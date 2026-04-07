Tỷ phú Trần Lệ Hoa - vợ của “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy - qua đời ở tuổi 85

Bà Trần Lệ Hoa được truyền thông gọi là “nữ doanh nhân huyền thoại”. Bà sở hữu khối tài sản khoảng 47 tỷ NDT (hơn 6,8 tỷ USD), xếp thứ 12 trong danh sách “Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới”.

Lĩnh vực hoạt động chính của bà là kinh doanh bất động sản và bảo tàng gỗ. Tờ Forbes từng thống kê, năm 2019, bà là nữ doanh nhân giàu thứ 3 tại Trung Quốc với tài sản gần 5,8 tỷ USD.

Bà Trần Lệ Hoa và ông Trì Trọng Thuỵ có hơn 30 năm chung sống (Ảnh: Sina).

Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, nhưng sinh ra trong thời loạn lạc, Trần Lệ Hoa từng trải qua tuổi thơ không dư dả. Bằng tài năng kinh doanh, bà tự gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy các con thành tài, đồng thời trở thành “nữ vương bất động sản” của Trung Quốc.

Trì Trọng Thụy, diễn viên gắn bó lâu nhất với vai Đường Tăng trong Tây du ký, kém bà 11 tuổi. Khi kết hôn, ông chấp nhận hy sinh sự nghiệp, trở thành người bạn đời và đồng hành trong công việc.

Dù không có con chung, vợ chồng Trần Lệ Hoa - Trì Trọng Thụy - vẫn chung sống hạnh phúc hơn 30 năm. Trong suốt cuộc hôn nhân, Trì Trọng Thụy gọi vợ là “chủ tịch”, còn bà gọi ông là “thầy Trì”.

Trước khi kết hôn với Trì Trọng Thụy, bà Trần Lệ Hoa từng trải qua một đời chồng. Sau khi ly hôn, bà tự gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy 2 con gái và 1 con trai thành tài. Quãng thời gian làm mẹ đơn thân vô cùng khó khăn, bởi bà phải cân bằng giữa công việc kinh doanh và chăm sóc con cái, gần như không có thời gian vun đắp hạnh phúc cho riêng mình.

Đến những năm 1990, khi gặp Trì Trọng Thụy, nữ doanh nhân bị vẻ ngoài điển trai, thư sinh của ông chinh phục. Dù phải vượt qua điều tiếng dư luận về khoảng cách tuổi tác và ngành nghề, cả hai vẫn quyết định đến với nhau, cùng xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Bà Trần Lệ Hoa qua đời vào ngày 5/4 (Ảnh: Sina).

Bà Trần Lệ Hoa nổi tiếng là người đam mê văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Chính niềm đam mê này đã giúp bà và Trì Trọng Thụy tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu và xây dựng một cuộc hôn nhân dựa trên tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Trong một bài phỏng vấn, bà Trần Lệ Hoa nhấn mạnh: “Trong mọi mối quan hệ, nếu hai người biết tôn trọng nhau thì sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán”. Đây chính là bí quyết giúp cặp đôi duy trì hôn nhân bền vững suốt 3 thập kỷ.

Con gái cả của bà từng chia sẻ rằng các con cháu rất quý mến và biết ơn bà. Trong suốt cuộc đời, Trần Lệ Hoa vừa là doanh nhân thành đạt, vừa là người mẹ, người bạn đời tận tụy, để lại hình ảnh về một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy cảm hứng.

Những năm gần đây, sức khỏe của bà Trần không ổn định, và bà đã lập di chúc công khai vào cuối năm 2017. Theo đó, 3 người con riêng được thừa kế 1 tỷ USD, phần còn lại giao cho Trì Trọng Thụy, người sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của bà sau khi bà qua đời.