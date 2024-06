"Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm: Nhan sắc thay đổi, sự nghiệp tụt dốc

Ngày 11/6, Cảnh Điềm xuất hiện tại trường quay của bộ phim cổ trang Tự cẩm. Những hình ảnh hậu trường của cô được chia sẻ trên nhiều diễn đàn của Trung Quốc.

Tự cẩm là phim cổ trang phá án, báo thù. Trong phim, Cảnh Điềm vào vai Khương Tự, một đại tuyệt sắc mỹ nhân. Kiếp trước, nàng được gả cho phủ An Quốc công nhưng chồng nàng không đồng ý hôn sự này.

Cảnh Điềm trong bộ phim "Tự cẩm" (Ảnh: Sohu).

Cuộc sống của Khương Tự từ đó ngày càng khó khăn khi chị gái bị nhà chồng trả về. Anh trai bị giết, cha đột ngột qua đời. Khương Tự liên tiếp đối mặt với những sóng gió trong cuộc đời.

Nàng tình cờ quen với Thất hoàng tử Dư Thất và nảy sinh tình cảm. Sống lại một đời, Khương Tự thề bảo vệ gia đình nhưng mối nghiệt duyên tiếp tục khiến cuộc sống của nàng thêm một lần biến động.

Xuất hiện cùng đàn em kém 6 tuổi Trương Vãn Ý trên phim trường, Cảnh Điềm để lộ sự chênh lệch tuổi tác. Vào vai một cặp tình nhân nhưng Cảnh Điềm và bạn diễn bị nhận xét chưa đẹp đôi. Ngoài ra, trang phục của Cảnh Điềm cũng không được đánh giá hấp dẫn.

Đặc biệt, hình ảnh mệt mỏi của Cảnh Điềm, gương mặt có phần khác lạ của cô cũng là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Một số ý kiến cho rằng, gương mặt của nữ diễn viên có dấu hiệu phù nề.

Nhiều năm qua, Cảnh Điềm được truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc gọi là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái. Tuy nhiên, cô được cho là gặp di chứng dao kéo thẩm mỹ khiến gương mặt thay đổi. Nữ diễn viên từng thừa nhận sửa mí mắt và thú nhận ân hận vì quyết định này.

Cảnh Điềm được xem là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" (Ảnh: Sina).

Sự nghiệp của Cảnh Điểm đang trong giai đoạn khó khăn, sau biến cố bị bạn trai cũ bán clip nhạy cảm để gán nợ. Tháng 4/2022, nữ diễn viên lại gặp rắc rối khi bị bạn trai cũ - nam vận động viên Trương Kế Khoa - tự ý phát tán hình ảnh nhạy cảm. Cảnh Điềm trở thành bạn gái của Trương Kế Khoa năm 2018 nhưng mối tình này chỉ kéo dài trong hơn một năm.

Năm 2020, Trương Kế Khoa gán nợ 3 video và một bức ảnh nóng của bạn gái cũ để vay 727.000 USD đánh bạc. Đến năm 2021, chủ nợ đã uy hiếp Cảnh Điềm, yêu cầu cô trả nợ thay Trương Kế Khoa. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã kiện người này ra tòa để bảo vệ danh dự.

Dù được truyền thông bênh vực nhưng Cảnh Điềm vẫn đối mặt với các phản ứng trái chiều. Cô phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật, biến mất khỏi các sự kiện và mạng xã hội Trung Quốc trong gần một năm.

Trước sự cố bị bạn trai gán nợ bằng clip nhạy cảm, Cảnh Điềm từng điêu đứng vì bị phạt do phạm luật quảng cáo của Trung Quốc, giới thiệu một sản phẩm kém chất lượng tới công chúng. Cô bị cấm nhận quảng cáo trong 3 năm.

Trước khi dính bê bối đời tư, Cảnh Điềm là con cưng của làng giải trí Hoa ngữ khi cô được các nhà đầu tư tạo cơ hội hợp tác với những nghệ sĩ kỳ cựu, có địa vị cao trong giới giải trí như Triệu Vy, Lưu Diệc, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong... trong các dự án lớn.

Cảnh Điềm gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp trong vòng 3 năm gần đây (Ảnh: Sina).

Cô còn được tham gia các bom tấn do Hollywood sản xuất như Kong: Skull Island (Kong: Đảo Đầu lâu), Pacific Rim: Uprising (Siêu đại chiến: Trỗi dậy), The Great Wall (Trường Thành)... Đáng tiếc, do khả năng diễn xuất hạn chế, các phim Cảnh Điềm tham gia đều có doanh thu bết bát, nên cô bị gọi là "thuốc độc phòng vé".

Sau thành công dự án phim truyền hình Tư đằng (năm 2022), sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điểm có dấu hiệu khởi sắc. Song, bê bối tình cảm và vi phạm luật quảng cáo khiến danh tiếng của cô tụt dốc. Cô hiện chỉ có thể tham gia các chương trình giải trí trên truyền hình, tham gia các dự án nhỏ.

Hai bộ phim cổ trang gồm Lạc du nguyên và Chước chước phong lưu của Cảnh Điềm ra mắt gần đây đều không có thành tích tốt. Mới đây, cô còn tham gia phim cổ trang Tứ hải trọng minh cùng đàn em Trương Lăng Hách kém 9 tuổi. Việc kết đôi với các nghệ sĩ kém danh tiếng, kém tuổi khiến danh tiếng của Cảnh Điềm giảm sút.