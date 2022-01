Cuộc đời bi kịch của nguyên mẫu trong "Cổ tay áo màu đỏ"

Dân trí Bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc - "Cổ tay áo màu đỏ" lấy bối cảnh triều đại Joseon. Nhân vật nữ chính trong phim cũng được lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật trong sách sử.

Cổ tay áo màu đỏ (The Red Sleeve) là một trong những bộ phim truyền hình đặc sắc nhất của Hàn Quốc ra mắt vào giai đoạn cuối năm 2021. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lee Jun Ho, Lee Se Young, Kang Hoon và do đạo diễn Jung Ji In, biên kịch Jung Hae Ri "nhào nặn".

Bộ phim đã khởi chiếu với rating trung bình trên toàn Hàn Quốc là 5,7% và đã liên tục tăng rồi chiếm vị trí đầu bảng trong các bộ phim cùng khung giờ trong tháng 12/2021.

Cổ tay áo màu đỏ tiếp tục thành tích ấn tượng khi đứng đầu khung giờ lên sóng khi đạt được mức rating trung bình trên toàn Hàn Quốc là 17% và 17,4% cho hai tập cuối cùng, lên sóng vào ngày 1/1.

Cổ tay áo màu đỏ được lấy cảm hứng từ việc y phục của cung nữ trong vương thất Joseon thường có đường viền màu đỏ nằm trên tay áo, hàm ý chỉ họ là người của Quốc vương. Cuộc sống trong cung của họ chỉ có một mục đích duy nhất là phải phục tùng nhà vua và vương thất.

Phim xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên và lấy bối cảnh triều đại Joseon thế kỷ 18, kể về câu chuyện tình giữa vua Yi San (Lee Jun Ho đóng), một người luôn đặt nghĩa vụ với quốc gia của mình lên trên cả tình yêu và nghi tần Seong Deok Im (Lee Se Young đóng) - một cung nữ luôn khao khát được sống tự do, giản dị. Đây là điều khó có thể xảy ra với một nội mệnh phụ (Nội mệnh phụ là từ chỉ Hậu cung ở Triều Tiên).

Y phục của những cung nữ trong nội mệnh phụ thường có viền đỏ trên tay áo để biểu thị, họ là nữ nhân của Quốc vương và phải hoàn toàn nghe lời, phục tùng nhà vua và vương thất. Seong Deok Im hiểu rằng cuộc sống của một phi tần trong hậu cung khó có được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, vì tình yêu, Seong Deok Im vẫn quyết định lựa chọn ở bên nhà vua.

Cổ tay áo màu đỏ là câu chuyện tình lãng mạn chốn cung đình giữa Yi San (Jun Ho đóng) và Seong Deok Im (Lee Se Young đóng), cung nữ luôn muốn sống cuộc sống tự do, thay vì trở thành một trong nhiều phụ nữ của nhà vua.

Tối 1/1, hai tập cuối của Cổ tay áo màu đỏ đã khép lại cùng câu chuyện tình nhiều trắc trở của Seong Deok Im (Lee Se Young đóng) và Yi San (Lee Jun Ho đóng). Những hình ảnh cuối của phim để lại nhiều cảm xúc và nước mắt cho người xem khi Seong Deok Im ra đi mãi mãi còn Yi San một lòng mãi nhớ đến cô.

Tại lễ trao giải MBC năm 2021, diễn ra vào tháng 12/2021, bộ phim Cổ tay áo màu đỏ đã giành nhiều giải thưởng quan trọng gồm giải thưởng Nam và Nữ diễn viên xuất sắc dòng phim miniseries dành cho Lee Jun Ho và Lee Se Young, giải Thành tựu trọn đời cho Lee Deok Hwa, giải Cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Jang Hye Jin, giải Nam diễn viên mới xuất sắc cho Kang Hoon và giải Biên kịch xuất sắc.

Trong Cổ tay áo màu đỏ, nữ chính Seong Deok Im chính là vị cứu tinh của Yi San, hậu duệ và là cháu trai cả của vua Yeongjo, người sau này sẽ lên làm vua. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhân vật Deok Im được xây dựng dựa trên một nhân vật có thật.

Hình ảnh trong phim Cổ tay áo màu đỏ.

Lee Se Young thể hiện xuất sắc vai diễn cung nữ Seong Deok Im trong Cổ tay áo màu đỏ.

Theo ghi chép lịch sử, nguyên mẫu của Seong Deok Im là nghi tần Seong Eui Bin. Bà có một cuộc đời bất hạnh khi phải chứng kiến con trai ra đi khi mới 4 tuổi và bản thân bà cũng từ giã cõi đời trong lúc mang thai con thứ ba.

Theo lịch sử Hàn Quốc, vua Jeongjo lên ngôi từ năm 1776 khi vừa mới 24 tuổi. 6 năm sau đó, nghi tần Seong Eui Bin sinh hoàng tử đầu tiên đặt tên là Munhyo và hoàng tử nhỏ được kỳ vọng sau này sẽ kế vị vua.

2 năm sau, bà tiếp tục hạ sinh công chúa. Tuy nhiên, tiểu hoàng tử Munhyo không may qua đời khi mới 4 tuổi. Do vậy, nghi tần tiếp tục mang thai lần ba nhưng bất hạnh thay, khi đang mang thai đứa con thứ ba, bà lại ra đi mãi mãi và để lại vết thương lòng cho nhà vua.

Trong sách sử, nghi tần Song Eui Bin được hoàng gia yêu quý vì mang thai ba đứa con của nhà vua, không phải vì bà luôn xuất hiện trong những giai đoạn quan trọng và khủng hoảng của nhà vua. Đây là chi tiết được hư cấu trong tác phẩm truyền hình Cổ tay áo màu đỏ.

Những cảnh phim lãng mạn trong "Cổ tay áo màu đỏ" (Video: MBC).

