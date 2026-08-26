Diễm Hương tuổi 40: “Chồng chăm con, lo mọi thứ cho tôi đi làm kiếm tiền”

Diễn viên Diễm Hương.

“Tôi muốn các con được xem mẹ trong một hình ảnh khác”

Sau 4 năm mới trở lại màn ảnh, điều gì khiến diễn viên Diễm Hương nhận lời tham gia “Đội bóng nữ làng Xuân”?

- Là diễn viên nên tôi cũng không muốn đóng mãi một dạng nhân vật phản diện, mà luôn mong có cơ hội với những vai mới mẻ, thú vị. Trong mấy năm qua, nhiều đạo diễn, đơn vị sản xuất ngỏ ý mời nhưng tôi bận. Đến khi ê-kíp Đội bóng nữ làng Xuân nói vai diễn không phải đi quá nhiều, tôi nghĩ mình có thể cân nhắc tham gia.

Tôi đã ở tuổi 40 và có hai con, nên muốn lựa chọn những vai diễn phù hợp với hình ảnh hiện tại. Mỹ Dung trong phim này khá giống với tôi ngoài đời. Cô ấy vui vẻ, hài hước, làm công việc bán hàng, khá ồn ào nhưng tốt bụng, luôn sẵn sàng che chở, hỗ trợ mọi người. Đó là lý do để tôi nhận lời.

Trước đây, con tôi đi học, phụ huynh của bạn cùng lớp bảo với con họ rằng: “Cô này ngày xưa đóng vai cướp chồng”. Thế là về nhà, con tôi lại hỏi: “Mẹ ơi, mẹ đóng vai cướp chồng người ta à? Sao mẹ lại thế?” hay “Sao mẹ lại yêu trai trẻ?”.

Bây giờ tôi chỉ mong các con không phải nghe những câu hỏi như thế nữa.

Nhân vật Mỹ Dung cũng bán hàng, livestream, khá giống công việc ngoài đời của chị. Sự tương đồng này có giúp chị nhập vai dễ dàng hơn?

- Đúng vậy. Những cảnh nhân vật nói về sản phẩm đối với tôi khá dễ. Đạo diễn chỉ cần nói đoạn này giới thiệu sản phẩm gì thì trong đầu tôi đã có chữ, cứ thế nói ra. Những cảnh thoại dài thường khiến mọi người lo lắng nhưng với tôi, có khi quay một đúp là xong.

Bản thân tôi thấy may mắn khi có một vai diễn tương ứng với mình ngoài đời. Nhưng quan trọng hơn, đây là nhân vật thú vị. Cô ấy không quá khắc khổ hay bi lụy. Những biến cố lớn của nhân vật sẽ đến sau, còn khoảng 10 tập đầu vẫn khá nhẹ nhàng.

Diễm Hương bên cạnh các mỹ nhân phim "Đội bóng nữ làng Xuân".

Mỹ Dung là người thực dụng, mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại yếu đuối trong tình cảm. Những nét tính cách này giống chị đến đâu?

- Tôi nghĩ khoảng 80%.

Nhân vật làm kinh doanh nên thực tế là điều dễ hiểu. Nhưng thực dụng ở đây không có nghĩa chỉ quan tâm đến tiền hay lợi ích. Đôi khi mình phải thực tế để có đủ tiềm lực lo cho cuộc sống, rồi từ đó mới có thể giúp đỡ người khác.

Mỹ Dung cũng có lúc ỷ lại vào việc livestream, làm ảnh hưởng đến thời gian tập bóng của mọi người. Nhưng cô ấy lại rất chiều mọi người để bù đắp. Ai cần gì cô cũng sẵn sàng hỗ trợ, ai khó khăn về kinh tế cô ấy cũng dang tay giúp.

Ngoài đời, tôi cũng thích mua đồ ăn cho mọi người, thích giúp đỡ người khác. Tôi luôn cố gắng mang đến năng lượng tích cực và những điều vui vẻ, bởi cuộc sống đã có quá nhiều thứ vất vả rồi.

Mỹ Dung là nhân vật hoàn toàn khác với những vai diễn trước đây của Diễm Hương.

"Chồng không thể thức đêm, nhưng có thể trông con cả ngày”

Chồng và các con phản ứng thế nào khi Diễm Hương trở lại với vai diễn mới?

- Trước đây, nhiều lúc, con trai tôi ngồi ngẩn ra hỏi: “Sao mẹ không đóng vai tốt mà cứ đóng vai xấu?”. Tôi trêu: “Con nhìn nhan sắc của mẹ có đủ tầm đóng vai tốt không?”. Cháu cũng tếu táo đáp lại: “Vâng, công nhận cũng không đủ thật” (cười).

Còn về phía chồng, anh ấy cũng là diễn viên nên hoàn toàn thoải mái với việc tôi nhận bất kỳ vai nào. Kể cả trước đây tôi đóng cặp với trai trẻ, anh cũng không phản ứng gì. Lần này tôi đóng vai cầu thủ bóng đá, càng không có gì đặc biệt. Anh chỉ dặn tôi đi ngoài nắng nhớ che chắn, đừng để say nắng.

Vừa công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, vừa đóng phim, kinh doanh, livestream, lại có con nhỏ, Diễm Hương sắp xếp thời gian cho gia đình ra sao?

- Tôi có một bác giúp việc ở nhà, bác chăm các con rất tốt. Bé nhỏ mới 3 tuổi nên tôi không quá lo. Điều khiến tôi căng thẳng hơn là con lớn vừa vào lớp 6, đúng giai đoạn chuyển cấp.

Tôi cố gắng hạn chế đi làm buổi tối, thường đến khoảng 19h là xong mọi việc để về nhà, dành thời gian cho con lớn. Cháu khá giống mẹ ở chỗ hay đãng trí, nhiều khi còn không nhớ hôm nay có bài tập gì nên tôi phải trò chuyện và hướng dẫn con khá nhiều.

Diễn viên Diễm Hương và chồng.

Trải nghiệm nuôi con nhỏ ở tuổi không còn quá trẻ có gì khác so với lần đầu?

- Tôi tin phụ nữ làm mẹ ở tuổi nào cũng ổn, miễn là bản thân đã sẵn sàng. Trẻ tuổi thì sung sức, nhưng lại dễ áp lực, căng thẳng và “phát điên”. Lớn tuổi, sức khỏe có thể đi xuống, bù lại mình điềm tĩnh hơn hẳn.

Ngày trước, con khóc lúc 23h, có khi tôi phát cáu: "Sao giờ này còn chưa ngủ?". Bây giờ thì khác. Bản thân nghĩ đơn giản: “Con cứ chơi đi, cứ khóc đi. Bao giờ con ngủ thì mẹ ngủ”. Có bản năng làm mẹ, phụ nữ sẽ tự biết cách thích nghi.

Anh Quang (diễn viên Hồng Quang - PV) mê trẻ con lắm. Bế con, dắt con đi chơi hay ở nhà trông con cả ngày với anh đều là niềm vui. Thậm chí, anh còn đùa bảo tôi sinh thêm đứa nữa. Nhưng tôi chịu thôi.

Vợ chồng diễn viên Diễm Hương - Hồng Quang có bao giờ bất đồng về cách nuôi con hay chuyện tiền bạc?

- Gần như không. Với con nhỏ, chúng tôi chỉ cần thống nhất chuyện ăn uống, giờ giấc. Tài chính gia đình cũng rất thoải mái, không rạch ròi cứng nhắc. Việc ai người nấy lo, chi phí chung thì cùng gánh vác. Ví dụ tiền học của con, tháng này ai tiện hoặc nhớ ra thì người đó đóng.

Tôi làm kinh doanh nên lo phần kiếm tiền, nhưng không có nghĩa kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Tôi kiếm tiền, đi làm được cũng bởi ở nhà có chồng chăm con và lo mọi thứ. Mỗi người một việc. Quan trọng là khi cộng lại, mọi thứ được vun vén đủ đầy, con cái hạnh phúc là được.

Diễn viên chia sẻ về vai diễn và chuyện chăm con nhỏ ở tuổi 40.

“Cát-xê phim không đủ để tôi đầu tư cho trang phục”

Công việc sáng tạo nội dung, livestream mang lại cho chị điều gì?

- Với tôi, đây cũng là công việc bình thường. Cái gì phát triển thì mình đi theo cái đó. Và tôi may mắn vì vẫn có thể theo kịp giới trẻ và các xu hướng mới. Tôi làm sáng tạo nội dung thông qua một công ty quản lý. Họ phụ trách quản lý, nhận show và tổ chức, còn tôi chủ yếu đến quay và làm việc.

Với tôi, đây cũng là một cách để theo nghề diễn. Nghề này khá vất vả, thu nhập bấp bênh nên nhiều người phải làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống. Tôi cũng vậy.

Và thu nhập từ việc sáng tạo nội dung và livestream hẳn nhiều hơn cát-xê đóng phim?

- Đúng. Cát-xê đóng phim nhiều khi không đủ cho những khoản mình phải đầu tư, nhất là trang phục. Ngoài đời tôi mặc khá đơn giản, chủ yếu áo phông, quần bò. Nhưng lên phim, Mỹ Dung phải có hình ảnh nổi bật, trang phục cũng cầu kỳ hơn. Riêng phim này, tôi đầu tư gần 20 bộ quần áo, chi phí chắc hơn vài chục triệu đồng.

Tôi không quá đặt nặng chuyện cát-xê vì mình còn có công việc kinh doanh. Nhưng điều đó không có nghĩa bản thân coi nhẹ nghề diễn. Tất cả công việc tôi làm hôm nay đều bắt đầu từ nghề diễn. Khán giả biết và yêu quý tôi vì tôi là diễn viên, nhiều người mua hàng cũng bởi họ biết mình từ trước qua phim ảnh.

Tôi vẫn thấy mình may mắn vì còn được làm nghề và có thêm những công việc khác để kiếm tiền.

Diễn viên Diễm Hương chụp ảnh với nữ chính trong phim.

Bốn năm không đóng phim nhưng khán giả vẫn nhận ra Diễm Hương. Chị cảm thấy thế nào về điều đó?

- Tôi chưa bao giờ đóng vai chính và cũng nghĩ gương mặt mình không phải kiểu để làm nữ chính. Nhưng những vai tôi từng đóng thường có màu sắc riêng nên khán giả vẫn nhớ.

Có những lúc hai vợ chồng đi ngoài đường, mọi người vẫn nhận ra tôi dù đã 3-4 năm không đóng phim. Tôi thấy đó thực sự là một điều may mắn. Tôi biết ơn khán giả vì dù mình không xuất hiện thường xuyên, mọi người vẫn nhớ và yêu thương.

Diễm Hương - Hồng Quang có dự định đóng chung một bộ phim nào trong thời gian tới?

- Không. Hai chúng tôi có tính cách hoàn toàn khác nhau, tôi nghĩ không thể đóng chung phim được (cười).

Tôi cứ nghĩ đơn giản, mình may mắn vì có người đồng hành, có gia đình hỗ trợ, có công việc để làm. Như thế đã là một điều rất đáng trân trọng rồi.

Cảm ơn Diễm Hương vì những chia sẻ!