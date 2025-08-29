Dragon Ocean Đồ Sơn - Điểm hẹn tỏa sáng của nhan sắc sinh viên Việt Nam 2025

Ngày 3/9, hành trình tìm kiếm gương mặt quán quân của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 tiếp tục bước vào giai đoạn bùng nổ khi Top thí sinh xuất sắc nhất cùng ê-kip chương trình sẽ vào Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn). Sự kiện không chỉ tôn vinh nét đẹp tài sắc của tuổi trẻ, mà còn góp phần đưa Đồ Sơn trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch mới của cả nước.

Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam thời gian gần đây đã trở thành nơi hội tụ nhan sắc của những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Các thí sinh không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn tỏa sáng ở trí tuệ, tài năng và lòng nhân ái.

Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết đầy kịch tính, những thí sinh bước vào Chung khảo lần này đều mang trong mình khát vọng lan tỏa thông điệp “Thanh xuân là để bứt phá, để yêu thương và để sống trọn với lý tưởng đẹp nhất của tuổi trẻ”.

Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - cuộc thi nhan sắc hội tụ những gương mặt tiêu biểu nhất của tuổi trẻ Việt Nam (Ảnh: BTC).

Tại Dragon Ocean Đồ Sơn, hàng loạt hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra: vòng thi bikini tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ; đêm fashion show lộng lẫy với những bộ sưu tập thời trang ấn tượng; cùng dự án trồng rừng vì môi trường xanh, nơi các thí sinh lan tỏa tinh thần sống xanh, trách nhiệm xã hội và gìn giữ thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

Sự kiện lần này không chỉ là bước đệm quan trọng để tìm ra Tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của Đồ Sơn trong vai trò điểm hẹn của các sự kiện văn hóa - nghệ thuật tầm cỡ quốc gia.

Dragon Ocean Đồ Sơn được lựa chọn là điểm hẹn của nhiều sự kiện văn hoá - thể thao - nghệ thuật mang tầm cỡ Quốc gia (Ảnh: Dragon Ocean Đồ Sơn).

Nếu như trước đây, Đồ Sơn được biết đến là điểm nghỉ dưỡng quen thuộc, thì giờ đây, với sự xuất hiện của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, đang góp phần nơi đây trở thành tâm điểm của những sự kiện quy mô quốc gia. Việc lựa chọn Dragon Ocean Đồ Sơn làm địa điểm tổ chức là minh chứng sống động cho hình ảnh một thành phố biển năng động, giàu bản sắc, sẵn sàng đồng hành cùng những hành trình tôn vinh nhan sắc và trí tuệ Việt.

Với sự kết hợp hài hòa giữa không gian biển khoáng đạt, cảnh quan hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp, Dragon Ocean Đồ Sơn hứa hẹn sẽ mang đến một vòng Chung kết trọn vẹn, để mỗi thí sinh đều có thể thăng hoa, để khán giả được đắm chìm trong những khoảnh khắc đáng nhớ, và để Đồ Sơn thêm một lần nữa ghi dấu ấn trên bản đồ sự kiện lớn của Việt Nam.

Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng

Địa chỉ: phường Đồ Sơn - TP Hải Phòng

Hotline: 1800 88 88 96