Diễn viên phim Mưa đỏ gây bất ngờ khi hát rap, kết hợp "ca sĩ tỷ view"

Trần Gia Huy (còn được gọi là Huy Tít) từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong Không thời gian, Những chặng đường bụi bặm, Tình trạng: Đã ly hôn… Gần đây nhất, anh được khán giả yêu thích khi vào vai Trung úy Nam trong Có anh, nơi ấy bình yên và Tấn trong phim Mưa đỏ.

Trước khi chạm ngõ điện ảnh, nam diễn viên sinh năm 2002 này còn là vận động viên vô địch Đá cầu lứa tuổi trẻ Việt Nam. Chính vì thế, việc Huy Tít xuất hiện trong MV “Lưu anh vào bộ nhớ” của ca sĩ Ngô Trúc Linh khiến nhiều người bất ngờ.

Huy Tít bất ngờ kết hợp với Ngô Trúc Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngô Trúc Linh nói, cô quen biết Huy Tít trong một dịp tình cờ và trở nên thân thiết nhờ có cùng đam mê với âm nhạc. "Khi tôi mở lời mời hợp tác, anh rất vui vẻ đồng ý", Ngô Trúc Linh tiết lộ.

Trong MV, Huy Tít không chỉ góp mặt mà còn góp giọng. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi thấy nam diễn viên trổ tài... rap.

Dự án này được Ngô Trúc Linh ấp ủ hơn 1 năm, sau thành công của ca khúc Bước nhẹ vào tim anh đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok. Ca khúc mang màu sắc R&B nhẹ nhàng, trong trẻo đúng với độ tuổi và hình ảnh mà cô theo đuổi.

Bài hát được một nhạc sĩ người Hàn Quốc sáng tác từ 2024. “Lần đầu tiên nghe bản tiếng Hàn, tôi không thấy hợp lắm. Sau này, khi tôi nghĩ đến một ca khúc có màu sắc tươi vui, yêu đời thì chợt nhớ ra bài hát này. Tôi đã lập tức liên hệ nhạc sĩ người Hàn và xin phổ lời Việt”, Ngô Trúc Linh nói.

Bên cạnh âm nhạc tươi vui, nữ nghệ sĩ gen Z cũng mang đến cho khán giả hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung của tuổi đôi mươi.

Nét đẹp trong trẻo của "nàng thơ Hà thành" Ngô Trúc Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngô Trúc Linh sinh năm 2003, xuất thân từ khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, cô hoạt động ở đa lĩnh vực, từ làm mẫu ảnh cho đến ca hát, đóng phim.

Người đẹp Hà thành từng xuất hiện trong phim chiếu mạng Trò đời 1 và 2, tham gia MV Bầu trời mới của Da LAB... Năm 2024, cô ra mắt EP (đĩa mở rộng) Twenty, trong đó ca khúc Bước nhẹ vào tim anh đạt 1 tỷ lượt xem trên TikTok chỉ sau một tháng ra mắt.

Hoàng Thư