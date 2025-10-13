DeSilk tái hiện di sản nghìn năm Thăng Long bằng lụa trong Bước chân di sản

"Bước chân di sản": Cuộc gặp gỡ lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long

Lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội (10-12/10) đã biến Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - thành tâm điểm đối thoại văn hóa toàn cầu. Với sự góp mặt của 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện này không chỉ là một hội nghị đối ngoại mà còn là một sàn diễn văn hóa đa sắc tộc quy mô lớn.

Trong đó, chương trình trình diễn trang phục Bước chân di sản tối 11/10 là điểm nhấn của lễ hội. Đây là nơi gần 100 bộ trang phục truyền thống từ các quốc gia cất lên tiếng nói của bản sắc, lịch sử và nghệ thuật. Chương trình quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng thiết kế Việt, sẵn sàng đưa di sản Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Giữa không gian linh thiêng của kinh đô ngàn năm, sự xuất hiện của DeSilk cùng các nhà thiết kế khác đã mang đến một trải nghiệm thị giác khác biệt: Sự tĩnh lặng, sâu sắc của lịch sử được chuyển ngữ trọn vẹn bằng lụa cùng bộ sưu tập Thăng Long - Dấu thời gian.

CEO DeSilk - Văn Hằng cùng người mẫu Hạ Vy và nhạc sĩ/ca sĩ Giáng Son, phu nhân cùng đại sứ Thuỵ Sỹ và đại sứ Pakistan trong thiết kế áo dài của bộ sưu tập Thăng Long - Dấu thời gian lấy cảm hứng từ hoạ tiết và hoa văn Hoàng Thành Thăng Long (Ảnh: DeSilk).

DeSilk và Thăng Long - Dấu thời gian: Giải mã cổ vật trên thân lụa

Giám đốc nghệ thuật Minh Phạm đã định vị bộ sưu tập này là lời thì thầm giữa quá khứ và hiện tại, là dấu vết xưa được chuyển ngữ bằng lụa trong thời đại hôm nay.

Lời tuyên bố này đã được hiện thực hóa qua từng thiết kế, thông qua hành trình khai thác các hiện vật khảo cổ học tại Hoàng thành Thăng Long một cách tỉ mỉ và tôn trọng. Khẳng định các bảo vật, cổ vật được tái sinh để trở thành một phần của cuộc sống đương đại.

Hoa văn 3D độc đáo trên nền lụa tơ tằm DeSilk với cảm hứng từ Hoàng thành Thăng Long mang lại hiệu ứng thị giác thú vị (Ảnh: DeSilk).

Bộ sưu tập Thăng Long - Dấu thời gian thể hiện trực quan văn hóa Lý - Trần được trình diễn trên chất liệu lụa tơ tằm Việt. Thay vì đi tìm sự rực rỡ bên ngoài, DeSilk chọn cách đi sâu vào tầng trầm tích, khai thác 7 nhóm họa tiết chủ đạo mang tính lịch sử.

Liêm Diễm - Vũ điệu của lửa và nước lấy cảm hứng từ hiện vật tượng đầu rồng đất nung trang trí mái cung điện, thời Lý, thế kỷ 11-12. Thể hiện sự hài hòa giữa hai nguồn năng lượng đối lập, tạo nên cảm giác uyển chuyển nhưng mạnh mẽ.

Còn Long Văn lấy cảm hứng từ tượng đầu rồng đá trang trí thềm bậc thời Lý (thế kỷ 11-12) tái hiện vẻ đẹp linh thiêng và trường tồn.

Liêm Diễm - Vũ điệu của lửa và nước và Long Văn - lấy cảm hứng từ tượng đầu rồng đá trang trí thềm bậc thời Lý (Ảnh: DeSilk).

Huyền Thạch là những hoạ tiết trên bậc thềm rồng đá Di tích nền Điện Kính Thiên. Dấu thời gian được xem như "hóa thạch sống" tái hiện sự thâm trầm, những lớp men, rêu phong của thời gian in hằn lên đá, tạo ra vẻ đẹp nội lực, cổ kính trên bề mặt lụa mượt mà.

Mẫu áo dài hoạ tiết Huyền Thạch được đấu giá từ thiện sau show diễn góp phần hỗ trợ các tỉnh/thành bị thiệt hại sau lũ lụt vừa qua (Ảnh: DeSilk).

Quy Vân nổi bật với hoạ tiết mai rùa, bảo vật linh thiêng được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long. Mang ý nghĩa “Dấu tích nghìn năm trên tấm bản đồ ký ức”, họa tiết này thể hiện sự may mắn, trường thọ và bền vững, là sự kết nối giữa trời đất và con người.

Đối lập là một Ngọc Hoa mang vẻ đẹp của sự an yên và tuệ giác với cảm hứng từ chụp đèn gốm xanh ngọc trong không gian Hoàng thành Thăng Long.

Mẫu Quy Vân thể hiện sự may mắn, trường thọ và Ngọc Hoa nhẹ nhàng, an yên (Ảnh: DeSilk).

Sen Ẩn lấy cảm hứng từ hiện vật ngói trích thủy lớp diềm mái, chất liệu men xanh, in hình rồng, Thời Lê sơ thế kỷ 15-16 với kiến trúc thăng trầm giao hoà cùng mỹ cảm thị giác. Còn Thành Ký - bản giao hưởng thành xưa dấu cũ, từ bức tường ghi dấu thời gian tại thành Thăng Long.

Sen Ẩn mang dấu trầm tích xưa đan xen với Thành Ký - vết tích thành cổ xưa trên từng dáng lụa Việt (Ảnh: DeSilk).

Xuất hiện trong Bước chân di sản như lời khẳng định cho hành trình bền bỉ của DeSilk trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa - nghệ thuật xưa, tiên phong trong việc biến các giá trị văn hóa từ chất liệu lụa tơ tằm Việt Nam đến họa tiết cổ vật nghìn năm thành các sản phẩm mang tính đương đại.

DeSilk đã thành công trong việc tạo ra một “lớp men rực rỡ” cho di sản, đồng thời chứng minh rằng thời trang cao cấp không chỉ là nghệ thuật, mà còn là trách nhiệm của những người làm văn hóa trong việc đưa câu chuyện lịch sử Việt Nam vươn xa, qua từng sải bước thanh lịch, tự tin và đầy tự hào tại Hoàng thành Thăng Long.

