Cuộc sống của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2010 ra sao sau hơn 10 năm?

Về chuyện tình duyên, Á hậu Thùy Trang đã yên bề gia thất từ sớm, Hoa hậu Ngọc Hân chuẩn bị kết hôn vào ngày 10/12 sắp tới. Trong khi đó, Hoàng My vẫn đang tận hưởng sự tự do của cuộc sống độc thân.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2010: Á hậu Thùy Trang (trái), Hoa hậu Ngọc Hân (giữa) và Á hậu Hoàng My (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hoa hậu Ngọc Hân viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình duyên

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010 khi đang là sinh viên Khoa thiết kế trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, ít ai biết, cô từng là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010. Ngọc Hân từng được vinh danh tại các cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Hoa sinh viên 2005, Miss THPT Trần Nhân Tông…

Sau khi đăng quang, Ngọc Hân chăm chỉ công tác từ thiện thay vì dấn thân vào các sự kiện showbiz. Đến hiện tại, sau 12 năm kể từ ngày đăng quang, cô vẫn miệt mài tham gia các hoạt động thiện nguyện. Người đẹp cũng chuyên tâm với sự nghiệp thiết kế áo dài. Đối với cô, đây là một cách để quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới, đồng thời, giúp người Việt thêm trân trọng trang phục truyền thống.

Về chuyện tình cảm, Hoa hậu Ngọc Hân chuẩn bị làm đám cưới vào ngày 10/12 sắp tới. Bạn trai cô công tác trong Bộ Ngoại giao. Cặp đôi đã có 11 năm hẹn hò kín tiếng trước khi đi tới hôn nhân. Chia sẻ về bạn trai với báo Dân Trí, Hoa hậu Ngọc Hân từng cho biết: "Tôi luôn tôn trọng khả năng và bản lĩnh của bạn ấy. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã rất ấn tượng về sự thông minh, hóm hỉnh của bạn ấy. Và tôi đã có suy nghĩ "bạn này nhất định phải là người yêu mình".

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai Phạm Phú Đạt rạng rỡ trong ngày lễ ăn hỏi sáng 27/11 (Ảnh: Lê Chí Linh).

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Ngọc Hân dự kiến sẽ tập trung chăm lo cho gia đình. Cô cùng chồng quyết định hạn chế bớt công việc, các buổi tụ họp bạn bè để vun đắp cho gia đình nhỏ.

Ngọc Hân chia sẻ với PV Dân trí: "Để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân sắp tới. Tôi cùng đối phương không đưa ra nhiều quy định cụ thể mà chỉ tự cam kết với nhau. Chúng tôi tôn trọng sở thích cá nhân của nhau, hạn chế công việc, tụ tập, dành nhiều quan tâm chăm lo cho cuộc sống. Chẳng hạn, trước đây khi độc thân, chúng tôi có thể đi chơi về muộn nhưng sau này, chắc chắn cả tôi và anh ấy sẽ hạn chế việc đó".

Á hậu 1 Hoàng My độc thân, chu du khắp thế giới

Hoàng My là người đẹp giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau đó, cô tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011 và Hoa hậu Thế giới. Đang ở thời kỳ đỉnh cao, rực rỡ nhất, Hoàng My từ bỏ tất cả để theo đuổi giấc mơ làm phim của mình.

Cô quyết tâm chinh phục học bổng tại Học viện Điện ảnh New York và đã thành công. Sau đó, Hoàng My ghi dấu ấn với công chúng khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim tài liệu "Giải mã trí tuệ Do Thái" và là thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Á hậu Hoàng My trong thời gian ở Isarel. Hoàng My hiện đang độc thân, cô tận hưởng thú vui du lịch và các hoạt động thiện nguyện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều năm sau, cô đã rút lui khỏi showbiz và sang Isarel chinh phục đam mê làm phim. Người đẹp từng chia sẻ: "Tôi muốn hướng đến cái gì đó cao hơn và sâu hơn. Như vậy mới làm cho tôi thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Khi tôi đi học, gặp được nhiều người khác nhau, mình sẽ thấy tâm hồn rất rộng lượng và không phán xét. Ở Việt Nam có nhiều vấn đề mà trước khi đi, tôi thấy rất khó chịu và phán xét nó. Khi đi ra nước ngoài, tôi thấy họ còn có nhiều vấn đề hơn nhưng không muốn phán xét điều gì nữa".

Hiện tại, Hoàng My vẫn độc thân. Cô từng chia sẻ, bản thân đã từng trải qua cảm giác cô đơn, mất kết nối khi đang ở trong một mối quan hệ. Chính vì vậy, đối với cô, sự độc thân hiện tại mang đến cảm giác bình yên, hạnh phúc. Đồng thời, cô cũng tận dụng khoảng thời gian này để đi du lịch vòng quanh thế giới.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 30, Á hậu Hoàng My khiến công chúng ngưỡng mộ khi từng chu du 20 quốc gia. Cô cũng nhiều lần chia sẻ sở thích đọc sách và chiêm nghiệm về lối sống an yên trên trang cá nhân.

Á hậu 2 Thùy Trang tập trung chăm sóc gia đình nhỏ

Thùy Trang giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, nàng Á hậu đang là sinh viên khoa Quản trị du lịch - Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi đăng quang, cô tiếp tục sự nghiệp học tập và không tham gia hoạt động trong giới giải trí như Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu 1 Hoàng My.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, năm 2013 Thùy Trang lên xe hoa với doanh nhân trẻ Đông Cương. Cô và ông xã tổ chức hôn lễ tại một khách sạn lớn ở Hà Nội với sự tham dự của những người bạn thân từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Á hậu Thùy Trang ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau đó, người đẹp quyết định theo chồng chuyển vào TPHCM sinh sống và làm việc. Cô tập trung phát triển công việc kinh doanh, đồng thời, dành thời gian vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

12 năm sau đăng quang, Á hậu Thùy Trang giữ được vóc dáng thon thả và diện mạo trẻ trung. Cô thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện của bạn bè thân thiết.