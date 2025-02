Đại nhạc hội Road to 8WONDER mở cổng bán vé

10h ngày 19/2, Lễ hội âm nhạc Road to 8WONDER - sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế như B.I, Quang Hùng MasterD, Rhyder và Marzuz mở cổng bán vé tại địa chỉ https://8thwonder.vn/.

Đi kèm với các hạng vé và mức giá, Ban tổ chức cũng giới thiệu các quyền lợi, mang tới cho khán giả hành trình trải nghiệm đáng nhớ tại "Thành phố đảo Hoàng Gia" - Vinhomes Royal Island.

Với tầm nhìn cận cảnh và chính diện sân khấu nhất, hạng vé Tinh hoa trị giá 6 triệu đồng mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm thượng lưu, gồm các quyền lợi như: dịch vụ ẩm thực 5 sao kèm đồ uống không giới hạn; lối check-in (chụp ảnh) riêng và lối vào ưu tiên; bộ quà tặng từ Road to 8Wonder, gậy phát sáng; đưa đón bằng xe VinFast áp dụng trong TP Hải Phòng.

Người sở hữu hạng vé này còn được trải nghiệm, tham quan Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia Vinpearl Horse Academy Vũ Yên kèm gói chụp ảnh quý tộc hoàng gia châu Âu (bao gồm trang phục châu Âu và trang điểm) trị giá 5 triệu đồng trong ngày sự kiện; vé ưu đãi 500.000 đồng tại các gian hàng thuộc Vincom Plaza Imperia; vé ưu đãi 30% mua sắm đồ golf tại Vinpearl Golf Royal Island.

Hạng vé Tinh hoa còn có thể trở thành 1 trong 20 người may mắn tham gia sự kiện Meet & Greet để được tận mắt giao lưu, gặp gỡ thần tượng Hàn Quốc B.I.

B.I là rapper nổi tiếng người Hàn Quốc, chủ nhân các bài hát đình đám (Ảnh: BTC).

Cũng là khu vực ghế ngồi chính diện sân khấu, hạng vé Đẳng cấp trị giá 2,2 triệu đồng dành cho khán giả muốn tận hưởng trọn vẹn chương trình, cả phần âm thanh và hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn. Hạng vé này đi kèm quyền lợi gồm bộ quà tặng từ Road to 8WONDER, đồ uống không giới hạn, gậy phát sáng, vé tham quan Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia - Vinpearl Horse Academy Vũ Yên.

Ban tổ chức cũng mang tới cơ hội thăng hạng lên Đẳng cấp cao hơn, khi chỉ cần thêm 940.000 đồng, tức 3,14 triệu đồng, người hâm mộ sẽ có thêm gói chụp ảnh quý tộc hoàng gia châu Âu (bao gồm trang phục châu Âu và trang điểm) trị giá 5 triệu đồng trong ngày sự kiện; đưa đón bằng xe ô tô điện VinFast trong TP Hải Phòng; vé ưu đãi 500.000 đồng tại các gian hàng Vincom Plaza Imperia; vé ưu đãi 30% mua sắm đồ golf tại Vinpearl Golf Royal Island.

Hạng vé Dấu ấn và Biểu tượng là khu vực ghế ngồi ôm trọn sân khấu có mức giá 1,6 triệu đồng kèm theo quyền lợi 1 đồ uống, que phát sáng, vé tham quan Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia - Vinpearl Horse Academy Vũ Yên.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng tăng thêm quyền chọn cho khách mua từ 2 vé Dấu ấn và Biểu tượng khi chỉ với 3,28 triệu đồng/vé (thêm 1,64 triệu đồng), khán giả sẽ có một kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm tiêu chuẩn 5 sao tại Hải Phòng, gồm lưu trú 1 đêm tại khách sạn 5 sao Melia Vinpearl Hải Phòng hoặc Sheraton (tiêu chuẩn 2 người/phòng); tham quan Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia - Vinpearl Horse Academy Vũ Yên kèm gói chụp ảnh quý tộc hoàng gia châu Âu (bao gồm trang phục châu Âu và trang điểm) trị giá 5 triệu đồng trong ngày sự kiện; vé ưu đãi 500.000 đồng tại các gian hàng Vincom Imperia; vé ưu đãi 30% mua sắm đồ Golf tại Vinpearl Golf Royal Island.

Hạng vé Hào quang là khu vực ghế ngồi xung quanh sân khấu có mức giá 1,4 triệu đồng, với gói quyền lợi đi kèm là 1 đồ uống, que phát sáng, vé tham quan Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia - Vinpearl Horse Academy Vũ Yên.

Ở khu vực đứng bao quanh sân khấu chính, Ban tổ chức chia thành các hạng vé Kết nối - Tương lai - Tự do với mức giá lần lượt là 900.000 đồng, 700.000 đồng và 500.000 đồng. Với hạng vé này, khán giả được tặng que phát sáng, vé tham quan Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia - Vinpearl Horse Academy Vũ Yên.

Ngoài ra, khách mua hạng vé Kết nối cũng có cơ hội gia tăng kết nối thông qua một kỳ nghỉ cuối tuần cùng gia đình và bạn bè. Theo đó, khách mua có thể chọn quyền lợi là gói 4 vé kèm đưa đón khứ hồi bằng xe riêng XanhSM chặng Hà Nội - Hải Phòng với giá trị 1,32 triệu đồng/vé (thêm 420.000 đồng); hoặc gói 4 vé kèm dịch vụ lưu trú khách sạn 5 sao Melia Vinpearl Hải Phòng hoặc Sheraton (tiêu chuẩn 2 người/phòng), đưa đón khứ hồi bằng xe riêng XanhSM chặng Hà Nội - Hải Phòng với giá trị 2,27 triệu đồng/vé (thêm 1,37 triệu đồng)

Sân khấu nhạc hội 8WONDER từng khiến khán giả ấn tượng bởi quy mô tầm cỡ (Ảnh: BTC).

Ban tổ chức Road to 8WONDER còn mang tới đặc quyền khi mọi hạng vé của Road to 8WONDER đều nhận được mã mua vé 8WONDER Summer sớm hơn 60 phút. Đây là món quà đặc biệt mà Ban tổ chức muốn tri ân khán giả hâm mộ thương hiệu 8WONDER trước khi chính thức khai hội 2025.

Road to 8WONDER - The Next Icon diễn ra tối 15/3 tại Quảng trường châu Âu - Vinhomes Royal Island là sự kiện âm nhạc quy mô hàng đầu TP Hải Phòng. Được đầu tư công phu từ hệ thống âm thanh ánh sáng, hiệu ứng trình diễn đến màn hình Led, sân khấu Road to 8WONDER - The Next Icon mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn, cũng như bầu không khí âm nhạc hiện đại và cảm xúc khó quên với dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Sự kiện có sự tham gia của B.I - chủ nhân loạt ca khúc: BTBT, Illa Illa, Keep me Up,...; Quang Hùng MasterD - giọng ca được yêu thích, chinh phục trái tim người hâm mộ khắp Đông Nam Á; Rhyder - nghệ sĩ trẻ với phong cách âm nhạc hiện đại, hay Marzuz, giọng ca mới của làng giải trí Việt.

Quang Hùng MasterD - giọng ca được yêu thích (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đại nhạc hội, khán giả còn được hòa mình vào không gian sự kiện đa sắc màu tại phố đi bộ công viên Vũ Yên với hoạt động náo nhiệt như khám phá nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, thưởng thức các món ăn đặc trưng nổi tiếng của xứ sở kim chi, diện trang phục Hanbok truyền thống, làm đẹp với dịch vụ sơn móng tay và tư vấn trang điểm phong cách Hàn Quốc hay tham gia K-pop Random Dance, nơi kết nối người hâm mộ nhạc Hàn Quốc và hòa nhịp theo những bản nhạc đình đám của thần tượng B.I.

Với loạt sự kiện âm nhạc liên tục được tổ chức, "Thành phố đảo Hoàng Gia" - Vinhomes Royal Island vươn tầm trở thành điểm đến giải trí hàng đầu miền Bắc (Ảnh: Vinhomes).

Khán giả cũng có cơ hội chinh phục đường đua Gokart lớn nhất Hải Phòng. Với thiết kế hiện đại, cung đường uốn lượn thách thức và hệ thống xe đua chuyên dụng, đây sẽ là sân chơi thể hiện kỹ năng điều khiển tốc độ, tận hưởng những vòng đua kịch tính trước khi hòa mình vào sự kiện âm nhạc.

Tại khu vực Quảng trường châu Âu, du khách sẽ được check-in (chụp ảnh) cùng ngựa và khám phá trải nghiệm mới sắp hiện diện tại VinWonders Vũ Yên.

Đối với những ai yêu thích công nghệ và xe điện, Road to 8WONDER còn có khu vực trải nghiệm xanh VinFast, nơi du khách có thể trực tiếp lái thử các mẫu ô tô điện mới nhất trên cung đường giữa Vinhomes Royal Island.

Với sự hiện diện của Road to 8WONDER - The Next Icon cùng trải nghiệm cao cấp, Thành phố đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến mới.