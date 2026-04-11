Vũ Thu Hoài: "Nữ tổng tài" trên phim, ngoài đời gu thời trang sang chảnh

Vũ Thu Hoài (SN 1990, quê Tuyên Quang) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng ghi dấu ấn với vai trò MC - BTV thể thao, đồng thời tham gia nhiều bộ phim giờ vàng của VTV như: Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha, Mê cung, Mùa hoa tìm lại, Người phán xử… Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thu Hoài còn là KOL với hơn 300.000 người theo dõi và sở hữu thương hiệu thời trang riêng.

Mới đây, Vũ Thu Hoài nhận được sự quan tâm, chú ý của khán giả khi trở lại diễn xuất sau 5 năm vắng bóng. Cô đảm nhận vai Mỹ Linh trong phim giờ vàng Bước chân vào đời với hình ảnh “nữ tổng tài” sắc sảo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vũ Thu Hoài cho biết, nhân vật Linh trong phim mới 26 tuổi, trong khi cô hiện tại đã 36. Với nữ diễn viên, cách biệt 10 tuổi là cả một thế hệ và áp lực cực kỳ lớn.

“Để thu hẹp khoảng cách này, tôi chủ động thay đổi kiểu tóc, nhuộm màu sáng hơn và lựa chọn trang phục kỹ lưỡng để tạo cảm giác trẻ trung nhất có thể. Tôi đã dành suốt hai tuần tìm kiếm thêm trang phục từ nhiều nhãn hàng khác nhau, nhằm cân bằng giữa yếu tố công sở, sự tươi mới và vẫn giữ được khí chất”, Vũ Thu Hoài nói.

Ngoài đời, Vũ Thu Hoài cũng theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại. Nữ diễn viên bày tỏ: “Thời còn độc thân, chưa sinh con - là cô gái eo thon dáng gọn, tôi rất thích những trang phục tôn lên đường cong của cơ thể. Tuy nhiên, ở thời điểm này tôi có hướng đi khác, những trang phục và sản phẩm của tôi hướng đến sự thanh lịch, tông màu trung tính và và phù hợp với nhiều dáng người, kể cả những chị em có thân hình đầy đặn hơn".

Vũ Thu Hoài diện thiết kế áo cổ chữ V 3 khuy kết hợp chân váy dài. Thiết kế với phom dáng ôm gọn, tôn lên vẻ thanh thoát. Đường cắt may tinh tế giúp tổng thể trở nên hiện đại, dễ ứng dụng nhất là trong môi trường công sở nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Trong khi đó, set áo cổ tròn 4 khuy màu xanh navy kết hợp cùng chân váy xếp ly cũng giúp nữ diễn viên tôn lên sự cuốn hút đầy khí chất. Theo Vũ Thu Hoài set xanh navy cổ tròn là lựa chọn hoàn hảo cho vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Gam màu xanh navy tinh tế tôn da, thiết kế cổ tròn tối giản, dễ dàng ứng dụng trong nhiều dịp.

Vũ Thu Hoài trong trang phục cổ chữ V được cách điệu, kết hợp chi tiết xếp ly nhẹ ở phần ngực (trái) tạo điểm nhấn mềm mại, giúp tổng thể trở nên duyên dáng hơn.

Trong khi đó, set áo cổ chữ U kết hợp với chân váy xếp ly là điển hình chuẩn gu quý cô hiện đại. Với áo cổ chữ U mới mẻ, form áo ôm nhẹ vừa đủ tôn dáng tinh tế kết hợp cùng chân váy xếp ly dịu dàng, uyển chuyển tôn lên vẻ yêu kiều.

Mỹ nhân phim Bước chân vào đời sở hữu số đo 3 vòng quyến rũ 85-68-90. Vì vậy, trong một số dịp, cô vẫn lựa chọn những thiết kế ôm dáng như chiếc đầm đính hoa nổi tinh xảo này. Trang phục khéo léo tôn lên đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, sang trọng.

Hay ở khoảnh khắc khác, cô diện váy chất liệu ren thêu tinh xảo, hoa 3D đính kết thủ công nổi bật. Dáng ôm dài, cổ vuông nữ tính mang đến cho nàng vẻ đẹp tiểu thư dịu dàng và đầy cuốn hút.

Tại một sự kiện thời trang, trên thảm đỏ, Vũ Thu Hoài tiếp tục khẳng định phong cách khi lựa chọn thiết kế tông đỏ nổi bật, phom ôm sát tôn đường cong cùng họa tiết thêu tinh xảo, mang đến vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn giữ trọn nét kiêu sa, đài các.

Đời thường, Vũ Thu Hoài cũng ưu tiên những thiết kế ghi-lê dáng dài kết hợp cùng quần ống suông trên tông trắng chủ đạo tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa trẻ trung. Với phom dáng phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế trong từng đường cắt may, bộ trang phục không chỉ giúp người mặc tự tin khẳng định phong cách mà còn khéo léo che đi những khuyết điểm nhỏ, phù hợp với mọi dáng người.

Set xám tiêu (trái) lại là lựa chọn hoàn hảo cho vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn hiện đại. Áo dáng suông gọn, điểm nhấn tinh tế với phần tà lệch, phối cùng quần suông mang lại tổng thể hài hoà, thoải mái nhưng vẫn chỉn chu.

Trong khi đó, váy họa tiết chấm bi luôn giữ được sức hút khi đặt trong những thiết kế đề cao sự thoải mái. Theo Thu Hoài, với phom váy suông đuôi cá, không chiết eo gò bó, trang phục giúp người mặc dễ dàng vận động mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Đây là kiểu thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ nữ tính ở nhiều độ tuổi.

