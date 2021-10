"Easy on me" thắng lớn, Adele đẹp rạng ngời trong cuộc hẹn với bạn trai

Dân trí Sau vài ngày bận rộn quảng bá ca khúc mới, Adele dành thời gian hò hẹn với bạn trai - Rich Paul tại sân bóng ở Los Angeles, Mỹ, ngày 20/10. Thần thái quyến rũ của "Họa mi nước Anh" hút mọi ánh nhìn.

Nữ ca sĩ Adele và người yêu đã tới theo dõi trận đấu mở màn mùa giải NBA giữa đội Golden State Warriors và LA Lakers tại Trung tâm Staples ở Los Angeles, Mỹ. Bạn trai Adele - Rich Paul là quản lý của nhiều ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ, gồm LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons và John Wall.

Bộ đồ da kết hợp áo choàng hàng hiệu cùng dáng vóc cân đối giúp Adele nổi bật trên hàng ghế dành cho VIP. Trong khi xem bóng, nữ ca sĩ nổi tiếng niềm nở vẫy tay chào đáp lại các fan gọi tên cô. Adele trông rất thoải mái khi ở bên Rich Paul giữa sân vận động 19.000 người.

Adele và bạn trai - Rich Paul thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại hàng ghế VIP của Trung tâm Staples ở Los Angeles, Mỹ, ngày 20/10.

Nhan sắc không tì vết và quyến rũ của Adele sau khi giảm cân thành công.

Đây là lần thứ hai Adele cùng bạn trai mới xuất hiện công khai ở nơi đông người. Trước đó, họ cùng nhau có mặt tại một trận đấu bóng rổ vào tháng 7/2021 nhưng né tránh ống kính giới săn tin vì chưa công khai mối quan hệ.

Adele từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cậu con trai riêng. Cô công khai ly hôn vào năm 2019 nhưng tới giữa năm 2021, cô mới hoàn tất thủ tục ly hôn, trở thành người hoàn toàn độc thân.

Nữ ca sĩ và bạn trai mới được cho rằng bắt đầu tìm hiểu từ tháng 7 vừa rồi. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue (Mỹ), số tháng 10/2021, Adele lần đầu nói về mối quan hệ với "người mới" Rich Paul: "Chúng tôi đang hẹn hò. Chúng tôi rất hạnh phúc" sau khi mở lòng về quãng thời gian đau khổ và chống chếnh hậu ly hôn.

Adele vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ và truyền thông.

Nói về bạn trai mới, Adele cho biết: "Anh ấy thật tuyệt. Anh ấy rất hài hước, thông minh". Điều Rich Paul mang lại cho "Họa mi nước Anh" chính là cảm giác an toàn, điều cô tìm kiếm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Adele đã đưa Rich Paul tới gặp cậu con trai 9 tuổi của cô và ra mắt các con riêng của bạn trai. Rich cũng từng trải qua mối quan hệ đổ vỡ và có ba con riêng.

Tuần vừa qua, Adele đã ra mắt ca khúc mới nhất của cô sau gần năm tạm nghỉ ca hát. Ca khúc Easy On Me, đĩa đơn đầu tiên trong album mang tên 30 của Adele đến với người hâm mộ và nhanh chóng gây "bão" toàn cầu.

Bài hát gửi gắm tâm sự sâu lắng của nữ ca sĩ về cuộc hôn nhân tan vỡ đã xô đổ nhiều kỳ lục, thống trị hàng loạt bảng xếp hạng khắp thế giới và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Adele và Rich Paul chủ động công khai mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người.

Adele cuốn hút bên bạn trai

Theo tờ EW, chỉ trong vòng 5 tiếng kể từ khi phát hành và xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đĩa đơn Easy on Me đã có mặt trong bảng xếp hạng 100 ca khúc Hot nhất của Billboard với vị trí số 68.

Trên nền tảng nghe nhạc Spotify, ca khúc này có được 24 triệu lượt nghe trong vòng 24 giờ phát hành đầu. Nhờ vậy, Easy On Me đánh bại Butter của nhóm BTS để trở thành ca khúc có số lượt nghe trực tuyến nhiều nhất trên nền tảng Spotify trong ngày đầu phát hành.

Sau 24 tiếng, ca khúc này vươn lên "thống trị" iTunes ở 75 quốc gia. Đĩa đơn này cũng được tiêu thụ hơn 14,8 nghìn bản trong vòng 5 tiếng kể từ khi phát hành và có mặt ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng những đĩa đơn có doanh thu đáng nể nhất của Billboard.

Adele đang có sự trở lại ấn tượng với đĩa đơn "Easy On Me" sau gần 6 năm tạm nghỉ ca hát.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Adele đã có 13 lần góp mặt trong bảng xếp hạng 100 ca khúc hot nhất thế giới của Billboard. Trong đó các ca khúc như Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain và Hello nằm ở vị trí số một.

Adele mô tả album 30 chính là lời tự sự về việc xây dựng lại ngôi nhà và trái tim của chính mình, vượt qua nỗi đau của "giai đoạn hỗn loạn nhất" trong cuộc đời. Nữ ca sĩ cho biết có ý tưởng thực hiện album 30 từ gần 3 năm trước nhưng đến năm 2021, cô mới bắt tay thực hiện một cách nghiêm túc.

"Tôi đã dứt bỏ những lớp áo cũ nhưng cũng khoác lên mình nhiều lớp áo mới. Tôi thấu hiểu tầm quan trọng của một sức khỏe tinh thần lành mạnh. Cuối cùng tôi cũng tìm lại được cảm xúc của mình", cô nói về album mới.

Album mang tên 30 dự kiến phát hành vào tháng 11 tới và hứa hẹn tạo cơn sốt trên thị trường âm nhạc thế giới giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Adele trình làng "Easy On Me"

