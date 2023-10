Diệp Linh Châu: "Tôi chạnh lòng vì bị hiểu lầm sau những thị phi"

Diệp Linh Châu sinh năm 1994, từng là một trong những thí sinh gây ấn tượng ở chương trình The face 2016, thuộc đội Phạm Hương. Hồi tháng 8, nữ người mẫu trở lại The new mentor 2023 nhưng khiến khán giả tiếc nuối vì dừng chân sớm.

Chia sẻ với truyền thông, Diệp Linh Châu nói thất bại tại The new mentor khiến cô hụt hẫng, nhưng đó cũng là động lực để cô có những bước đi mới trong sự nghiệp.

Nhan sắc tuổi 29 của Diệp Linh Châu (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Sau khi bị loại, tôi đặt vé đi Hàn Quốc ngay ngày hôm sau (cười). Tôi buồn vì dừng chân sớm nhưng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Tôi vượt qua cảm xúc buồn bã đó khá nhanh. Bận rộn sẽ giúp mình quên đi nỗi buồn", Diệp Linh Châu chia sẻ.

Tại Hàn Quốc, Diệp Linh Châu tập trung cho công việc giám đốc sáng tạo, kết hợp cùng nhà thiết kế Trần Hùng cho show diễn thuộc khuôn khổ Gangnam Fashion Festa. Cô bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được hợp tác với "ông hoàng thời trang" Lie Sang Bong và học hỏi tư duy thẩm mỹ của ê-kíp nước bạn.

"Hàn Quốc có nhiều sự gần gũi với Việt Nam về văn hóa, thẩm mỹ. Sự duy mỹ của người Hàn rất cao, thời trang của họ phát triển nhanh. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ nhà thiết kế Lie Sang Bong. Trang phục của chú được nhiều ngôi sao quốc tế mặc", Diệp Linh Châu nói.

Diệp Linh Châu bên nhà thiết kế Lie Sang Bong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Gangnam Fashion Festa diễn ra đầu tháng 10, Diệp Linh Châu đảm nhận vai trò lên ý tưởng, chủ đề cùng nhà thiết kế Trần Hùng. Cô chọn nón lá truyền thống làm điểm nhấn, khai thác chất liệu thân thiện môi trường.

"Chúng tôi tạo ra những chiếc nón lá, trên nón lá là những câu chuyện về Việt Nam. Ê-kíp làm rất nhanh, hoàn thiện tất cả trong 6 ngày nhưng sản phẩm làm ra rất chỉn chu, tỉ mỉ từng chi tiết.

Khi bộ sưu tập được trình diễn, khán giả, người mẫu Hàn Quốc có phản ứng rất tích cực. Nhiều người hào hứng đội nón lá Việt. Tôi tự hào khi phần nào giúp thời trang Việt Nam hòa cùng dòng chảy của thời trang thế giới", Diệp Linh Châu nói.

Diệp Linh Châu có nhiều trải nghiệm thú vị tại Gangnam Fashion Festa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào nghề 9 năm, trải qua nhiều vai trò, từ fashionista (người có gu ăn mặc), stylist, người mẫu cho đến giám đốc sáng tạo, Diệp Linh Châu nói cô vẫn học hỏi từng ngày để phát triển hơn trong sự nghiệp.

So với những fashionista, stylist nổi tiếng tại Việt Nam, tên tuổi Diệp Linh Châu có phần "lép vế", song cô nói mỗi người có định hướng riêng. Phong cách của Diệp Linh Châu là pha trộn những thứ cũ và mới, quá khứ và tương lai.

"Những cuộc thi như The face, The new mentor là thử thách để tôi giới thiệu mình đến khán giả nhưng tôi không cố gắng để trở thành người mẫu, fashionista có đông khán giả hâm mộ. Dù định vị công việc như thế nào thì mục tiêu của tôi vẫn là trở thành một nhà giám đốc sáng tạo", chân dài cho hay.

Nhắc đến những ồn ào vì "vạ miệng" khi tham gia show thực tế trong quá khứ, Diệp Linh Châu cho biết cô vốn thẳng thắn, không khéo léo nên dễ xảy ra chuyện hiểu lầm. Những lần vướng thị phi phát ngôn, tâm trạng cô bị ảnh hưởng khá nhiều.

"Đôi khi tôi cũng chạnh lòng vì bị khán giả hiểu lầm. Tôi thể hiện đúng tính cách của mình nhưng ở những show đông thí sinh, ai cũng muốn tỏa sáng nên xảy ra nhiều vấn đề. Bản thân tôi không bao giờ cố ý gây sốc, gây tranh cãi.

Tôi nghĩ những điều xảy ra đều là bài học cho tôi nhìn nhận lại bản thân. Thị thi là thị thi, còn tôi là tôi. Ngoài đời tôi vẫn là một người nhiều năng lượng tích cực và tập trung cho công việc của mình", Diệp Linh Châu cho hay.

Diệp Linh Châu lấy lại tinh thần sau thất bại ở "The New Mentor", tập trung công việc giám đốc sáng tạo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, Diệp Linh Châu nói những lúc cô xuống tinh thần, nghệ thuật lại giúp cô vực dậy.

"Mẹ tôi là thợ may, từ nhỏ mẹ đã truyền cảm hứng cho tôi về thời trang, màu sắc. Khi "bí ý tưởng", tôi tìm cảm hứng bằng cách đi xem bảo tàng nghệ thuật. Tôi thích nghệ thuật đại chúng, chứ không chỉ nghệ thuật dành cho thành phần cao cấp. Nó giúp tôi lấy lại tinh thần, giảm stress, có cảm hứng làm việc", cô nói.

Thời gian tới, Diệp Linh Châu dành thời gian tập trung cho công việc giám đốc sáng tạo, đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cô vừa học vừa làm, tích lũy thêm kinh nghiệm.