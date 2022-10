Đang mệt vì chồng cũ, Kim Kardashian bị trộm ghé thăm biệt thự 60 triệu USD

Ngày 16/10, trang TMZ đưa tin, một nam thanh niên tên Deandre Williams đã bị tạm giữ khi đang cố đột nhập vào dinh thự trị giá 60 triệu USD của Kim Kardashian.

Deandre Williams đã vượt qua hàng rào và cổng an ninh đầu tiên của dinh thự. Trong lúc tìm cách vào khuôn viên nhà Kim, anh bị bảo vệ phát hiện, bắt giữ.

Bị khống chế, Deandre vẫn chống trả quyết liệt. Nam thanh niên bị đưa về đồn cảnh sát lúc 11 giờ trưa và phải đối mặt tội danh hành hung, xâm phạm tài sản riêng.

Deandre Williams, nam thanh niên nhận là fan của Kim Kardashian, bị bắt khi cố gắng đột nhập vào dinh thự 60 triệu USD của nữ tỷ phú (Ảnh: TMZ).

Thời điểm xảy ra vụ xô xát giữa Deandre Williams và các bảo vệ, không rõ Kim và 4 người con của cô có ở nhà hay không. Trước đó, Deandre Williams từng bị phát hiện rình rập bên ngoài nhà của vợ cũ Kanye West. Anh được xác định là fan cuồng và thừa nhận có tình cảm với Kim.

Biệt thự Hidden Hills của Kim Kardashian rộng 14.000m2, có hai bể bơi, hai phòng spa, một vườn hồng, một vườn nho và nhiều khoảng sân rộng cho bọn trẻ chơi đùa. Vì giàu có, nổi tiếng, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo, trong đó có cả fan cuồng, Kim Kardashian phải thuê vệ sĩ, bảo vệ cấp cao để bảo vệ tài sản cũng như cuộc sống cá nhân của cô.

Biệt thự Hidden Hills của Kim Kardashian (Ảnh: TMZ).

Năm 2021, tạp chí Forbes đã công nhận Kim Kardashian là tỷ phú với tài sản 1 tỷ USD. Được biết, tài sản của cô ngày càng nảy nở nhờ sự phát triển của hãng mỹ phẩm KKW Beauty và hãng thời trang định hình Skims. Bên cạnh đó, cô còn có thu nhập từ truyền hình thực tế và các hợp đồng quảng cáo, các khoản đầu tư, trong đó có đầu tư bất động sản.

Mỗi năm kể từ 2012, cô kiếm được 10 triệu USD trước thuế nhờ cát-xê từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, các hợp đồng quảng cáo, trò chơi ứng dụng di động.

Kim Kardashian lần đầu được nhắc đến trên tạp chí Forbes vào năm 2011 vì tài khoản Twitter của cô có 6,6 triệu lượt theo dõi. Vào thời điểm đó, cô có đông người theo dõi chỉ sau cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama. Vào năm 2016, cô lên bìa Forbes nhờ kinh doanh trò chơi trực tuyến thành công, kiếm 51 triệu USD chỉ riêng năm đó.

Hiện, Kim Kardashian có gần 70 triệu người theo dõi qua Twitter, 213 triệu người theo dõi trên Instagram. Công việc kinh doanh "ăn nên làm ra" của Kim cũng đến từ sự nổi tiếng của cô trên các mạng xã hội.

Kim Kardashian sở hữu 1 tỷ USD nhờ thu nhập từ kinh doanh, các hợp đồng quảng cáo, tham gia các show truyền hình (Ảnh: News).

Xuất phát là một ngôi sao truyền hình thực tế và được biết tới trên khắp thế giới nhờ cuốn băng sex, Kim Kardashian đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm và thử thách để có được vị trí cùng khối tài sản lớn ngày hôm nay. Dù Kim có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, Forbes khẳng định sự giàu có của cô đến từ những công ty do chính cô thành lập.

Tháng 9 vừa rồi, Kim Kardashian bỏ hơn 70 triệu USD để mua một dinh thự dọc bãi biển ở Encinal Bluffs - một trong những khu phố đắt giá nhất ở Malibu, Nam California, Mỹ. Bất động sản mới của Kim Kardashian cách cơ ngơi 57 triệu USD mà chồng cũ, Kanye West, hơn 22 km.

Theo The Dirt, Kim Kardashian mua lại khu đất rộng 650m2 từ vợ chồng siêu mẫu Cindy Crawford và Rande Gerber. Bất động sản này được xây dựng vào năm 1944 và tu sửa vào những năm 1990, 2016. Biệt thự có 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm cùng với nhiều khu vực sinh hoạt rộng rãi. Toàn bộ khu đất được bao quanh bởi thảm cỏ nhiệt đới, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Kim Kardashian ngày càng thành công và nổi tiếng (Ảnh: Instagram).

Vụ ly hôn sóng gió và mối quan hệ rạn nứt với Kanye West hậu chia tay

Kim Kardashian đang hoàn tất thủ tục ly hôn với rapper Kanye West (Ảnh: Getty Images).

Kim Kardashian hiện độc thân và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ, rapper Kanye West. Kim Kardashian và Kanye West kết hôn được 7 năm và có 4 người con chung trước khi quyết định "đường ai nấy đi".

Năm 2021, Kim bất ngờ đệ đơn ly hôn. Tháng 3 năm nay, theo đề nghị của Kim, tòa chấp thuận cho hai người kết thúc quan hệ vợ chồng và khôi phục tình trạng độc thân. Vấn đề quyền nuôi con và phân chia một số tài sản chung của họ cũng nhanh chóng được giải quyết.

Một nguồn tin thân cận với nữ tỷ phú tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của một trong những cặp đôi quyền lực nhất nhì Hollywood tan vỡ: "Trong quá khứ, khi Kanye lao vào vòng xoáy và phá hủy mọi thứ trên đường đi của chính mình, Kim sẽ là người luôn giúp đỡ anh ấy. Cô ấy là người duy nhất có thể giúp Kanye thoát khỏi trạng thái tinh thần đen tối của mình".

Nguồn tin này cũng nói rằng, sau tất cả những rắc rối Kanye tạo ra trong những năm gần đây, Kim Kardashian cảm thấy tốt nhất là nên kết thúc cuộc hôn nhân giữa họ. Sau khi Kim đệ đơn ly hôn, Kanye liên tục có động thái níu kéo. Anh nổi cơn ghen với bạn trai mới của vợ hay hò hẹn với những người đẹp có ngoại hình giống vợ cũ.

Trong vòng 6 tháng kể từ khi chia tay với Kim, Kanye West bị phát hiện đi lại với nhiều người đẹp trong giới giải trí. Trong đó, đáng chú ý là tin đồn hò hẹn giữa rapper da màu và hai người mẫu Irina Shayk và Candice Swanepoel.

Kim Kardashian và Kanye West cùng tới xem con gái đấu bóng rổ nhưng từ chối tương tác, ngày 14/10 (Ảnh: DM).

Dẫu vậy, trên trang cá nhân, anh cũng liên tục đăng tải dòng trạng thái bi lụy, cầu xin vợ cũ nối lại quan hệ. Tuy nhiên, Kim không muốn trở lại với Kanye vì thực sự mệt mỏi trước những phát ngôn, hành động của chồng cũ suốt thời gian qua.

Trong một tập phim truyền hình thực tế The Kardashians vừa phát sóng, Kim Kardashian chia sẻ nỗi bức xúc của cô. Người đẹp nói: "Hôm nay, tôi cảm thấy kiệt sức hẳn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng tôi không muốn đôi co với anh ấy trên mạng".

Một nguồn tin thân cận nói với tờ Page Six, Kim không còn muốn bàn luận với chồng cũ về những lịch trình liên quan tới các con. "Họ đã không liên lạc gì trong vài tuần và tất cả thông tin liên lạc về lịch trình của bọn trẻ hiện được điều phối thông qua các trợ lý", một nguồn tin nói với tờ Page Six.

Ngày 14/10, Kim Kardashian và Kanye West cùng tham dự trận đấu bóng rổ của con gái cả North West ở Los Angeles, Mỹ, nhưng không tương tác với nhau. Kim Kardashian theo dõi trận đấu cùng 3 con út, sau đó đưa các con về nhà. Kanye West đến một mình và rời đi trước khi trận đấu kết thúc.