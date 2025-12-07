Dạo giữa “thế giới vinyl” ở hội chợ đĩa than Sài Gòn

Ngay từ đầu giờ chiều, 9 gian hàng tại hội chợ đã chật kín khách tham quan và mua sắm. Những chiếc đĩa than cổ, các bản thu giới hạn của các ban nhạc huyền thoại như Linkin Park, Pink Floyd, The Beatles… được trưng bày bắt mắt, thu hút sự chú ý của những người yêu âm nhạc. Nhiều người đã dành thời gian tỉ mỉ lật từng bìa đĩa, say mê tìm kiếm "kho báu" trong thế giới âm thanh analog.

Sự kiện còn quy tụ 7 DJ đến từ 6 quốc gia, trong đó có hai đại diện Việt Nam là DJ Light of Tunnel và DJ Hndrxx, mang đến những màn trình diễn sôi động.

Chia sẻ về buổi trình diễn, DJ Hndrxx cho biết anh đã mang tới một bộ sưu tập đĩa than đa dạng thể loại từ Soul, Funk đến Jazz, tạo nên một không khí âm nhạc vừa hoài niệm vừa sôi động.

Bạn Thảo Như, một khách tham quan, hào hứng chia sẻ: "Mình đến hội chợ để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa đĩa than. Các gian hàng thể hiện được cá tính riêng qua sản phẩm chính là cơ hội để mình mở rộng vốn hiểu biết về gu nghe nhạc của cộng đồng".

Những chiếc đĩa than được trưng bày tại hội chợ.

Bạn Gia Ban không giấu được sự phấn khích khi cầm trên tay chiếc đĩa Jazz hiếm vừa tìm được: "Nghe nhạc bằng đĩa than giống như chạm vào quá khứ vậy. Cầm đĩa trên tay mình thấy cảm giác gần gũi hơn nhiều so với việc nghe trên các nền tảng điện tử".

Theo Tiệm Đĩa Than 51 Sài Gòn, khách hàng đến với hội chợ có độ tuổi đa dạng, từ giới trẻ yêu thích EDM, Pop Rock đến những người lớn tuổi đam mê Jazz, giao hưởng. Mức giá cho mỗi chiếc đĩa dao động từ 250.000 đến 400.000 đồng, trong khi các bản thu mới hoặc hiếm có thể lên đến khoảng 1 triệu đồng.

Anh Badis, một khách nước ngoài, cho biết trải nghiệm tại hội chợ đĩa than mang lại một cảm giác rất khác so với việc mua đĩa than ở một cửa hàng thông thường: “Không khí ở đây thật sự rất tuyệt vời! Tôi bị cuốn hút bởi các màn trình diễn của DJ, họ đã tạo nên một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời”.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu và mua bán đĩa, Hội Chợ Đĩa Than Sài Gòn còn tổ chức workshop giới thiệu về lịch sử, sự hình thành và cách bảo quản đĩa than. Đặc biệt, phim tài liệu “Saigon on Wax” cũng được trình chiếu tại sự kiện, hé lộ về văn hóa đĩa than đang phát triển mạnh mẽ tại Sài Gòn.

Hội chợ đĩa than Sài Gòn 2025 đã trở thành một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, nơi những người yêu âm nhạc được tìm lại những giá trị trường tồn của đĩa than.

Thực hiện: Hồng Đô - Duy Ngô