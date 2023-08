Bùi Tường Vân (SN 1998, TPHCM) được biết đến là người mẫu tự do, nhà thiết kế thời trang. Đến với chương trình "The New Mentor", cô thành công chinh phục huấn luyện viên Thanh Hằng bằng phần thể hiện xuất sắc, chuyên nghiệp (Ảnh: @vanniebui_cloud).