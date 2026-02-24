Dòng chia sẻ của Lê Phương trong ngày giỗ đầu Quý Bình gây xúc động

Mới đây, Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đến viếng trong dịp giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình. Lễ giỗ được tổ chức tại nhà riêng của nam diễn viên trong không khí ấm cúng, trang trọng với sự có mặt của những người thân thiết.

Trong bức ảnh được đăng tải, Lê Phương mặc giản dị, đứng trước di ảnh người bạn tri kỷ. Cô viết ngắn gọn: “Đầu năm lên thăm Bạn. Phương xa, mong bình an”.

Lê Phương đến dự giỗ đầu của nghệ sĩ Quý Bình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bức ảnh cùng dòng chia sẻ của Lê Phương chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả. Bài đăng nhận hơn 120.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận động viên. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi đã tròn 1 năm ngày nghệ sĩ Quý Bình ra đi.

Khán giả để lại bình luận: "Có những nỗi đau không cất thành tiếng, có những ký ức không diễn tả thành lời. Mỗi lần nhìn Lê Phương lại có một cảm giác một phần của anh Quý Bình trong đó", "Từng chữ từng lời Lê Phương viết ra, đậm nghĩa tình khiến ai cũng nhói lòng, đầy xúc động"...

Quý Bình là người mai mối Lê Phương và Trung Kiên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ Quý Bình qua đời vào đầu tháng 3/2025 sau thời gian chống chọi với ung thư não, để lại niềm tiếc thương lớn trong lòng gia đình, bạn bè và khán giả. Sinh thời, anh có mối quan hệ đặc biệt với Lê Phương. Cả hai quen biết và gắn bó từ thời sinh viên, từng nên duyên và đồng hành suốt 8 năm.

Hai nghệ sĩ từng đóng chung trong nhiều bộ phim như Bìm bịp kêu chiều, Sông phố nhà ghe, Nắng sớm mưa chiều... và được khán giả nhận xét là một trong những cặp đôi ăn ý nhất màn ảnh.

Sau khi chuyện tình cảm không có cái kết trọn vẹn, cả hai chọn dừng lại ở tình bạn đẹp. Lê Phương từng chia sẻ, sau nhiều thăng trầm, cô và diễn viên Quý Bình luôn dành cho nhau sự trân trọng và hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Chính Quý Bình cũng từng gọi mối quan hệ với Lê Phương là “tri âm tri kỷ”.

Đặc biệt, Quý Bình còn là người kết nối Lê Phương với ca sĩ Trung Kiên - chồng hiện tại của cô.

Sau nhiều biến cố, Lê Phương hiện có cuộc sống bình yên bên Trung Kiên và 2 con. Cô từng chia sẻ rằng vợ chồng luôn học cách lắng nghe, tôn trọng và trân trọng hạnh phúc hiện tại.

“Bao năm qua, chúng tôi vẫn giữ nhịp sống bình yên. Vợ chồng học cách lắng nghe, chia sẻ từng ngày. Mọi việc, từ công việc đến đời sống, tôi đều trao đổi với anh Trung Kiên. Chúng tôi đồng thuận, tôn trọng nhau và tôi nghĩ chính điều đó giúp chúng tôi giữ được hạnh phúc đến hôm nay.

Tôi vẫn hay tự hỏi: "Nếu mất đi hạnh phúc này, liệu mình có tìm được một điều tương tự không?". Chính suy nghĩ ấy giúp tôi trân trọng hạnh phúc hiện tại, chứ không phải kiểu đứng núi này trông núi nọ", nữ diễn viên chia sẻ với phóng viên Dân trí.