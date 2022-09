Cuộc sống của Camila Morrone trong 5 năm làm bạn gái của Leonardo Dicaprio

Theo Los Angeles Times, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone quyết định chia tay đúng ba tháng sau sinh nhật 25 tuổi của cô. Lần gần nhất cặp sao được nhìn thấy sánh đôi là ở tiệc mừng lễ Quốc khánh Mỹ hôm 4/7 tại bãi biển Malibu, bang California, Mỹ. Đầu tháng 8/2022, Morrone chia sẻ trên trang cá nhân, cô đang sống cùng mẹ tại St. Tropez, Pháp. Còn Leonardo Dicaprio ở lại Los Angeles, Mỹ.

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone đã quyết định chia tay sau gần 5 năm bên nhau (Ảnh: DM).

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone không tiết lộ lý do chia tay. Tuy nhiên, truyền thông thế giới cho rằng, mối quan hệ 5 năm là đủ dài hơi với tài tử Hollywood. Anh từng hò hẹn với nhiều bóng hồng nổi tiếng trong quá khứ và phần lớn những mối tình này đều kết thúc khi "nhà gái" bước sang tuổi 25.

Leonardo DiCaprio, sinh năm 1974, từng đoạt giải Oscar và có nhiều bom tấn ăn khách. Anh nổi tiếng là tài tử hào hoa bậc nhất Hollywood, từng hẹn hò nhiều mỹ nhân như Nina Agdal, Georgia Fowler, Toni Garn, Erin Heatherton, siêu mẫu Gisele Bundchen, Bridget Hall, Blake Lively, Bar Refaeli, Toni Garrn... Ở tuổi 48, anh chưa có ý định lập gia đình.

Chuyện tình đôi đũa lệch bắt đầu từ năm 2017

Theo Cosmopolitan, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone bắt đầu tìm hiểu nhau từ LHP Cannes 2017, khi tài tử mới chia tay người mẫu nội y Nina Agdal. Cặp sao lộ tin hẹn hò sáu tháng sau đó. Một nguồn tin thân cận cho biết Leonardo DiCaprio quen biết Camila Morrone khi cô 12 tuổi. Nữ diễn viên có cha dượng là tài tử Al Pacino, một đồng nghiệp thân thiết của ngôi sao Titanic.

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone bắt đầu hò hẹn từ năm 2017 (Ảnh: ACE Pictures Shutterstock).

Mối tình lệch 23 tuổi của cặp đôi tiêu tốn giấy mực truyền thông và thu hút sự quan tâm của dư luận. Cặp sao thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các kỳ nghỉ dưỡng, du lịch nhưng không xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tháng 12/2017, Camlia Morrone đón giao thừa cùng Leonardo DiCaprio trên du thuyền. Đi cùng họ là gia đình diễn viên Tobey Maguire - bạn thân của Leonardo.

Sau đó, hai người cũng dự tiệc sinh nhật 40 tuổi của MC Ellen DeGeneres. Họ không che giấu mối quan hệ, chụp ảnh cùng nhiều ngôi sao khác trong buổi tiệc. Tháng 4/2018, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone được phát hiện tay trong tay tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ.

Leonardo nổi tiếng yêu chiều bạn gái Camila Morrone (Ảnh: DM).

Leonardo và Camila lần đầu công khai dự sự kiện tại lễ trao giải Oscar lần 92 hồi tháng 2/2020. Hai người ngồi cạnh nhau trong hội trường nhưng không dự thảm đỏ. Cuối năm 2020, họ quyết định chuyển tới sống và tránh dịch cùng nhau.

Theo Daily Mail, tình cảm của Leo và Camila ngày càng bền chặt sau một năm sống chung. Họ rất kín tiếng về mối quan hệ nhưng thường xuyên đi du lịch hoặc vui chơi cùng bạn bè.

Hồi tháng 3/2022, hai người bị phát hiện hôn nhau tình tứ khi đi ăn tối tại một nhà ở hàng ở Los Angeles, Mỹ. Tháng 4/2022, Leonardo còn đưa bạn gái đến Mexico nghỉ dưỡng.

Camila Morrone bị gắn mác "đào mỏ" khi chấp nhận cặp kè với người hơn 23 tuổi

Khi trở thành bạn gái của Leonardo, Camila cũng phải chịu nhiều điều tiếng bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Cô bị gắn mác đào mỏ, hẹn hò với Leonardo chỉ vì tiền bạc và danh tiếng. Trước những lời xì xào của dư luận, cặp đôi ngày càng hạnh phúc.

Leonardo và Camila hẹn hò khá kín tiếng trong 5 năm bên nhau (Ảnh: DM).

Gần 5 năm qua, Leonardo chỉ gắn bó với người đẹp Camila Morrone. Đây cũng là mối quan hệ dài hơi nhất của tài tử Titanic trong vòng 10 năm trở lại đây. Trước khi cặp đôi chia tay, tờ People còn nhận định, Leonardo DiCaprio khá nghiêm túc suy nghĩ về chuyện xây dựng gia đình.

Trong thời gian bên nhau, Leonardo DiCaprio rất cưng chiều bạn gái kém tuổi. Giới săn tin không ít lần bắt gặp tài tử nổi tiếng chụp ảnh cho bạn gái hay nắm tay cô dạo phố, dành cho cô ánh nhìn ngọt ngào, yêu thương. Năm 2020, Leonardo DiCaprio đứng ra tổ chức sinh nhật tuổi 23 cho bạn gái trên du thuyền xa hoa và mời thêm một số bạn bè thân thiết của cô đến góp vui.

"Leonardo DiCaprio vốn là người đề cao tự do cá nhân, anh ấy thường dành rất nhiều thời gian với bạn bè, nhưng kể từ khi giãn cách vì dịch anh ấy chủ yếu quấn quýt bên Camila", một nguồn tin từng chia sẻ về mối quan hệ của hai người.

Leonardo và Camila bị bắt gặp hò hẹn tại Mexico hồi tháng 4/2022 (Ảnh: Splash News).

Trong lần phỏng vấn với Los Angeles Times, Camila Morrone cũng nói về chuyện tình của hai người: "Có rất nhiều mối quan hệ chênh lệch tuổi tác lớn ở Hollywood và cả thế giới. Tôi chỉ nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể hẹn hò với người mà họ muốn".

Chuyện tình với một trong những tài tử giàu có và nổi tiếng nhất thế giới cũng khiến cuộc sống của người mẫu trẻ Camila Morrone thay đổi nhiều trong 5 năm qua. Từ một gương mặt mới, ít người biết tới, cái danh "bạn gái của Leonardo" đã giúp Camila Morrone trở nên nổi tiếng, được truyền thông, người hâm mộ quan tâm đặc biệt.

Camila Morrone khát khao vượt qua cái bóng của bạn trai nổi tiếng

Camila Morrone, sinh năm 1997, sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, cuốn hút với thân hình nóng bỏng cùng thần thái ma mị. Camila Morrone gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu và lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2016 trước khi sải bước lần đầu trên sàn diễn thời trang một năm sau đó.

Camila Morrone trở nên nổi tiếng, được truyền thông quan tâm hơn sau khi trở thành bạn gái của Leonardo DiCaprio (Ảnh: Pinterest).

Camila Morrone sở hữu chiều cao 1,75m, vóc dáng thanh mảnh với số đo ba vòng 86-60-94 cùng đôi chân dài miên man. Ngoài ra, chân dài người Mỹ gốc Argentina nhanh chóng gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp với những đường nét tự nhiên lôi cuốn. Mỹ nhân sinh năm 1997 sở hữu hàng lông mày rậm như vẽ, đôi mắt nâu hút hồn cùng bờ môi đầy đặn.

Trên trang cá nhân có hơn 2,5 triệu người theo dõi, Camila Morrone thường xuyên đăng tải những hình ảnh trẻ trung ngoài đời thường hay duyên dáng trên tạp chí thời trang, các sự kiện. Cô được mời xuất hiện trên hàng loạt ấn phẩm nổi tiếng như Vogue, Sports Illustrated, trình diễn cho các nhãn hiệu Moschino, Victoria's Secret, Topshop, Philipp…

Camila Morrone sở hữu chiều cao 1,75m, vóc dáng thanh mảnh với số đo ba vòng 86-60-94 (Ảnh: Instagram).

Ngoài vai trò người mẫu, cô còn lấn sân sang diễn xuất. Cô từng bước ghi dấu ấn với các tác phẩm như Never Goin' Back, Death Wish, Mickey and the Bear… Với những nỗ lực không ngừng trong công việc, Camila được đánh giá cao về diễn xuất và thậm chí được so sánh với nữ diễn viên Jennifer Lawrence.

"Việc đứng trước camera và có những cảnh quay trong phim khiến tôi luôn có cảm giác tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ cảnh mình bật khóc trên đường về nhà như thế nào. Tôi muốn cảm nhận diễn xuất mãi mãi, hết phần đời còn lại của mình", cô nói về ước mơ diễn xuất của mình với tờ Vulture.

Camila còn là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội và có một dòng sản phẩm thời trang của riêng mình. Từ năm 2019, cô gái trẻ xinh đẹp đã bắt tay với nhãn hiệu nổi tiếng Naked Cashmere để xây dựng một dòng sản phẩm riêng. Cô cũng thường chia sẻ những bí quyết về chăm sóc sắc đẹp, lựa chọn trang phục, cách làm đẹp trên trang cá nhân và thu hút một lượng người theo dõi không nhỏ.

Camila Morrone trên thảm đỏ LHP Cannes 2019 (Ảnh: AFP).

Dù nổi tiếng hơn từ khi trở thành bạn gái của Leonardo, nhưng người đẹp tham vọng gây dựng một lối đi riêng và sự nghiệp của riêng mình. Nói với tờ Los Angeles, cô khẳng định bản thân không muốn trở thành một ngôi sao chỉ nổi tiếng sau một đêm, chỉ tỏa sáng một lần và không ai nhớ tới. Chính vì vậy, cô luôn dồn tâm huyết, nỗ lực hết mình trong từng dự án.

"Tôi không thích người ta xem mình chỉ là bạn gái của Leonardo. Tôi nhận thấy, trong cuộc sống, nhiều khi người ta biết đến sự tồn tại của bạn chỉ vì người mà bạn đang hò hẹn. Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi tự tin rằng, điều đó sẽ sớm mất đi và không còn nhiều người nhắc đến chúng nữa", cô gái trẻ tham vọng vượt qua cái bóng của người bạn trai nổi tiếng.

Camila Morrone khát khao gây dựng sự nghiệp riêng, không muốn dựa vào bạn trai nổi tiếng (Ảnh: Instagram).

Cuộc sống của Camila Morrone sau khi chia tay Leonardo Dicaprio

Theo Daily Mail, ngày 31/8, từ Pháp, Camila Morrone đã đáp chuyến bay đến Beverly Hills (Mỹ) để giải quyết việc cá nhân. Đây là lần đầu người đẹp quốc tịch Argentina xuất hiện công khai sau khi đường ai nấy đi với tài tử Leonardo DiCaprio.

Camila Morrone đến gặp nhà môi giới bất động sản ở Beverly Hills, Mỹ. Nguồn tin cho biết cô đi xem căn hộ, nhiều khả năng sẽ chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống độc thân.

Rời khu Beverly Hills, người mẫu trẻ lái xe đến ven biển Malibu dạo chơi. Mỹ nhân 25 tuổi đi một mình và không tỏ ra khó chịu khi bắt gặp ống kính của giới săn tin. Cô mặc trang phục đơn giản và bước đi vội vã.

Camila Morrone xuất hiện tại Mỹ, ngày 31/8, vài ngày sau khi chia tay Leonardo DiCaprio (Ảnh: Backgrid).

Camila Morrone trông khá thoải mái, vui vẻ khi gặp ống kính của giới săn tin (Ảnh: Backgrid).

Thời gian này, sao phim Titanic thường xuyên tiệc tùng cùng bạn bè hàng đêm. Anh đi chơi với thành viên trong đoàn phim cũ và một số cô gái. Ngoài ra, Leonardo còn được nhìn thấy dạo biển cùng bạn.

Truyền thông Hollywood xác nhận, cặp đôi chia tay do khoảng cách địa lý. Dù cố gắng sắp xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn để bên nhau, DiCaprio và Morrone vẫn di chuyển liên tục. Điều này khiến hai người phải xem xét lại mối quan hệ.

"Khoảng cách chính là vấn đề", nguồn tin nhấn mạnh. Nguồn tin của tờ E!News cũng cho rằng, Leonardo DiCaprio và người mẫu trẻ có khả năng tái hợp, nhưng không phải lúc này.