Đỗ Tố Hoa và dàn nghệ sĩ hát trong đêm nhạc mừng xuân

Tối 28/1, chương trình Gala Tết xuân vui vẻ - Sắc xuân rộn ràng trong khuôn khổ chương trình Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân đã diễn ra tại Hà Nội.

Đêm nhạc do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Ninh (Trung Quốc) tổ chức.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện có sự góp mặt của: Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội...

Chương trình gồm 12 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc Trung Quốc và Việt Nam, với sự tham gia của các ca sĩ: Đỗ Tố Hoa, Bùi Hoàng Yến...

Phía Trung Quốc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Trương Khả Khả, MC Vạn Sinh, Tăng Triều Đông, Trương Quân Lan, Vi Cát Hưng, Hoàng Ngạn Minh, Lưu Hải Toàn, Lưu Ý Tình…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho biết, với sự dàn dựng công phu, nội dung giàu chiều sâu và sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ, chương trình trở thành điểm nhấn văn hóa ý nghĩa trong dịp đầu năm 2026.

Đêm diễn như lời chúc cho tình hữu nghị Việt - Trung mãi bền chặt và cho một mùa xuân mới an lành, tươi sáng.

"Ngoài thơ, ca, văn chương, âm nhạc hai nước Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về giai điệu dân ca. Hai dân tộc nằm trong hệ âm nhạc ngũ cung (tức 5 âm), các bài hát đều có giai điệu mềm mại, rất trữ tình.

Âm nhạc dân gian hay hiện đại của hai nước đều hướng tới thẩm mỹ, tình cảm, truyền tải sự bình yên, thái bình. Âm nhạc chính là sự gắn kết tâm hồn nhanh và dễ nhất", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa (trái) và Lưu Hải Toàn biểu diễn trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Phan Bảo - đạo diễn chương trình - cho biết, trong quá trình làm việc, anh ấn tượng và cảm phục tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, đầy nhiệt huyết và say mê sáng tạo của nghệ sĩ hai nước.

"Thông qua nghệ thuật, tiếng hát, vũ điệu và những khoảnh khắc đồng sáng tạo trên sân khấu, tôi tin rằng chương trình đã góp thêm một nhịp cầu cảm xúc, giúp thanh niên hai nước Việt - Trung xích lại gần nhau hơn, cùng nhau kể tiếp câu chuyện hữu nghị bằng ngôn ngữ chung của văn hóa và niềm tin vào tương lai", Phan Bảo nói.