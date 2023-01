Diễm My 9X: "Tết không còn mẹ là sự trống vắng khủng khiếp với tôi"

Tập 16 chương trình Mái ấm gia đình Việt (lên sóng lúc 20h30 ngày 18/1 trên kênh HTV7) thu hút sự chú ý của khán giả với sự góp mặt của hai khách mời là ca sĩ Ngọc Sơn và diễn viên Diễm My 9X, cùng sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Ca sĩ Ngọc Sơn và diễn viên Diễm My 9X tham gia thử thách để giúp các bé có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hai nghệ sĩ cùng nhau vượt qua các thử thách để giúp đỡ 3 em nhỏ là Phan Ngọc Tường Vy (SN 2012), em Trần Minh Đức (SN 2013) và em Trương Đinh Oanh Khải (SN 2012). Trong đó, em Phan Ngọc Tường Vy hiện sống cùng gia đình dì ruột ở quận Bình Tân, TPHCM. Mẹ và bà ngoại đều mất vì Covid-19, cha vì quá sốc nên gần như trầm cảm, không nói chuyện với ai, công việc cũng không ổn định.

Vì là con gái nên Tường Vy phải sang sống với nhà dì, còn anh trai ở lại với cha và ông ngoại. Cả hai anh em đều có cùng ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người để báo hiếu cho cha và dì, dượng.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em Tường Vy, diễn viên Diễm My 9X không cầm được nước mắt, bày tỏ sự đồng cảm. Nữ diễn viên cho biết mẹ cô mất khi cô 29 tuổi. Dù đã lớn, có thể mạnh mẽ hơn nhưng mỗi khi nhớ đến thì đó vẫn luôn là nỗi đau rất lớn với cô.

Gia đình bé Phan Ngọc Tường Vy (Ảnh: Ban Tổ chức).

Diễn viên "Gái già lắm chiêu" tâm sự, khi mẹ cô còn sống thì chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, hoàn cảnh khá đơn chiếc nhưng rất yêu thương nhau. "Đặc biệt là những ngày Tết, sau cả năm đi làm, đi quay thường xuyên thì My luôn dành thời gian ở nhà, bên cạnh mẹ. Hai mẹ con sẽ tâm sự và an ủi lẫn nhau, rồi mẹ sẽ hôn và lì xì cho My. Ngược lại My cũng hôn mẹ, lì xì và chúc sức khỏe mẹ. Nhưng 4 năm nay, My chỉ đón Tết một mình. Cái ôm đầu tiên trong năm mới cũng không phải mẹ", Diễm My 9X rưng rưng tâm sự.

Nữ diễn viên tiết lộ đêm trước khi ghi hình chương trình, cô vừa mơ thấy mẹ nấu những món ăn mà mình thích, mơ được ôm mẹ. Với Diễm My, Tết không có mẹ là sự trống vắng rất lớn đối với những người con. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Diễm My mong muốn mẹ sẽ luôn mỉm cười tự hào vì con gái đã làm được nhiều việc tốt cũng như đã sống tốt với mọi người xung quanh.