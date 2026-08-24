Cú ngã từ độ cao 4,5m thay đổi cuộc đời nữ nghệ sĩ xiếc xinh đẹp

Gần 2 năm sau tai nạn, Konfektova đã nộp đơn kiện gánh xiếc nổi tiếng Cirque du Soleil và các công ty liên quan, yêu cầu bồi thường 16,75 triệu USD.

Mariia Konfektova từng khiến khán giả kinh ngạc với những màn trình diễn trên vòng đu trên không. Năm 2021, cô lập kỷ lục Guinness với 75 vòng xoay trên vòng đu trên không trong 30 giây tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, cuộc đời của nữ nghệ sĩ thay đổi sau sự cố trong chương trình KOOZA của Cirque du Soleil tại Portland, bang Oregon (Mỹ), ngày 24/8/2024.

Mariia Konfektova gặp tai nạn khi biểu diễn vào năm 2024 và phải chịu di chứng suốt đời (Ảnh: DailyMail).

Trong lúc thực hiện tiết mục trên không, Konfektova mất thăng bằng và rơi xuống sân khấu từ độ cao khoảng 4,5m. Cú ngã khiến khán giả hoảng loạn. Chương trình được tạm dừng ngay lập tức để đội ngũ y tế tiếp cận và đưa cô tới bệnh viện. Tiết mục không sử dụng lưới an toàn.

Theo đơn kiện được nộp tại Tòa án vào ngày 20/8, Konfektova yêu cầu Cirque du Soleil và các công ty liên quan bồi thường 16,75 triệu USD. Hồ sơ cũng lần đầu công khai chi tiết về mức độ thương tích và những di chứng mà nữ nghệ sĩ cho biết vẫn phải chịu sau tai nạn.

Theo đơn kiện, Konfektova bị gãy 11 xương, trong đó có các tổn thương ở vùng thắt lưng, cổ tay, hộp sọ và ít nhất 7 xương trên khuôn mặt. Cô cũng bị chấn động não, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và cho biết một số tổn thương là vĩnh viễn.

Hồ sơ cho biết tai nạn xảy ra khi Konfektova chuyển động tác và chân phải bị trượt. Hai tay cô khi đó chỉ chạm vào vòng để giữ thăng bằng, thay vì nắm chặt, khiến cô rơi xuống sân khấu.

Mariia Konfektova đang giữ kỷ lục Guinness về số vòng xoay trên vòng đu trên không trước tai nạn (Ảnh: Instagram).

Konfektova cáo buộc Cirque du Soleil không bố trí thảm, lưới hoặc thiết bị giảm chấn phù hợp để hạn chế thương tích khi nghệ sĩ ngã. Cô cũng cho biết từng bày tỏ lo ngại về hệ thống treo của chiếc vòng trước tai nạn nhưng những vấn đề này không được giải quyết.

Trong đơn kiện, nữ nghệ sĩ cáo buộc những lo ngại về an toàn mà cô nêu ra trước và sau tai nạn đã không được giải quyết thỏa đáng. Konfektova tiết lộ thêm rằng, cô đã bị cho thôi việc vì tiếp tục lên tiếng về các vấn đề này.

Hai năm sau tai nạn, Konfektova chưa thể hoàn toàn trở lại nghề biểu diễn. Trên trang GoFundMe, nữ nghệ sĩ nói đang phải sống chung với các vấn đề liên quan đến hàm, sự mất cân đối khuôn mặt, hô hấp và sinh hoạt khó khăn hằng ngày.

Konfektova cho biết vẫn còn những ca phẫu thuật phía trước, trong khi việc tiếp cận điều trị gặp khó khăn do các vấn đề liên quan đến bảo hiểm và thủ tục pháp lý.

Ngay sau khi những thông tin này được công bố, câu chuyện của Konfektova đã trở thành chủ đề thu hút trên truyền thông quốc tế. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một tai nạn trong rạp xiếc mà còn là hành trình phục hồi thể chất và tinh thần của một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho những màn trình diễn trên không.

Trong những chia sẻ về quá trình hồi phục, Konfektova cho biết tai nạn khiến những kế hoạch trước đó của cô thay đổi hoàn toàn. Sức khỏe hiện trở thành ưu tiên hàng đầu và cô phải chuẩn bị cho một quá trình điều trị kéo dài nhiều năm.

Mariia Konfektova khởi kiện đoàn xiếc vì muốn tìm lại công bằng cho chính mình (Ảnh: Instagram).

Cú ngã năm 2024 cũng cho thấy những rủi ro ít được nhìn thấy phía sau các màn trình diễn của xiếc đương đại. Trên sân khấu, khán giả chỉ nhìn thấy những vòng xoay, động tác nhào lộn và sự chính xác của nghệ sĩ. Phía sau đó là quá trình luyện tập khắc nghiệt, yêu cầu cao về thể lực và những rủi ro mà người biểu diễn phải đối mặt.

Với Mariia Konfektova, khoảnh khắc rơi khỏi vòng đu ở độ cao khoảng 4,5m đã biến một tiết mục biểu diễn thành biến cố làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nữ nghệ sĩ xinh đẹp.

Sau cuộc điều tra, Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Oregon (Oregon OSHA) đề xuất phạt đoàn xiếc Cirque du Soleil 8.070 USD vì vi phạm các quy định về an toàn lao động. Cirque du Soleil đã kháng cáo quyết định xử phạt.

Theo hồ sơ vụ kiện, đoàn xiếc nói với cơ quan điều tra rằng họ thường yêu cầu thiết bị bảo hộ cho các tiết mục ở độ cao khoảng 6m trở lên, trong khi tiết mục của Konfektova thấp hơn ngưỡng này khoảng 1,5m.