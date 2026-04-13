Cuộc đời Anh hùng Võ Thị Sáu được tái hiện trên phim điện ảnh
(Dân trí) - Phim điện ảnh "Đất đỏ" khắc họa hình tượng Anh hùng Võ Thị Sáu dự kiến ra mắt năm 2027.
Hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Võ Thị Sáu (1952-2027), đạo diễn Lê Văn Kiệt và ê-kíp thực hiện phim điện ảnh Đất đỏ.
Theo đại diện đơn vị sản xuất, phim Đất đỏ truyền tải thông điệp ý nghĩa, nhằm tưởng niệm, tri ân và góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Kịch bản Đất đỏ tập trung tái hiện chân dung thiếu nữ 13 tuổi với đời sống nội tâm phong phú, tính cách yêu đời. Phim còn khai thác những năm tháng Anh hùng Võ Thị Sáu hoạt động tại chiến khu Long Mỹ, vùng căn cứ Bà Rịa. Từ đó, tác phẩm phản ánh quá trình Anh hùng Võ Thị Sáu tham gia Đội công an xung phong Đất Đỏ, trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt.
Về bối cảnh, ê-kíp cho biết không gian nhà tù được tái hiện thông qua các chi tiết như "chuồng cọp", "chuồng bò", góp phần khắc họa điều kiện giam giữ khắc nghiệt và ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng.
Đạo diễn Lê Văn Kiệt cho biết, bộ phim tiếp cận theo hướng bám sát yếu tố hiện thực, đồng thời chú trọng chiều sâu cảm xúc nhân vật. Tác phẩm đặt trọng tâm vào trải nghiệm con người trong chiến tranh, thay vì chỉ tái hiện bối cảnh lịch sử đơn thuần.
Đất đỏ đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên tại TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Vai Võ Thị Sáu yêu cầu diễn viên có ngoại hình phù hợp với độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi, gương mặt sáng, ánh mắt thần thái, cao 1,5m-1,62m.
Ngoài ra, đoàn phim giới thiệu một số vai, như cha mẹ của Anh hùng Võ Thị Sáu, các bạn bè cùng trang lứa Hải, Lan, Chi, Nê...
Liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Năm 1947, chị tham gia Đội Công an quận, làm trinh sát, thực hiện nhiệm vụ phá tề, trừ gian. Năm 1951, chị bị thực dân Pháp kết án tử hình và đưa ra Côn Đảo. Sáng 23/1/1952, chị vĩnh viễn nằm lại ở nghĩa trang Hàng Dương.
Hình tượng Anh hùng Võ Thị Sáu từng được tái hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật như ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn hay phim Người con gái đất đỏ (Lê Dân đạo diễn, NSND Thanh Thúy đóng vai chính).