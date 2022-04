Đại nhạc hội Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức bùng nổ không gian mạng với 3 triệu lượt xem livestream

Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức xác lập Kỷ lục Việt Nam, bùng nổ không gian mạng xã hội với 3 triệu lượt xem livestream

Tối 23/4 tại TP.HCM, VPBank đã chiêu đãi giới trẻ cả nước một bữa tiệc nghệ thuật choáng ngợp và "mãn nhãn" sau hơn 2 năm vắng bóng những lễ hội âm nhạc. Chương trình thu hút hơn 15.000 khán giả check-in sự kiện và hơn 3 triệu lượt xem livestream trên các nền tảng số.

Đại tiệc âm nhạc lớn đầu tiên sau hơn 2 năm Covid

Đại nhạc hội Light Up Viet Nam được tổ chức tại sân vận động Gia Định mới khai trương của TP.HCM với sự tham gia của hơn 15.000 người hâm mộ. Có thể nói, đã lâu lắm rồi giới trẻ mới được sống lại cảm giác bùng nổ, cháy bỏng trong một đại nhạc hội sau hơn 2 năm chỉ được nghe và xem nhạc online.

Đại nhạc hội bắt đầu vào 19h30, thế nhưng các bạn trẻ TP.HCM đã đổ dồn về SVĐ Gia Định từ 4 giờ chiều. Đến gần 6h sân vận động đã gần như chật kín. Tuy số lượng khán giả đông đúc nhưng công tác check-in được diễn ra rất nhanh gọn nhờ công nghệ số hóa hiện đại.

Ân tượng mạnh nhất Light Up Viet Nam mang đến cho khán giả chính là sân khấu siêu hoành tráng với visual đỉnh cao. Bao trọn 1 mặt sân vận động, sân khấu Light Up Viet Nam có chiều dài 110m và chiều cao lên tới 30m, tương đương tòa nhà 8 đến 9 tầng.

Tâm điểm sân khấu là khối lập phương khổng lồ được trang bị dàn đèn và màn hình led hiện đại, tạo hiệu ứng 3D mãn nhãn. Xung quanh khối lập phương là bông hoa thịnh vượng bay lên không trung, tỏa sáng rực rỡ.

Với hơn 2000m LED Matrix cùng hệ thống gần 700 đèn chiếu sáng và 200 loa công suất lớn được sử dụng, Light Up Viet Nam đã xác lập kỷ lục "Đại nhạc hội âm nhạc sử dụng công nghệ Lighting Show kết hợp LED matrix lớn nhất tại Việt Nam" do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận.

Trong gần 2 tiếng đồng hồ, khán giả trên sân vận động và người xem online được thưởng thức một bữa tiệc đa giác quan thịnh soạn chưa từng có. Mỗi màn trình diễn là một bất ngờ mới choáng ngợp với concept đồ họa mãn nhãn kết hợp công nghệ chiếu sáng đẳng cấp, hiệu ứng sân khấu và âm thanh bùng nổ. "Chỉ hai từ thôi :khủng và phê là đủ nói hết về sự kiện này" - khán giả Lan Anh, sinh viên đại học Hoa Sen chia sẻ.

Chương trình mở màn với ca khúc We Are The Family được hòa giọng bởi 16 em nhỏ và 3 nghệ sĩ Gen Z Mỹ Anh - Hoàng Dũng - GDucky. Đây là ca khúc sáng tác riêng cho ngân hàng VBank, như một lời chào và lời cảm ơn của thương hiệu đến tất cả những người dân Việt Nam sau một thời gian kiên cường chống chọi đại dịch.

Light Up Viet Nam "thắp sáng" không gian mạng

Trên mặt trận Facebook, Instagram hay Tiktok, những khán giả may mắn xem trực tiếp "rần rần" check-in, khoe ảnh "thực chiến", post video fancam "tường thuật" lại một trong những đại nhạc hội "khủng" nhất của năm 2022.

Có thể nói, với Light Up Viet Nam, VPBank đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả bằng một "bữa tiệc nghệ thuật" thỏa mãn mọi giác quan và những giây phút giải trí offline lẫn online cực "chất lượng". Hơn thế, dưới góc độ một sự kiện xã hội mang ý nghĩa khơi gợi - lan tỏa những giá trị và năng lượng tích cực, Light Up Viet Nam đã rất thành công khi khiến hàng nghìn trái tim rực cháy, thăng hoa cùng những thông điệp nhân văn, thắp sáng lên niềm hy vọng mạnh mẽ về một Việt Nam bứt phá, thịnh vượng trong tương lai.