Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sử dụng AI làm phần 2 của "Đất rừng phương Nam"

Tại buổi thảo luận giữa các nhà làm phim Việt Nam về cuộc cách mạng công nghệ AI trong điện ảnh diễn ra ở TPHCM hôm 30/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ về hành trình thực hiện "Đất rừng phương Nam" phần 1.

Nam đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ, anh và ê-kíp đã mất hơn 6 năm, từ những nét bút đầu tiên trên kịch bản cho đến khi bộ phim chính thức ra rạp. Khoảng thời gian ấy không chỉ dành cho sáng tạo nghệ thuật, mà phần lớn là quá trình giải quyết những bài toán thực tế như cân đối kinh phí, hiện thực hóa bối cảnh và các khung hình mong muốn.

Có những phân đoạn anh buộc phải từ bỏ, điển hình là các cảnh quay thú vật trong rừng sâu, do điều kiện kỹ thuật thời điểm đó chưa cho phép thực hiện một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, với phần 2 của dự án, sự xuất hiện của công nghệ AI đã mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ tại buổi thảo luận (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, AI không chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ, mà còn là “cánh cửa” mở ra cơ hội giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời cho phép người làm phim tự do hơn trong sáng tạo, không còn bị rào cản vật chất kìm hãm.

Anh chia sẻ, bản thân đặc biệt ấn tượng với những ứng dụng AI trong các dự án quảng cáo và MV gần đây. Trước đây, để hoàn thiện một storyboard (bảng phân cảnh) khoảng 100 khung hình, ê-kíp phải mất từ 2-3 ngày để vẽ tay và khảo sát bối cảnh thực tế.

Hiện nay, với sự hỗ trợ của AI, toàn bộ quy trình này chỉ cần gói gọn trong vòng một ngày, mang lại tốc độ hiện thực hóa ý tưởng khiến cả ê-kíp lẫn khách hàng đều bất ngờ.

Bên cạnh đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ về một dự án phim hoạt hình thần thoại mang phong cách siêu thực đã được anh ấp ủ từ khi mới tốt nghiệp, cách đây gần 30 năm. Suốt nhiều thập kỷ, kịch bản này chỉ được giữ lại như một kỷ niệm bởi những giới hạn về nguồn lực và kỹ thuật.

“Đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tự tin nói rằng mình đang "hợp tác" cùng AI để đánh thức giấc mơ ấy,” anh cho biết.

Hiện ê-kíp đã bắt đầu những bước đầu tiên trong việc tạo hình nhân vật và xây dựng bối cảnh. Một bộ phim hoạt hình ngắn khoảng 10 phút, được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 4/2026.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ngoài anh còn rất nhiều đồng nghiệp đang ấp ủ những dự án điện ảnh quy mô lớn, tốn kém và nhiều thách thức, đặc biệt là các tác phẩm sử thi về lịch sử dân tộc. AI chính là cầu nối giúp những giấc mơ ấy tiến gần hơn đến hiện thực.

Với vai trò là đạo diễn và cũng là người trực tiếp ứng dụng công nghệ, anh bày tỏ kỳ vọng AI sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của giới nghệ sĩ, góp phần thay đổi tư duy sáng tạo và chinh phục những đỉnh cao nghệ thuật mà trước đây nhiều người từng nghĩ phải từ bỏ.

Với tư cách là một nhà sản xuất và đạo diễn, Mai Thu Huyền đồng quan điểm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cô cho rằng công nghệ, đặc biệt là AI, đang chấp cánh cho những giấc mơ nghệ thuật xa xỉ.

Trước đây, những kịch bản về thần thoại, giả tưởng hay sử thi thường bị coi là "bất khả thi" tại Việt Nam vì rào cản kinh phí và kỹ thuật. Nhưng giờ đây, công nghệ đã giúp hiện thực hóa những điều tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, nếu chúng ta biết cách tận dụng và làm chủ công nghệ, điện ảnh Việt Nam sẽ có những bước tiến rất xa. Những dự án như "Đất rừng phương Nam 2" hay các bộ phim hoạt hình sử dụng AI không chỉ là thử nghiệm, mà là tín hiệu cho một kỷ nguyên mới.

Chúng ta không chỉ làm phim cho khán giả trong nước, mà với sự hỗ trợ của công nghệ, những câu chuyện mang đậm bản sắc Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới với chất lượng hình ảnh và kỹ xảo đạt chuẩn quốc tế”, cô nói.

Đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp và Mai Thu Huyền (Ảnh: Ban tổ chức).

Với đạo diễn Victor Vũ, AI giống như một chiếc đòn bẩy cho sự sáng tạo, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng công cụ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần sự can thiệp và kiểm soát kỹ càng từ con người.

Nhà sản xuất - diễn viên Đinh Ngọc Diệp tiết lộ: “Trong hai dự án lớn sắp tới, chúng tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng việc đưa AI vào vận hành. Nếu dự án Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàn lương (dự kiến bấm máy sau Tết Nguyên đán) vẫn đang trong giai đoạn xem xét, thì với dự án phim sử thi quy mô lớn sắp được công bố, AI chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt để giải quyết bài toán về công sức và nguồn lực cho cả ê-kíp.

Dẫu vậy, chúng tôi luôn tỉnh táo trước "mặt trái" của công nghệ. Nếu lạm dụng quá đà mà thiếu đi sự kiểm soát nghệ thuật, AI có thể dẫn đến những cảm xúc trái chiều nơi khán giả”.