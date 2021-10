MV "Easy on me" của Adele đạt 10 triệu view sau 5 tiếng ra mắt

Dân trí Hôm nay 15/10, đĩa đơn đầu tiên trong album "30" mang tên "Easy On Me" đánh dấu sự trở lại của Adele với sự nghiệp ca hát sau 6 năm nghỉ ngơi đã chính thức được trình làng.

Theo chia sẻ của ca sĩ Adele, Easy On Me là lời tâm sự của cô về cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng cũ Simon Konecki. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn vào giữa năm 2021.

Easy On Me mô tả tâm trạng buồn bã, tiếc nuối, nhưng cũng đầy quyết tâm vực dậy của Adele. Với gam màu đen trắng chủ đạo, MV mở đầu bằng cảnh Adele thu xếp hành lý rời khỏi nhà và khép lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Adele trình làng "Easy On Me"

Giai điệu da diết, ca từ đầy tiếc nuối khiến Easy On Me vẫn đậm "chất" Adele từ âm nhạc đến hình ảnh. Được biết, phần lời ca khúc do Adele và Greg Kurstin đồng sáng tác.

Sau 5 tiếng ra mắt, MV Easy On Me đang đạt 10 triệu người xem trên Youtube. Con số này vẫn tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt và thu hút lượng bình luận "khủng" từ người hâm mộ. Trong đó, đa số bình luận bày tỏ sự đồng cảm với giọng ca nước Anh và khen ngợi sự trở lại của cô.

Vài ngày trước, Adele đã hé lộ một đoạn trong Easy On Me khi livestream trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn trong cuộc đời mình. Và vì vậy, tôi đã sẵn sàng để phát hành album này".

Trong hai năm qua, kể từ khi xác nhận ly hôn, Adele đã lột xác đáng kể về ngoại hình và cuộc sống. Ngoài việc giảm cân, sở hữu ngoại hình mi nhon, cân đối, quyến rũ cô cũng dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

"Họa mi nước Anh" cho biết, cũng như mọi phụ nữ khác, trải qua đổ vỡ hôn nhân, cô cũng có những giai đoạn đau khổ, yếu đuối. Nhưng chính con trai và tình yêu của khán giả đã giúp cô bình phục, chữa lành những vết thương lòng.

Easy On Me là đĩa đơn đầu tiên trong album mang tên 30 dự kiến phát hành vào ngày 19/10 tới của Adele.

Mi Vân

Theo DM