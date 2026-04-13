Cuộc đời Anh hùng Võ Thị Sáu được tái hiện trên phim điện ảnh

Hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Võ Thị Sáu (1952-2027), đạo diễn Lê Văn Kiệt và ê-kíp thực hiện phim điện ảnh Đất đỏ.

Theo đại diện đơn vị sản xuất, phim Đất đỏ truyền tải thông điệp ý nghĩa, nhằm tưởng niệm, tri ân và góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Áp phích phim "Đất đỏ" và chân dung Anh hùng Võ Thị Sáu (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Kịch bản Đất đỏ tập trung tái hiện chân dung thiếu nữ 13 tuổi với đời sống nội tâm phong phú, tính cách yêu đời. Phim còn khai thác những năm tháng Anh hùng Võ Thị Sáu hoạt động tại chiến khu Long Mỹ, vùng căn cứ Bà Rịa. Từ đó, tác phẩm phản ánh quá trình Anh hùng Võ Thị Sáu tham gia Đội công an xung phong Đất Đỏ, trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt.

Về bối cảnh, ê-kíp cho biết không gian nhà tù được tái hiện thông qua các chi tiết như "chuồng cọp", "chuồng bò", góp phần khắc họa điều kiện giam giữ khắc nghiệt và ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt cho biết, bộ phim tiếp cận theo hướng bám sát yếu tố hiện thực, đồng thời chú trọng chiều sâu cảm xúc nhân vật. Tác phẩm đặt trọng tâm vào trải nghiệm con người trong chiến tranh, thay vì chỉ tái hiện bối cảnh lịch sử đơn thuần.

Đất đỏ đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên tại TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Vai Võ Thị Sáu yêu cầu diễn viên có ngoại hình phù hợp với độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi, gương mặt sáng, ánh mắt thần thái, cao 1,5m-1,62m.

Ngoài ra, đoàn phim giới thiệu một số vai, như cha mẹ của Anh hùng Võ Thị Sáu, các bạn bè cùng trang lứa Hải, Lan, Chi, Nê...