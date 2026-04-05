Thanh Hương mặc bikini gợi cảm, nói về tình yêu ở tuổi 38

Thanh Hương là gương mặt diễn viên quen thuộc với khán giả ở nhiều bộ phim truyền hình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải loạt ảnh bikini, thả dáng quyến rũ trên bãi biển.

Là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu đường cong "rực lửa", cuốn hút. Ở tuổi 38, Luyến Lươn của phim Cuộc đời vẫn đẹp sao vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả nhờ sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp không tỳ vết.

Nữ diễn viên cũng phá cách khi kết hợp bikini với quần jeans, phong cách "nửa kín nửa hở" khoe 3 vòng táo bạo khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Sau khi ly hôn, khán giả thấy nữ diễn viên táo bạo hơn khi thường xuyên diện bikini khoe vẻ gợi cảm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Hương nói, không phải bây giờ mà trước kia cô cũng từng đăng nhiều bộ ảnh đẹp và được nhiều người khen ngợi.

"Từ lâu, tôi đã có chế độ ăn khoa học nên có thể tự tin hơn khi khoe đường cong của mình. Tôi là người hiện đại nên thấy mình đẹp thì khoe. Không chỉ riêng tôi mà nhiều nữ nghệ sĩ cũng thích diện bikini. Chẳng có lý do gì mà không lưu lại những hình ảnh đẹp về mình", Thanh Hương nói.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng, để giữ cân nặng và thân hình săn chắc, cô cũng thực hiện chế độ ăn uống khoa học và tập luyện nhiều bộ môn khác nhau để giữ dáng như: Boxing, đẩy tạ, bơi... Thời gian gần đây, cô còn chơi pickleball để bản thân năng động, linh hoạt hơn.

Vào tháng 3/2024, Thanh Hương xác nhận với phóng viên Dân trí, cô đã chia tay chồng sau hơn 10 năm chung sống. Nữ diễn viên cho biết, cô đang ở với bố mẹ ruột và 2 con gái tại một chung cư ở Hà Nội. Hằng ngày, nếu cô đi làm phim, ông bà sẽ hỗ trợ cơm nước, chăm sóc các con giúp cô.

Khi phóng viên hỏi Thanh Hương: "Sau khi ly hôn, chị có rút ra được kinh nghiệm gì cho mình không?". Nữ diễn viên nói: "Không có một kinh nghiệm gì cả, chúng tôi đã rất cố gắng khi sống cùng nhau. Tôi vốn là mẫu người của gia đình, ít đi chơi, tụ tập, thích ở nhà chăm sóc người thân.

Nhưng việc đóng phim, diễn sân khấu, đi hát, học thêm, chiếm nhiều thời gian của tôi. Khi tôi bận rộn đi làm phim, anh ấy cũng hỗ trợ tôi chăm con, lo cho gia đình. Vì tôi yêu công việc quá nên cũng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nếu hết duyên thì đành chấp nhận".

Thanh Hương chia sẻ rằng, hiện tại cô độc thân và luôn mở lòng với những mối quan hệ mới. Khi được hỏi về việc yêu trai trẻ, Thanh Hương bày tỏ: "Tôi nghĩ yêu người ít tuổi hay hơn tuổi không quan trọng, chủ yếu là tình cảm của hai bên dành cho nhau. Tôi thích sống thật với bản thân và yêu bằng cảm xúc. Ai khiến tôi có cảm xúc thì tôi nhận lời chứ không phân biệt tuổi tác".

Thanh Hương (SN 1988) quê ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Cô nổi tiếng khi tham gia các phim như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Người một nhà, Hoa sữa về trong gió... Mới đây là phim điện ảnh Mùi phở.

Thanh Hương sở hữu nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang nóng bỏng. Cô từng giành Á khôi cuộc thi Hoa khôi Hải Dương 2006.