tuệ Tri (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà, giấc mơ “hóa rồng xanh” không bắt đầu từ những con số khô khan, mà từ khát vọng sống tử tế, sáng tạo và bản lĩnh của mỗi người Việt Nam hôm nay.

Song song với lễ ra mắt sách, chuỗi đối thoại “Thương hiệu Việt Nam 2045” được tổ chức với các phiên thảo luận xoay quanh vai trò của công nghệ, văn hóa và giáo dục trong việc định hình thương hiệu quốc gia.

Trong đó, phiên đối thoại của người trẻ mang tư duy đa văn hóa nhưng luôn trăn trở về vị trí của mình trong “giấc mơ Việt Nam 2045” thu hút sự quan tâm.

Các đại biểu trẻ đang học tập, làm việc trong và ngoài nước chia sẻ thẳng thắn về kỳ vọng, áp lực và lựa chọn của thế hệ, đồng thời đề xuất những “sáng kiến nhỏ nhưng tác động lớn” nhằm giúp Việt Nam bắt nhịp xu hướng công nghệ toàn cầu, khẳng định vai trò then chốt của thế hệ trẻ trong hành trình “hóa rồng”.