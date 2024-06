Dàn WAGs vừa nóng bỏng, vừa giỏi kiếm tiền của đội tuyển Anh

Dàn WAGs (vợ và bạn gái của các cầu thủ bóng đá) đội tuyển Anh luôn được chú ý hơn WAGs của bất kỳ quốc gia nào khác tham dự Euro 2024. Họ thường gắn liền với hình ảnh "cuồng" đồ hiệu, chuộng phong cách quyến rũ và mang hơi hướng táo bạo.

Không chỉ sở hữu gương mặt và thân hình thu hút, dàn WAGs Anh còn tạo ấn tượng bởi trình độ học vấn và khả năng kinh doanh.

Dani Dyer

Dani Dyer (SN 1996) chính thức hẹn hò với tiền vệ Jarrod Bowen của đội tuyển Anh từ tháng 12/2021. Theo Telegraph, cô là nàng WAGs nổi tiếng nhất đội tuyển Anh nhờ sự nghiệp thăng hoa, thu hút nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Con gái của ngôi sao Danny Dyer từng là một trong những ngôi sao nổi tiếng tại chương trình Love Island (Đảo tình yêu). Sau khi chương trình kết thúc, cô tham gia nhiều bộ phim như We Still Kill the Old Way, Age of Kill, Bonded by Blood 2.

Hiện tại, cô sở hữu khối tài sản trị giá hơn 5 triệu USD (129,5 tỷ đồng) nhờ nhiều hợp đồng hợp tác với các nhãn hàng về thời trang và gia dụng (Ảnh: @danidyerxx, The Telegraph).

Katie Goodland

Katie Goodland (31 tuổi) gặp gỡ Harry Kane khi cả hai còn là học sinh tại Trường tiểu học Larkswood, Anh. Họ bắt đầu hẹn hò năm 16 tuổi, đính hôn vào năm 2017 trong kỳ nghỉ ở Bahamas và kết hôn vào tháng 6/2019.

Vợ của đội trưởng tuyển Anh tốt nghiệp ngành Tâm lý học thể thao. Cô có sự nghiệp thành công với tư cách là huấn luyện viên thể dục và quản lý Quỹ từ thiện Harry Kane.

Không chỉ có chuyện tình hoàn hảo, cặp đôi còn là bậc cha mẹ đáng tự hào của 4 đứa trẻ: Ivy, Vivienne Jane, Louis và Henry (Ảnh: @katekanex, The Sun).

Laura Celia Valk

Theo tiết lộ độc quyền của SunSport, người mẫu Hà Lan Laura Celia Valk (25 tuổi) bắt đầu hẹn hò với siêu sao người Anh - Jude Bellingham - vào tháng 4.

Nữ người mẫu tốt nghiệp ngành Kinh doanh sáng tạo tại Đại học Khoa học Ứng dụng ở Amsterdam (Hà Lan) và điều hành công ty tư vấn truyền thông xã hội của riêng mình.

Là đại sứ của thương hiệu thời trang Burberry và mảng làm đẹp của Dior, Laura Celia Valk kiếm được 4.577 USD (116,5 triệu đồng) cho mỗi lần cập nhật bài đăng mới trên mạng xã hội Instagram (Ảnh: @lauraceliav).

Iris Law

Tương tự Dany Dyer, Iris Law (24 tuổi) có xuất thân từ gia đình làm nghệ thuật. Cô là con gái của nam diễn viên Jude Law. Thừa hưởng khả năng nghệ thuật từ gia đình, cô tiếp bước trở thành diễn viên và người mẫu có tiếng trong ngành giải trí.

Iris Law hẹn hò với cầu thủ Trent Alexander-Arnold từ đầu năm nay. Dù lịch trình bận rộn, cả hai luôn cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ để cùng nhau uống cà phê hay dạo phố (Ảnh: Daily Mail, Harper's Bazaar, Purepeople, Elle).

Megan Davison

Một mối tình lãng mạn khác thời học đường là Megan Davison (28 tuổi) và thủ môn Jordan Pickford (30 tuổi) của Everton. Họ quen nhau khi cô mới 14 tuổi và anh 16 tuổi.

Năm 2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới ở Maldives sau khi có con trai đầu lòng là Arlo. Năm 2023, họ đón bé gái Ostara.

Megan Davison tốt nghiệp Đại học Sunderland, Anh. Theo The Telegraph, cô kiếm được 1.526 USD (38,8 triệu đồng) mỗi bài đăng trên mạng xã hội Instagram với 113.000 lượt theo dõi (Ảnh: Daily Mail, @meganpickford_).

Sasha Attwood

Sasha Attwood làm người mẫu từ khi còn là thiếu niên. Cô từng có nhiều hợp đồng giá trị lớn cho các hãng quần áo Boohoo, Lipsy và gã khổng lồ tóc GHD.

Cô và chàng cầu thủ quyến rũ của Manchester City - Jack Grealish - gặp nhau khi họ 16 tuổi. Cả hai phát triển tình cảm sau khi trở thành bạn bè thân thiết.

Trong khi Jack Grealish giành được nhiều thành tích trên sân cỏ, Sasha Attwood cũng tạo dựng con đường sự nghiệp của riêng mình.

Trên trang cá nhân thu hút 268.000 lượt theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ các video hướng dẫn chăm sóc da và trang điểm. Theo báo cáo từ The Sun, Sasha Attwood có thể kiếm tới 890 USD (22,6 triệu đồng) cho mỗi bài đăng được tài trợ trên mạng xã hội Instagram (Ảnh: The Sun, @sasha__rebecca).

Tolami Benson

Tolami Benson (23 tuổi) - bạn gái của cầu thủ Bukayo Saka - gây ấn tượng trên khán đài trong trận khai mạc giải đấu Euro 2024 của đội tuyển Anh khi cô mặc chiếc áo khoác số 87, gợi nhớ về những ngày đầu anh ở Arsenal.

Cô và nam cầu thủ Bukayo Saka hẹn hò từ năm 2020 nhưng cả hai khá kín tiếng. Họ thậm chí không theo dõi nhau trên mạng xã hội cũng như không đăng ảnh chụp cùng nửa kia. Theo The Tab, xác nhận duy nhất về cặp đôi xuất phát từ hành động của Tolami Benson. Cô thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu và cổ vũ cho anh từ trên khán đài.

Bên cạnh ngoại hình và gu thời trang độc đáo, Tolami Benson còn có sự nghiệp nổi bật khi giữ chức vụ giám đốc điều hành kế hoạch cấp cao trong ngành quảng cáo trong một công ty ở Anh.

Hiện tại, cô thu hút 66.900 lượt theo dõi trên Instagram và kiếm được 738,9 USD (18,8 triệu đồng) mỗi bài đăng (Ảnh: Vogue, @tolami_benson).