Người hưởng khối tài sản 5 triệu USD của mỹ nhân "Phép thuật"

Nữ diễn viên Shannen Doherty vừa qua đời ngày 13/7 tại Mỹ sau gần 9 năm chiến đấu bền bỉ với căn bệnh ung thư vú. Trong sự nghiệp của mình, nữ diễn viên sinh năm 1971 có nhiều vai diễn để đời và cuộc hành trình đáng ngưỡng mộ chống chọi với bệnh tật.

Trước khi mất, cô còn tích cực với các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư, chứng minh bản thân và những người mắc ung thư luôn sống mạnh mẽ, có ích cho xã hội.

Được biết, Shannen Doherty trút hơi thở cuối cùng bên người thân và chú cún cưng của mình. Điều khiến nữ diễn viên trăn trở nhất khi qua đời chính là tương lai của mẹ ruột.

Cô mang nặng nỗi lo, khi mình qua đời, mẹ sẽ không còn chỗ dựa tinh thần và tài chính. Vì vậy, lúc còn sống, Shannen Doherty chăm chỉ làm việc để tạo nên một khối tài sản không nhỏ, đảm bảo mẹ ruột có cuộc sống ổn định trong tương lai.

Theo Celebrity Net Worth, tính tới tháng 7/2024, tài sản của Shannen Doherty là 5 triệu USD. Khối tài sản này thuộc về mẹ của nữ diễn viên vì cô không có chồng và không sinh con.

Trong những năm cuối đời, ngôi sao người Mỹ tiêu tốn khá nhiều tiền của để chữa trị căn bệnh ung thư. Minh tinh Phép thuật từng nói về tình hình tài chính khó khăn của mình với người hâm mộ.

Shannen Doherty đã có cuộc chiến giành trợ cấp hậu ly hôn với người chồng thứ ba, nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko, trước khi mất. Cô yêu cầu nhận khoản trợ cấp hơn 15.000 USD mỗi tháng từ chồng cũ.

Trong một chương trình podcast thực hiện gần đây, Shannen chia sẻ: "Tôi đang ở giai đoạn phải kiếm thật nhiều tiền, tích lũy bởi trong 2 năm tới, có thể tôi không cần làm việc hoặc chỉ làm những gì mình thích. Tôi cũng có thể đi nghỉ nhiều hơn. Ngoài ra, sau khi tôi mất, mẹ tôi vẫn có một khoản tiền để sống và tôi không phải lo lắng cho bà".

Shannen Doherty sinh ra trong một gia đình trung lưu không dư dả tài chính. Cô có mẹ là chủ salon chăm sóc sắc đẹp và cha là chuyên gia tư vấn bất động sản. Nữ diễn viên có một người anh trai hơn cô 4 tuổi.

Gia đình Doherty chuyển đến Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) khi Shannen lên 7 tuổi. Với vẻ ngoài xinh xắn lanh lợi, Shannen nhận được những lời mời đóng phim. Tuy nhiên, Shannen chỉ thực sự nhận lời gia nhập làng giải trí sau biến cố lớn của gia đình.

Mẹ Shannen bị phình mạch não, cha bị đột quỵ vì tai biến mạch máu não. Khó khăn tài chính đẩy cô gái nhỏ phải lao vào nghề diễn để có thêm thu nhập cho gia đình.

Khi là một cô bé, Shannen đã phải gánh vác tài chính cho gia đình. Lúc bệnh tật, Shannen vẫn không ngừng lo lắng cho mẹ và những người thân yêu của mình.

Khi còn sống, Shannen từng tự hào nhắc đến mẹ cô, người dạy cô cách sống mạnh mẽ và tiếp lửa cho cô trong mọi khó khăn.

"Tôi là con gái của một người phụ nữ kiên định. Bà dạy tôi ngay từ khi tôi còn là một cô bé rằng: "Đừng bao giờ bỏ cuộc. Con phải làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực vì những gì mình muốn".

Tôi tin mình là một nữ chiến binh. Tôi được dạy bảo trở thành một người mạnh mẽ, giàu nghị lực và có thể làm tất cả những gì bản thân mình mong muốn", nữ diễn viên nổi tiếng nói.

Ngày 16/7, chia sẻ với truyền thông về cô con gái của mình, mẹ của Shannen nói: "Con gái tôi rất xinh đẹp và là cả thế giới của tôi. Gia đình chúng tôi muốn cảm ơn mọi người vì tình yêu, sự ủng hộ các bạn dành cho Shannen suốt những năm qua. Chúng tôi thực sự cảm kích".

Trước khi qua đời, Shannen Doherty hiếm hoi được trông thấy đi ăn cùng 2 người bạn thân tại Malibu, California (Mỹ) vào ngày 16/6. Trong hình ảnh được công bố, Shannen Doherty trông khá tiều tụy, gương mặt nhợt nhạt.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn vui vẻ khi gặp gỡ những người bạn thân. Nhìn sự lạc quan của Shannen Doherty dù bệnh trở nặng và sức khỏe suy yếu, khán giả vừa nể phục, vừa xót xa cho minh tinh Phép thuật.

Trong podcast cá nhân Let's Be Clear vào tháng 4, Shannen Doherty từng chia sẻ tâm nguyện về hậu sự. Cô nói: "Tôi muốn được hỏa táng, thay vì chôn cất. Tôi hy vọng rằng tro cốt của tôi có thể được hòa cùng tro cốt của cha tôi và chú cún cưng.

Tôi cũng cho phép anh bạn thân lâu năm của mình - Chris Cortazz - lấy một ít tro cốt của tôi làm trang sức đeo quanh cổ, như cách tôi từng làm với tro cốt của cha tôi để tưởng nhớ khi ông qua đời vào năm 2010".

Shannen Doherty (SN 1971) hoạt động nghệ thuật từ năm 11 tuổi với vai Jenny Wilder trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House on the Prairie).

Ở giai đoạn trưởng thành, nữ diễn viên góp mặt trong các bộ phim tuổi teen như Girls Just Want to Have Fun và Heathers, đóng cùng các minh tinh Winona Ryder, Sarah Jessica Parker, Helen Hunt.

Bộ phim truyền hình dài tập Phép thuật và Beverly Hills, 90210 là những dự án gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên xinh đẹp.

Shannen Doherty nhận tin mắc bệnh ung thư vú năm 2015. Cuối năm 2023, cô tiết lộ khối u đã di căn đến xương. Những ngày tháng cuối đời, Shannen duy trì một podcast cá nhân mang tên Let's Be Clear.