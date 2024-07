Dàn mỹ nhân phim "Phép thuật" sau 30 năm: Người mất vì bệnh, người mất tích

Lời tòa soạn: Người giàu cũng khóc, Bao Thanh Thiên, Tây Du Ký, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, loạt phim của vua hề Sác-lô… từng là những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X và 9X tại Việt Nam. Đây không chỉ là những tác phẩm nổi tiếng toàn cầu mà còn là bàn đạp đưa nhiều nghệ sĩ đến gần với khán giả, mở ra sự nghiệp huy hoàng cho chính họ. Tuy nhiên, phía sau sự nổi tiếng và tiền bạc, các nghệ sĩ cũng có những góc khuất, những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai. Cuộc sống màn bạc và cuộc sống đời thường của họ đôi khi khác biệt tới đau lòng. Sau 20-30 năm, cuộc đời họ cũng đi theo những hướng khác nhau. Dân trí thực hiện loạt bài Những nghệ sĩ nổi tiếng gắn với ký ức khán giả Việt để gợi lại những thước phim nổi tiếng, hồi tưởng những ký ức đẹp và lắng nghe câu chuyện cuộc đời của những nghệ sĩ đình đám.

Phép thuật chính thức ra mắt vào năm 1998 và có tổng cộng 8 mùa. Đến nay, Phép thuật vẫn là một trong những phim truyền hình ăn khách và có sức ảnh hưởng nhất tại Mỹ. Phim cũng tạo cơn sốt tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, khi được trình chiếu vào thập niên 1990, 2000.

Phép thuật đạt tổng doanh thu trên toàn thế giới là 507 triệu USD, chỉ xếp sau Thị trấn Smallville (618 triệu USD với 10 phần và 215 tập). Đã có tổng cộng 112 quốc gia mua bản quyền phát sóng bộ phim.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2006, Phép thuật lập kỷ lục ở hạng mục dòng phim truyền hình khi nhận 5 giải thưởng trong tổng số 7 đề cử. Năm 2010, The Huffington Post xếp Phép thuật vào danh sách 20 phim đề tài phép thuật/siêu nhiên hay nhất mọi thời đại.

Phim kể về các chị em phù thủy nhà Halliwell dùng những siêu năng lực họ có để chống lại cái ác. Khi họ hợp lực, 3 chị em tạo nên bộ ba phép thuật hùng mạnh và đầy quyền năng.

Ba chị em sống trong một trang viên ở thành phố San Francisco (Mỹ). Họ sử dụng phép thuật của mình trong cuộc chiến chống lại những pháp sư và những con quỷ, bảo vệ những người vô tội.

Không chỉ khai thác đề tài về phép thuật, siêu năng lực, phim còn được yêu thích khi đề cập chủ đề gần gũi với cuộc sống con người như tình yêu, tình cảm gia đình, mối quan hệ bạn bè.

Thành công của Phép thuật cũng đưa tên tuổi của loạt diễn viên như Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano... chạm đến đỉnh cao. Tuy nhiên, sau bộ phim, họ đều khó bước qua sự thành công của Phép thuật và dần dần tuột dốc trong sự nghiệp.

Shannen Doherty

Nữ diễn viên Shannen Doherty gây sốt màn ảnh nhờ đóng vai chị cả Prue Halliwell trong 3 mùa đầu của Phép thuật. Nhân vật của Shannen là một phù thủy dũng cảm và quyền năng nhất trong số các chị em. Cô có khả năng điều khiển đồ vật, chế tạo thuốc ma thuật...

Vì mối quan hệ rạn nứt với nhà sản xuất trong quá khứ, Shannen Doherty lúc đầu không muốn nhận vai trong bộ phim Phép thuật. Trước khi góp mặt trong bộ phim, ngôi sao 53 tuổi đã là cái tên đình đám của làng giải trí Mỹ. Cô đóng phim từ khi mới là học sinh và dần khẳng định tên tuổi.

Dù nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả, Shannen Doherty sớm chia tay loạt phim ở cuối mùa 3 vì những bất đồng, mâu thuẫn với bạn diễn Alyssa Milano. Nói về quyết định rời khỏi bộ phim, nữ diễn viên tâm sự: "Có quá nhiều chuyện rắc rối trên phim trường và không đủ đam mê với công việc. Bạn biết đấy, tôi đã 30 tuổi và không còn thời gian cho chuyện rắc rối trong cuộc sống".

Được biết, tham gia Phép thuật, Shannen đảm nhận vai trò kép là diễn viên và đạo diễn. Cô được trả 75.000 USD cho mỗi tập phát sóng. Năm 2007, kênh AOL xếp nhân vật Prue Halliwell của Shannen vào danh sách 10 phù thủy vĩ đại nhất lịch sử truyền hình Mỹ.

Rời khỏi Phép thuật, Shannen Doherty tham gia một số bộ phim khác nhưng không nổi tiếng. Năm 2015, Shannen Doherty được chẩn đoán mắc ung thư vú, trải qua 9 năm chiến đấu với bạo bệnh. Cô sống độc thân sau khi chia tay người chồng thứ ba vào năm ngoái.

Shannen Doherty vừa qua đời hôm 13/7. Trước khi mất, Shannen tích cực hoạt động nghệ thuật và tham gia các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư giống như cô. Shannen Doherty trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng không có con.

Alyssa Milano

Trong Phép thuật, nữ diễn viên Alyssa Milano vào vai em út Phoebe Halliwell. Nhân vật của cô là một người ngoan ngoãn, quả cảm, có trái tim nhân hậu và có trách nhiệm.

Cô có sức mạnh dự đoán trước những điềm báo từ quá khứ cũng như tương lai và đọc được suy nghĩ của người khác. Nhân vật Phoebe xuất hiện xuyên suốt loạt phim và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Alyssa Milano (SN 1972) đóng phim từ nhỏ, sở hữu gia tài diễn xuất đáng kể trước khi nổi đình đám với loạt phim Phép thuật. Thời đỉnh cao, cô được săn đón với vẻ ngoài gợi cảm, gương mặt ưa nhìn.

Rút khỏi bộ phim, Alyssa tham gia nhiều dự án khác như Embrace of the Vampire, Deadly Sins, Poison Ivy II: Lily… Những năm về sau, cô ghi dấu ấn qua My Name Is Earl, Mistresses, Insatiable…

Thời điểm Phép thuật làm mưa làm gió tại Mỹ, mối quan hệ giữa Alyssa và Shannen từng khiến nhiều người tò mò. Hơn 20 năm sau, trong một tập podcast Let's Be Clear của Doherty vào cuối năm 2023, nữ diễn viên và Holly Marie Combs tố Milano đã gây sức ép cho nhà sản xuất để loại Doherty khỏi dự án.

Tại một sự kiện vào tháng 2 năm nay, Alyssa Milano khẳng định cô không có quyền sa thải ai và cho biết mình buồn vì những thông tin độc hại liên quan đến tác phẩm này vẫn tiếp diễn cho đến nay.

Những tranh cãi giữa hai nghệ sĩ không còn tồn tại sau khi Shannen Doherty qua đời.

Ngay sau khi hay tin dữ về Shannen, Alyssa Milano đã chia sẻ: "Sự thật là tôi và Shannen có mối quan hệ phức tạp, nhưng sâu thẳm trong mối quan hệ, cô ấy là một người mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Cô ấy là diễn viên tài năng, được nhiều người yêu mến và thế giới này tệ hơn nếu không có cô ấy. Tôi xin chia buồn với tất cả những ai yêu mến cô ấy".

Về đời tư, Alyssa Milano hiện sống kín tiếng. Cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân trước khi kết hôn với David Bugliari vào năm 2009 và có 2 con chung.

Holly Marie Combs

Nữ diễn viên Holly Marie Combs vào vai chị hai Piper Halliwell trong bộ 3 chị em nhà phù thủy suốt 8 phần phim. Nhân vật do Holly Marie Combs thủ vai có năng lực làm bất động môi trường xung quanh, chế tạo thuốc và có sức mạnh đốt cháy phân tử khiến đồ vật phát nổ…

Trong mắt người hâm mộ, Piper là cô gái ngọt ngào, giàu tình cảm, thường hòa giải bất đồng giữa các chị em. Sau khi chị cả qua đời, cô trở nên mạnh mẽ và là trụ cột của cả gia đình nhằm bảo vệ các em.

Holly Marie Combs đón nhận phản ứng tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả với vai diễn của mình. Nhân vật Piper của nữ diễn viên từng vào danh sách 10 phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại do tờ The Huffington Post bình chọn vào năm 2016.

Sau Phép thuật, Holly Marie Combs không có quá nhiều dự án gây chú ý. Những năm qua, cô tập trung phát triển ở mảng truyền hình. Bộ phim điện ảnh duy nhất cô góp mặt là "bom tấn" Ocean's Eleven (2001). Ngoài đóng phim, cô còn là một nhà sản xuất điện ảnh. Tuy nhiên, đến nay, Holly vẫn chỉ là một ngôi sao hạng B của làng giải trí Mỹ.

Ở tuổi 51, Holly không còn quá trẻ đẹp và cũng không còn nhiều cơ hội đóng phim. Nữ diễn viên trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con. Cô hiện sống với người chồng thứ ba, cũng là một đồng nghiệp.

Rose McGowan

Sau khi nữ diễn viên Shannen Doherty rời đoàn phim Phép thuật, nữ diễn viên Rose McGowan được lựa chọn gia nhập gia đình phù thủy và xuất hiện từ mùa bốn. Cô vào vai Paige Matthews - em gái cùng mẹ khác cha của 3 nhân vật chính. Paige sở hữu khả năng dịch chuyển đồ vật, trị thương, biến hình.

Nhân vật Paige Matthews là cô gái nhân hậu, hoạt bát, yêu đời và rất tự tin. Sự xuất hiện của Rose McGowan được xem là một sự thay thế cho Shannen Doherty. Với nỗ lực hết mình, ngôi sao gợi cảm đã chinh phục khán giả, có một vai diễn được khen ngợi.

Nhân vật Paige Matthews cũng là một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Rose McGowan. Ngôi sao sinh năm 1973 bắt đầu đóng phim từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Cô cũng có nhiều tác phẩm gây chú ý trước khi gia nhập đoàn phim Phép thuật.

Sau thành công của bộ phim truyền hình gồm 8 phần, Rose tiếp tục được mời đóng nhiều phim truyền hình khác và cũng ghi được tiếng vang. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng là người đầu tiên lên tiếng tố cáo hành vi xâm hại tình dục các nữ nghệ sĩ của ông trùm làng giải trí Mỹ Harvey Weinstein.

Năm 2017, tạp chí Time lựa chọn Rose McGowan là một trong những nhân vật của năm vì dám lên tiếng tố cáo hành vi xâm hại tình dục của Harvey Weinstein và tích cực thúc đẩy sự phát triển của phong trào MeToo (phong trào bảo vệ phụ nữ khỏi xâm hại tình dục nơi công sở).

Rose McGowan cũng là ngôi sao có đời sống tình cảm rất sóng gió. Cô từng có 3 năm hẹn hò với ngôi sao ca nhạc nổi tiếng và lập dị Marilyn Manson. Họ chia tay vào năm 2001 sau gần 2 năm đính hôn vì sự khác biệt về lối sống.

Cô từng hẹn hò với đạo diễn Robert Rodriguez trong khoảng hơn một năm. Người đẹp kết hôn với nghệ sĩ Davey Detail vào năm 2013 và chia tay vào năm 2016.

Năm 2019, nữ diễn viên dính vào bê bối tàng trữ ma túy và phải nộp phạt 2.500 USD, đồng thời phải hưởng án treo. Cô rời New York (Mỹ) tới Mexico sinh sống từ năm 2020. Đến nay, người đẹp chưa trở về Mỹ.