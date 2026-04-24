Gần 60 năm bên nhau: Chuyện tình ít biết của “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa

Nhắc đến bộ phim kinh điển Tây du ký (1986), khán giả không chỉ nhớ đến hành trình thỉnh kinh đầy gian nan mà còn ấn tượng với những nhân vật mang đậm dấu ấn riêng.

Trong đó, Trư Bát Giới - vừa tham ăn, ham ngủ, lại có phần háo sắc nhưng vẫn chân thành và đáng mến - là một trong những hình tượng được yêu thích nhất. Thành công ấy gắn liền với tên tuổi của diễn viên Mã Đức Hoa.

Mã Đức Hoa vào vai Trư Bát Giới trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua kể từ khi bộ phim lên sóng, dàn diễn viên năm nào mỗi người một ngả. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Mã Đức Hoa là người có cuộc sống đời tư viên mãn và bình yên bậc nhất. Không chỉ ghi dấu ấn với vai diễn để đời, ông còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền bỉ kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Cơ duyên đến với vai diễn kinh điển

Trước khi gắn liền với hình tượng Trư Bát Giới, Mã Đức Hoa xuất thân từ sân khấu kịch. Năm 1982, khi đang công tác tại một đoàn nghệ thuật, ông tham gia một vở diễn có nội dung liên quan đến Tây du ký. Chính màn thể hiện này đã trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp.

Nhận thấy cơ hội, ông chủ động liên hệ với đạo diễn Dương Khiết. Dù trước đó đoàn phim đã có lựa chọn khác cho vai Trư Bát Giới, nhưng sau khi xem phần trình diễn của Mã Đức Hoa, nữ đạo diễn quyết định trao cơ hội cho ông. Quyết định này sau đó được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.

Mã Đức Hoa trở thành Trư Bát Giới kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng và giàu chất hài, Mã Đức Hoa đã “thổi hồn” vào nhân vật, giúp Trư Bát Giới trở thành một trong những hình tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Những màn đối đáp hài hước giữa ông và Tôn Ngộ Không mang đến tiếng cười, đồng thời góp phần làm nên sức sống lâu bền của bộ phim.

Sau thành công vang dội của Tây du ký, Mã Đức Hoa nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, giống như nhiều bạn diễn khác, ông gặp khó khăn khi thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn kinh điển. Dù vậy, tên tuổi của ông vẫn đảm bảo sức hút nhất định trong giới giải trí. Ông tham gia một số chương trình, quảng cáo và dự án nghệ thuật khác.

Năm 2015, ông cùng các bạn diễn nổi tiếng như Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) và Trì Trọng Thụy (vai Đường Tăng) được vinh danh với giải thưởng ghi nhận đóng góp trọn đời cho nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 80, Mã Đức Hoa vẫn duy trì sự năng động đáng nể. Ông thường xuyên góp mặt tại các sự kiện, tham gia giảng dạy, truyền kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ. Trong đời thường, nam nghệ sĩ giữ lối sống giản dị, kín tiếng nhưng luôn toát lên sự lạc quan, yêu đời.

Cuộc hôn nhân dài gần 60 năm bắt đầu từ mai mối

Nếu sự nghiệp của Mã Đức Hoa gắn liền với ánh đèn sân khấu thì đời sống hôn nhân của ông lại mang màu sắc rất đời thường. Ông và vợ - bà Hầu Ngọc Mẫn - đến với nhau thông qua sự mai mối của gia đình.

Thời điểm ban đầu, nam diễn viên không có nhiều thiện cảm với người bạn đời tương lai. Ông từng cho rằng bà là người nói chuyện chưa đủ cuốn hút. Tuy nhiên, qua nhiều lần tiếp xúc và nhờ sự vun vén của hai bên gia đình, tình cảm giữa họ dần nảy nở.

Mã Đức Hoa và vợ có cuộc hôn nhân dài gần 60 năm (Ảnh: Sina).

Năm 1972, cả hai chính thức kết hôn. Điều đặc biệt là, theo chia sẻ của Mã Đức Hoa, tình yêu của họ thực sự sâu đậm hơn sau khi về chung một nhà. Sự khéo léo, đảm đang và tinh tế của Hầu Ngọc Mẫn đã khiến ông ngày càng trân trọng người bạn đời.

Trong những năm tháng Mã Đức Hoa tham gia đoàn phim Tây du ký, điều kiện liên lạc còn nhiều hạn chế. Vợ chồng ông chủ yếu giữ liên lạc qua thư từ. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng, mỗi tuần nếu không nhận được thư của vợ, ông cảm thấy bồn chồn, mất ngủ.

Gần 60 năm chung sống, vợ chồng ông hiếm khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Cả hai luôn chọn cách nhường nhịn, bao dung để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chính sự thấu hiểu và đồng hành bền bỉ ấy đã giúp họ đi cùng nhau đến tận hôm nay.

Hậu phương thầm lặng và giá trị gia đình đáng quý

Mã Đức Hoa nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với vợ - người phụ nữ đã âm thầm hy sinh để ông yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Bà không chỉ là người giữ lửa gia đình mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong suốt hành trình làm nghề của ông.

Mã Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực ở tuổi xế chiều (Ảnh: Sohu).

“Đời tôi may mắn khi có được tổ ấm hạnh phúc dù thú thật tôi thấy cuộc đời mình chẳng có thành tựu gì nổi bật. Cảm ơn khán giả, đạo diễn đã cho tôi một vai diễn thực sự để đời. Đây cũng là điều tôi tự hào nhất khi nhìn lại sự nghiệp chỉ toàn đóng vai phụ của mình”, ông thổ lộ.

Dù không phải người quá lãng mạn, Mã Đức Hoa vẫn biết cách tạo nên những niềm vui nhỏ cho vợ. Trong một chuyến công tác tại Bỉ, ông đã đặt chế tác một chiếc nhẫn kim cương để làm quà mừng sinh nhật 70 tuổi của vợ. Ngay khi trở về, ông trao món quà tại sân bay, khoảnh khắc này khiến cả hai xúc động.

Với ông, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng là bí quyết giúp hôn nhân của họ luôn bền chặt.

Mã Đức Hoa luôn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của vợ (Ảnh: Sina).

Vợ chồng Mã Đức Hoa có một người con trai duy nhất là Mã Dương. Không nối nghiệp diễn xuất của cha, Mã Dương lựa chọn con đường kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông. Sau thời gian du học tại Singapore, anh trở về nước và xây dựng sự nghiệp riêng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Mã Dương là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản đáng kể. Điều này khiến Mã Đức Hoa vô cùng tự hào về con trai.

Triết lý hôn nhân giản dị

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, Mã Đức Hoa cho rằng điều quan trọng nhất là sự chân thành và tôn trọng. “Tôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm những chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp dù là nhỏ”, ông nói.

Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn luôn cảm thấy áy náy khi để vợ trải qua những năm tháng vất vả, một mình quán xuyến gia đình. Ông mong muốn dành phần đời còn lại để bù đắp cho người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt hơn nửa thế kỷ.

Mã Đức Hoa muốn dành thời gian còn lại để bù đắp cho bà xã (Ảnh: Sina).

Năm 2019, Mã Đức Hoa ra mắt tự truyện Ngộ Năng, kể lại hành trình nghệ thuật và những câu chuyện đời tư. Trong đó, ông dành nhiều trang viết để nói về vợ với sự trân trọng đặc biệt, gọi bà là “một nửa quan trọng nhất của cuộc đời”.

Khác với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, Mã Đức Hoa gần như không vướng scandal. Ông chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung vào gia đình và các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn giữ được sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan và sự trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Trong đời thường, “Trư Bát Giới” còn bắt kịp xu hướng khi sử dụng mạng xã hội, thường xuyên đăng tải những video vui nhộn, mang lại tiếng cười cho khán giả.