Cựu sao nhí nổi tiếng nước Mỹ bị truy nã vì quấy rối tình dục trẻ em

Dân trí Tòa án vừa ký lệnh truy nã ngôi sao nhí một thời Kyle Massey vì hành vi quấy rối tình dục trẻ em. Anh là một gương mặt quen thuộc trong những bộ phim truyền hình của hãng Disney.

Theo TMZ, nam diễn viên Kyle Massey đã không tham dự phiên tòa diễn ra vào ngày 12/7. Trước đó, Kyle Massey bị buộc phải ra hầu tòa vì cáo buộc quấy rối tình dục và gửi những nội dung khiêu dâm cho trẻ vị thành niên.

Cuối tháng 6 vừa rồi, Kyle cũng đã vắng mặt trong phiên tòa này và khi tòa lùi lịch đến thứ Hai vừa qua, anh tiếp tục vắng mặt. Sự trốn tránh của cựu ngôi sao Disney đã khiến thẩm phán phải dùng biện pháp mạnh để xử lý.

Kyle Massey (thứ phải từ phải sang) bị tòa truy nã vì quấy rối tình dục một bé gái 13 tuổi.

"Thẩm phán đã ký lệnh truy nã Kyle Massey với số tiền thưởng lên đến 100 nghìn USD", đại diện của Văn phòng Luật sư Công tố Quận King chia sẻ sau khi nam diễn viên nổi tiếng vắng mặt trong phiên tòa ngày 12/7.

Lệnh truy nã của tòa án với Kyle Massey khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Kyle Massey nổi tiếng qua loạt phim truyền hình của hãng Disney như That's So Raven, That's So Suite Life of Hannah Montana, Cory in the House...

Luật sư của Kyle Massey giải thích rằng, anh vẫn chưa nhận được thông báo, phán quyết hay giấy tờ nào liên quan đến việc xét xử cáo buộc quấy rối tình dục. Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của Kyle đã nộp đủ hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Kyle Massey cho rằng bản thân bị oan và đang bị gia đình nạn nhân tống tiền.

Kyle Massey bị cáo buộc gửi nội dung khiêu dâm cho một cô bé 13 tuổi từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019. Trong đơn kiện, nguyên đơn khai, cô bé gặp Massey tại Universal Studios khi cô mới 4 tuổi và giữ liên lạc vì muốn theo đuổi sự nghiệp giải trí.

Người nhà của cô gái này đã đòi 1,5 triệu USD tiền bồi thường tổn thất tinh thần nhưng Kyle Massey nhất quyết từ chối và cho rằng anh đang bị tống tiền. Scandal quấy rối tình dục đã ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của Kyle Massey.

Mi Vân

Theo TMZ