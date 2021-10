Cuộc đời bi kịch vì cuồng phẫu thuật thẩm mỹ của nữ ca sĩ Hàn Quốc

Dân trí Han Mi Ok được biết tới như một bi kịch của dao kéo thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Với khát khao làm đẹp, bà tự tiêm dầu ăn vào da, mắc bệnh tâm lý và kết thúc là ra đi trong cô độc.

Phẫu thuật thẩm mỹ hiện giờ không còn xa lạ nhưng có người may mắn cải thiện được nhan sắc, sức khỏe và đổi đời trong sự nghiệp sau những ca làm đẹp. Tuy nhiên, cũng có người phải hứng chịu hậu quả nặng nề và thậm chí đánh đổi bằng tính mạng của mình sau những cuộc hành trình chỉnh sửa nhan sắc.

Một trong số những câu chuyện ám ảnh và bi kịch nhất của làng giải trí xứ Hàn về hành trình làm đẹp bằng dao kéo chính là nữ diễn viên Han Mi Ok. Bà từng là một trong số những diễn viên, người mẫu xinh đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc.

Han Mi Ok từng chia sẻ về câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn và thất bại của mình trên truyền hình.

Mỹ nhân họ Han ở tuổi đôi mươi nhận được vô số lời ngợi khen vì sở hữu nhan sắc dịu dàng, khả ái và trong trẻo. Ước mơ lớn nhất của Han Mi Ok là trở thành ca sĩ. Vì muốn nổi tiếng hơn, Han Mi Ok quyết định rời Hàn Quốc, tới Nhật Bản để tìm kiếm thêm cơ hội trong sự nghiệp.

Han Mi Ok từng bộc bạch, chính những năm tháng bắt đầu sự nghiệp ca hát tại Nhật Bản, bà đã có ý định muốn chỉnh sửa nhan sắc để trở nên quyến rũ hơn. Không chỉ vậy, các đồng nghiệp xung quanh cũng khiến Han Mi Ok chịu áp lực khi muốn xinh xắn, nổi bật hơn.

Vì ám ảnh nhan sắc và muốn cải thiện dung mạo, Han Mi Ok bắt đầu tìm tới các bác sĩ thẩm mỹ. Bà đề nghị cải thiện phần cằm trở nên dài hơn, khiến gương mặt thon hơn. Ca phẫu thuật đầu tiên đó đã mở ra một chuỗi những ca chỉnh sửa sau này của Han Mi Ok.

Han Mi Ok với dung mạo xinh đẹp, tươi tắn khi còn trẻ và chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

Han Mi Ok kể lại rằng, bà chỉnh sửa nhan sắc lần đầu tiên tại một cơ sở thẩm mỹ bất hợp pháp ở tuổi 28. Sau ca chỉnh sửa đó, bà bắt đầu "nuôi" tham vọng thay đổi nhiều hơn trên gương mặt mình và rơi vào tình trạng "nghiện" dao kéo.

Sau những ca tiêm sáp parafin và gel silica công nghiệp vào mặt, gương mặt của Han Mi Ok thay đổi một cách dị thường, sưng phù gấp 3 lần so với ban đầu. Không còn ai, kể cả người thân, có thể nhận ra bà.

Gương mặt trở nên quái dị càng thôi thúc Han Mi Ok chỉnh sửa để cứu vớt. Song, đứng trước gương mặt bị biến dạng nặng nề của Han Mi Ok, không một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ nào dám nhận lời.

Han Mi Ok đành mua silicon, dầu ăn ngoài chợ để tự tiêm cho chính mình với hi vọng có thể thay đổi. Đổi lại, gương mặt của bà bị hủy hoại nghiêm trọng và sức khỏe của Han Mi Ok cũng bị ảnh hưởng.

Han Mi Ok kể rằng, bà chỉnh sửa lần đầu tiên ở tuổi 28 tại một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ "chui".

Trong những cuộc phỏng vấn sau này, bà thú nhận, khi nhìn lại hình ảnh trong quá khứ, bà đã tự trách bản thân nhiều lần. Bà cũng khuyên chị em phụ nữ khi đứng trước quyết định chỉnh sửa nhan sắc, nên suy nghĩ thật thấu đáo bởi mỗi lần động dao kéo, hệ lụy có thể rất lớn.

Trong nhiều năm, Han Mi Ok bị xem là trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ thất bại của làng giải trí xứ Hàn. Bố mẹ, người thân và hàng xóm đều xa lánh bà. Trang Sohu cho biết, trẻ con trong khu gọi Han Mi Ok là "cây quạt đứng" vì gương mặt sưng vù của bà.

Sự nghiệp trong làng giải trí của bà cũng bị đóng băng. Bản thân bà cũng thấy xấu hổ và thường xuyên phải che kín khi xuất hiện bên ngoài. Thính giác của bà cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những ca chỉnh sửa triền miên, không khoa học khiến gương mặt của Han Mi Ok bị tàn phá, sức khỏe của bà cũng bị ảnh hưởng.

Cả sức khỏe và tinh thần đều suy kiệt, Han Mi Ok rơi vào tuyệt vọng và cô đơn cùng nỗi giày vò, tự ti. Có giai đoạn, Han Mi Ok còn được chẩn đoán mắc một số vấn đề về tâm thần.

Năm 2012, một chương trình của Nhật Bản đề nghị giúp đỡ Han Mi Ok phẫu thuật lại gương mặt, giúp bà cải thiện những vấn đề sức khỏe. Sau vài lần từ chối, Han Mi Ok đồng ý nhận lời với hi vọng có một cuộc sống dễ thở hơn và không bị mọi người xa lánh.

Sau 17 ca chỉnh sửa đau đớn, các bác sĩ đã cố gắng loại bỏ 60 gram chất dư thừa trên mặt, 200 gram tại vùng cổ để giúp gương mặt Han Mi Ok trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhờ đó, kích thước gương mặt của nữ ca sĩ đã có sự thay đổi nhưng cũng không thể giúp bà lấy lại dung mạo khi xưa.

Bác sĩ cũng phát hiện ra rằng, não của bà bị dính chất bôi trơn gốc silicon nên thị lực cũng bị suy giảm. Một năm sau ca chỉnh sửa cứu vớt ngoại hình, Han Mi Ok đã có thể "dám" bước chân ra khỏi nhà, xin việc tại một cửa hàng bán quần áo và sống nhờ vào tiền trợ cấp cùng khoản thu nhập ít ỏi.

Năm 2012, Han Mi Ok đã thực hiện 17 ca phẫu thuật để thu nhỏ gương mặt, cứu vớt dung mạo. 6 năm sau, bà ra đi trong cô độc.

Tháng 12/2018, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin, Han Mi Ok đã qua đời tại nhà riêng. Nữ ca sĩ ra đi trong cô độc ở tuổi 57, sau 6 năm thực hiện ca chỉnh sửa cứu vớt nhan sắc. Sự ra đi của Han Mi Ok khiến nhiều người xót xa và gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc.

Nhiều người bày tỏ sự xót thương trước cuộc đời chịu nhiều đau đớn, cô độc của nữ ca sĩ Han Mi Ok. Bà không lập gia đình, không có người thân bên cạnh vì luôn mang nỗi mặc cảm về ngoại hình. Gia đình từ chối tiết lộ về cái chết cũng như năm tháng cuối đời của bà với các phương tiện truyền thông.

