Dzung Yoko, Diệp Chi… mừng sinh nhật Thiên Long 40 năm tuổi

Dân trí Dzung Yoko nhớ về "chiếc bút huyền thoại" in dấu từ trang vở ấu thơ đến đồ án đại học, Diệp Chi bồi hồi chia sẻ lòng tự hào về thương hiệu bút truyền đời từ thế hệ mẹ đến thế hệ con… nhân dịp sinh nhật Thiên Long 40 năm tuổi.

2021 đánh dấu cột mốc tròn 40 năm hiện diện của Thiên Long, với những hoạt động kỷ niệm đáng nhớ cùng bao thế hệ thầy cô, sinh viên, học sinh và người tiêu dùng. Dịp này, nhiều người nổi tiếng từ thế hệ 7X đến 10X đã gửi lời chúc mừng, cũng như bày tỏ niềm yêu mến dành cho thương hiệu "quốc dân".

Chiếc bút "huyền thoại" của thế hệ 7X-8X

"Cây bút huyền thoại", "cây bút tuổi thơ" là cách gọi thân thuộc mà bao người dùng lớn lên từ bao cấp dành cho Thiên Long. Ở tuổi 46, kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia Dzung Yoko cho hay đã yêu mến Thiên Long gần trọn cuộc đời. Thiên Long đã đi cùng anh và cả thế hệ 7X trọn vẹn từ những năm cấp 1 cho tới ngày hôm nay, để lại bao kỷ niệm từ ngày đầu nguệch ngoạc tập viết cho tới những năm tháng làm sinh viên kiến trúc, in dấu từ trang vở ấu thơ đến các bản vẽ đồ họa và đồ án đại học.

Những ngày này kỷ niệm Thiên Long tròn 40 tuổi, Dzung Yoko không khỏi xúc động khi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới thương hiệu. "Tôi luôn cảm thấy tự hào khi sử dụng sản phẩm Việt trong suốt quá trình sáng tạo. Đặc biệt yêu chuộng Thiên Long hơn nữa, vì tập đoàn còn đồng hành với nhiều dự án thiện nguyện về giáo dục, mà ấn tượng nhất là chương trình "Tiếp Sức Mùa Thi" hỗ trợ 20 triệu sĩ tử và người nhà, "Góp Bút Thiên Long" đổi 1 triệu chiếc bút cũ lấy học bổng cho học sinh nghèo…", nhiếp ảnh gia chia sẻ lý do yêu mến thương hiệu.

Dzung Yoko luôn mang theo cây bút Thiên Long bên mình.

Với MC Diệp Chi và thế hệ 8X, Thiên Long cũng là cái tên quá đỗi thân thuộc. Cựu MC "Đường lên đỉnh Olympia" kể rằng mỗi lần mở ngăn bàn học của bé Sumo, thấy cả bộ sưu tập mấy chục cây bút Thiên Long đủ loại đủ màu cùng kẹp giấy, dập ghim, bút xóa, bút đánh dấu, giấy in.., bao ký ức bồi hồi ngày còn cắp sách đến trường lại ùa về. Thời đó, lọ mực tím giữ gìn như kho báu, cây bút máy viết mãi không lem, chiếc bút bi viết kỷ yếu trên áo cứ giữ mãi... 4 thập kỷ, Thiên Long giờ đây đã có thêm nghìn sản phẩm và mẫu mã, song biểu tượng chữ T xanh dương nằm cạnh chữ L màu đỏ in trên đó vẫn vẹn nguyên như xưa.

Mỗi mùa tựu trường đưa con đi sắm đồ dùng học tập, Diệp Chi luôn "khoe" với con đây cũng là chiếc bút ngày xưa theo mẹ tới trường. Nữ MC cho hay: "Mình đã qua thời học sinh gần 20 năm, Thiên Long năm nay cũng tròn 40 năm tuổi. Điểm mặt những thương hiệu quốc dân của Việt Nam, chắc chắn phải kể tên Thiên Long. Song không phải thương hiệu thuần Việt nào sau vài thập kỷ cũng duy trì được sức sống và vị thế vững chắc trên thị trường hội nhập. Điều đáng trân trọng là Thiên Long đã khởi xướng nhiều chương trình giáo dục ý nghĩa. Chương trình gần đây nhất mình được biết là trao hàng chục nghìn bộ dụng cụ học tập và học bổng cho các học sinh vùng sâu vùng xa và con em của tuyến đầu chống dịch".

Thiên Long là người đồng hành với nhiều ý tưởng mỗi khi viết lách cho MC Diệp Chi.

Thương hiệu "quốc dân" của thế hệ 9X-10X

Thiên Long lớn lên cùng thế hệ 7X-8X trong nước, nhưng trưởng thành để bơi ra biển lớn cùng thế hệ 9X-10. Vy Phạm, một cựu du học sinh cho hay, có đi năm châu bốn bể mới nhận ra không cây bút nào viết "đã" bằng bút bi Thiên Long. Lần nào về nước, Vy cũng phải mua thật nhiều bút vở mang qua xứ người học tập. Cho đến khi bắt gặp cây bút FlexOffice thân thuộc của Thiên Long ở chuỗi nhà sách Popular Bookstore lớn nhất Singapore, cô bạn mới biết thương hiệu Việt đã xuất khẩu nhiều sản phẩm tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu sang 11 nước Đông Nam Á, 67 quốc gia trên thế giới.

Sinh năm 1991, cô giáo Hà Ánh Phượng - một trong 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu do Varkey Foundation bình chọn - cũng chọn Thiên Long làm bạn đồng hành trên suốt hành trình lan tỏa tri thức của mình. Trước khi bước vào mỗi kỳ thi tốt nghiệp, cô thường tặng bút cho học trò làm quà may mắn. Bởi lẽ cô tin rằng Thiên Long là "cái tên đẹp" mang biểu tượng của may mắn và thành đạt. Nhiều học sinh 10X của cô đến nay, vẫn mang theo chiếc bút này và lòng yêu mến thương hiệu để tiếp tục theo đuổi tri thức.

Góc soạn giáo án đầy ắp sản phẩm Thiên Long của cô giáo Hà Ánh Phượng.

Có những người dùng cả đời chỉ chung thủy với một thương hiệu, cô Ánh Phượng nói mình thuộc về số đó, đặc biệt là sau khi cô có cơ hội tham gia vài hoạt động nhân văn ý nghĩa của Thiên Long. Gần đây nhất là hai chương trình "Tri Thức Trẻ vì Giáo dục" và "Chia Sẻ Cùng Thầy Cô" với tư cách khách mời, cô cùng nhiều giáo viên người dân tộc thiểu số khác được gặp gỡ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, được lãnh đạo Thiên Long vinh danh đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Thế nên dịp sinh nhật 40 năm Thiên Long, cô đã viết gửi lời cảm ơn thương hiệu đã luôn âm thầm, bền bỉ và nỗ lực làm mới mình, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

Dzung Yoko, Diệp Chi, cô Ánh Phượng… cùng nhiều người nổi tiếng mới đây cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thiên Long. 40 năm sống mãi qua nhiều thế hệ, sức sống của một thương hiệu văn phòng phẩm "quốc dân" thể hiện giản dị từ hộc bàn của mẹ đến cặp sách của con. Trên hành trình lớn mạnh cùng thời gian, Thiên Long vẫn vẹn nguyên sứ mệnh tiếp lửa tri thức bằng những sản phẩm chất lượng ngày càng được cải tiến hơn, đồng hành cùng nền giáo dục Việt Nam bằng những chương trình xã hội dài hạn ngày càng thiết thực hơn.

Trường Thịnh