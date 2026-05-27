Danh ca Elvis Phương từng gặp biến cố sức khỏe vẫn miệt mài đi hát tuổi 81

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí năm 2023, Elvis Phương cho biết ông từng trải qua cơn nguy kịch, phải mổ tim. Bác sĩ cảnh báo về việc không thể tiếp tục đi hát.

Ông nói: "Nghe xong, nước mắt tôi tuôn trào trên giường bệnh. May sao, nhờ trời thương, tôi "tai qua nạn khỏi" và có thể tiếp tục đi hát. Với tôi, còn sống là còn hát. Trước khi tôi ra đi, tôi sẽ cầm tay vợ rồi hát vài câu mới nhắm mắt" (cười).

Tròn một năm sau album Nếu có yêu tôi, danh ca Elvis Phương trở lại với âm nhạc bằng ca khúc mới mang tên Bài thơ cuối cùng, bản tình ca đậm màu hoài niệm, đúng với tinh thần gắn liền tên tuổi ông suốt nhiều thập niên.

Ca khúc mới không mang sự bi lụy mà nhớ về một quãng đời cũ, những cuộc gặp gỡ đã qua và nỗi day dứt trước khả năng “một ngày trở về mà không còn gặp lại nhau nữa”.

Điều làm nên dấu ấn của Elvis Phương không chỉ nằm ở kỹ thuật hay chất giọng mạnh mẽ, mà còn ở cách ông kể chuyện bằng âm nhạc. Khi hát những bản tình ca buồn, nam danh ca thường chọn lối xử lý chậm rãi, nhiều tự sự, tạo cảm giác như đang hồi tưởng lại một quãng ký ức cũ.

Danh ca Elvis Phương vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật ở tuổi 81 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc được nhạc sĩ Lăng Lập phổ từ thơ của Hải Âu. Theo chia sẻ của ông, bài thơ được chính tác giả gửi gắm và nhờ phổ nhạc. Ông đã hoàn thành phần nhạc chỉ sau vài ngày.

Nhạc sĩ Lăng Lập cho rằng bài hát thực sự phù hợp với Elvis Phương bởi chất giọng và cách xử lý giàu trải nghiệm của nam danh ca. Theo ông, ca khúc mang tinh thần của những ký ức đẹp trong đời người, nơi con người đôi lúc muốn quay về để tìm lại “những cái nhớ, cái quên” của một thời đã qua.

Trước đó, ca sĩ Elvis Phương từng phát album Nếu có yêu tôi nhân dịp sinh nhật tuổi 80 và cột mốc 64 năm ca hát, tập hợp các ca khúc gắn liền tên tuổi của ông qua nhiều giai đoạn.

Với Bài thơ cuối cùng, nam danh ca tiếp tục lựa chọn kể những câu chuyện nhiều hoài niệm bằng chính chất giọng từng đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt.