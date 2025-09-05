Đêm nghệ thuật 3D mapping tái hiện lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025) và 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), nhằm tri ân các thế hệ tiền nhân và khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng của vùng đất địa linh nhân kiệt, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người con xứ Nghệ hôm nay..

Sự kiện do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18/9 đến 12/9 tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngày 8/9, mở đầu chuỗi sự kiện là trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, tọa đàm với thân nhân các lão thành cách mạng và chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ngày 9/9, chương trình Câu lạc bộ em yêu lịch sử được tổ chức tại bảo tàng, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ngày 12/9, chuỗi hoạt động bước vào cao điểm với lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (xã Hưng Nguyên, Nghệ An), Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh và Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cũng trong ngày, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và ra mắt show trải nghiệm Đêm lửa Xô viết.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật diễn ra tối 12/9 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh. Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp ca kịch, hát múa và công nghệ 3D mapping hiện đại.

Phần trình diễn chia thành 4 nội dung chính: Bối cảnh lịch sử; Diễn biến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; Thành quả và ý nghĩa; Viết tiếp câu chuyện hòa bình - liên khúc Khát vọng Sông Lam - Việt Nam hùng cường.

Bối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật tối 12/9 tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp đó, diễn biến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được tái hiện bằng lớp ca kịch Dấu chân người khai lửa kết hợp hiệu ứng 3D, đưa khán giả sống lại cao trào đấu tranh sục sôi từ Vinh - Bến Thủy lan khắp Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong bức thư gửi Quốc tế Cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nghệ Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu đỏ”. Lời ghi nhận ấy vang lên trong chương trình như một bản tráng ca bất diệt, khắc sâu vào ký ức dân tộc.

Phần Thành quả và ý nghĩa nhấn mạnh lời dạy của Bác: “Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”. Kết hợp hiệu ứng âm thanh và hình ảnh, phần này tái hiện Xô viết Nghệ Tĩnh như một khúc tráng ca máu lửa.

Chương trình khép lại trong không khí rộn ràng với các tiết mục hát múa Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung), Khát vọng Sông Lam - Khát vọng hùng cường (Quốc Chung, Hồ Trọng Tuấn).

Đặc biệt, màn trình chiếu mapping kết hợp câu hát quen thuộc “Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước - Nọ Thanh Chương tiếp bước tiến lên…” cùng hiệu ứng ánh sáng rực rỡ hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.