Nhà vườn 1.000m2 ở ngoại thành Hà Nội của diễn viên "Cảnh sát hình sự"

Nữ sĩ Bàng Ái Thơ cho biết, công trình được xây dựng vào năm 2020, trong thời gian Covid-19. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ phía sau, được thiết kế theo phong cách nhà gỗ châu Âu mà nữ sĩ yêu thích.

Phần dưới ngôi nhà sử dụng đá, phía trên làm bằng gỗ. Các mảng gỗ ốp bên ngoài là gỗ quế, vừa giúp hạn chế côn trùng vừa tạo mùi hương dễ chịu. Lối đi dẫn lên nhà được bao quanh bởi cây xanh và hoa cỏ, giữ được không gian tự nhiên vốn có của khu đất.

Không gian phòng khách của vợ chồng nghệ sĩ gây ấn tượng với kiến trúc nhà gỗ châu Âu ấm cúng, nổi bật với hệ thống đèn chùm, tượng đồng, tranh và đồ sưu tầm đắt giá được trưng bày chỉn chu, nghệ thuật.

Vợ chồng nghệ sĩ cho biết, riêng tượng đồng trong nhà đã có hàng trăm món lớn nhỏ. Tổng giá trị bộ sưu tập được ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

“Quảng trường âm nhạc” thu nhỏ với hàng chục tượng đồng khắc họa các nhạc công, ca sĩ, nhạc sĩ cùng nhiều loại nhạc cụ như violon, saxophone, guitar... Bên cạnh các tượng đồng là những chiếc đèn Tiffany kính màu và loa, kèn bằng đồng cổ.

Nữ sĩ Bàng Ái Thơ là người sưu tầm những món đồ đồng cổ còn nghệ sĩ Văn Báu lại chính là người chăm chút cho từng tác phẩm. Mỗi khi vợ mang đồ mới về, nam nghệ sĩ lại tỉ mỉ mua chất tẩy rửa chuyên dụng, ngồi hàng giờ đánh, chà xát để khôi phục lại vẻ sáng bóng vốn có. Nam diễn viên nói tất cả đều phải qua tay ông mới được như thế này.

Niềm yêu thích sưu tầm của nữ sĩ Bàng Ái Thơ bắt nguồn từ những lần bà công tác ở nước ngoài. Qua những chuyến đi, tình yêu thiên nhiên và tâm hồn thi sĩ thôi thúc bà mang về những món đồ yêu thích, dần tạo nên một “thế giới thu nhỏ” trong chính ngôi nhà của mình.

Phòng khách vì thế cũng được trưng bày theo từng chủ đề riêng. Bên cạnh “quảng trường âm nhạc”, bà dành một khoảng nhỏ tái hiện không gian làng quê với mô hình nhà gỗ, đèn kính màu Tiffany và các tượng đồng hình lợn, gà, chim hạc, chim công, mèo... Những món đồ được bà tìm mua, sưu tầm qua nhiều nơi, trong đó có cả các cuộc đấu giá ở châu Âu.

Ở một góc bên phòng khách, chiếc đàn piano gỗ được đặt trang trọng, làm phong phú thêm không gian sống. Phía trên lưng đàn, gia chủ tỉ mỉ phủ một lớp vải nhung đỏ thêu ren và trưng bày bộ sưu tập đồng hồ báo thức cổ độc đáo với đủ kích thước, kiểu dáng. Bức tranh phong cảnh và các món đồ trang trí xung quanh tạo nên một góc nhỏ mang vẻ hoài cổ, ấm cúng.

Bàng Ái Thơ tự nhận mình là người đặc biệt say mê đồ đồng. Trong không gian sống của hai vợ chồng, từ những bức tượng lớn đến bàn, đèn, đồng hồ, ấm chén và nhiều vật dụng nhỏ đều có thể trở thành một phần của bộ sưu tập.

Góc làm việc nhỏ, ấm cúng của nhà thơ Bàng Ái Thơ được bố trí một bên phòng khách. Không gian chủ yếu sử dụng nội thất gỗ, cùng giá sách, máy nghe nhạc và những món đồ gắn với đời sống nghệ thuật của bà. Đây là nơi nữ sĩ đọc sách, nghe nhạc, làm thơ và sáng tác.

Gian bếp của hai vợ chồng ở tầng dưới, được nữ sĩ Bàng Ái Thơ và nghệ sĩ Văn Báu tự tay bài trí. Khu bếp rộng khoảng 2,5m, dài 4m, có bàn đảo, bếp từ và bếp gas.

Dù ít khi vào bếp, Bàng Ái Thơ lại khá cầu kỳ trong việc chọn đồ dùng. Từ nồi niêu, xoong chảo, dụng cụ làm bếp, đồ nướng đến cốc uống nước, nhiều món được bà lựa chọn từ châu Âu.

Phòng ăn cũng mang dấu ấn sáng tạo riêng của nhà thơ Bàng Ái Thơ với những bức tranh và phù điêu do bà thực hiện.

Bức phù điêu (phải) rộng gần 2m được bà lấy cảm hứng từ bài thơ Vợ chồng đi chợ xuân của cha mình - cố nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên. Đây là một tác phẩm viết về miền núi từng được Đài Tiếng nói Việt Nam phát vào dịp 30 Tết hằng năm.

Không gian phía dưới cũng thuộc khuôn viên nhà đồi với diện tích khoảng 500m2. Bên trái là ngôi nhà đá được bà xây từ khoảng năm 2003, gồm 10 phòng, chủ yếu dành cho người thân, bạn bè và khách tới làm việc, vui chơi có thể nghỉ lại.

Cạnh đó là thư viện Đồi nghệ sĩ - nơi giao lưu về văn học, nghệ thuật chung của các văn nghệ sĩ, đồng thời lưu giữ sách báo, tranh ảnh cùng nhiều tác phẩm do Bàng Ái Thơ sáng tác và sưu tầm. Công trình được thiết kế theo phong cách nhà gỗ châu Âu, đồng điệu với không gian chung của khuôn viên.

Một trong những phòng ngủ được thiết kế có nhiều ô cửa sổ lớn, đón ánh sáng tự nhiên và hướng ra không gian xanh của núi đồi. Các phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, nhưng vẫn giữ thiết kế mở, để người ở có thể gần gũi với thiên nhiên và có cảm giác như đang nghỉ dưỡng.

Khu vực ban công với góc nhìn ôm trọn khung cảnh đồi núi trập trùng. Đây là nơi lý tưởng để hai nghệ sĩ ngồi thưởng trà, đọc sách và tiếp đón bạn bè thân thiết.

Ngay góc vườn yên bình, tảng đá khắc 4 câu thơ của cố nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên như một điểm tựa tinh thần mà Bàng Ái Thơ dành riêng để tri ân người cha quá cố của bà.

Một góc sân vườn xanh mát, tĩnh lặng cùng bộ bàn ghế đá tự nhiên là không gian lý tưởng để nghệ sĩ Văn Báu tận hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Nghệ sĩ Văn Báu (SN 1952) là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam, đặc biệt qua phim truyền hình Cảnh sát hình sự gồm 40 tập, xoay quanh 8 vụ án, được phát sóng từ năm 1996. Trong loạt phim này, ông gây ấn tượng sâu sắc khi hóa thân thành chiến sĩ cảnh sát Chu Văn Hòa - một người chính trực, liêm chính và hết lòng với công việc. Sau thành công của Cảnh sát hình sự, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Lời sám hối muộn màng, Làng cát, Trò chơi sinh tử, Bí mật những cuộc đời, Chạy án 1, Chạy án 2, Bí mật tam giác vàng... Trong khi đó, Bàng Ái Thơ (SN 1958) là một nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ. Bà sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống văn chương nghệ thuật. Bác ruột của bà là thi sĩ đồng quê Bàng Bá Lân, chủ soái Thi phái Sông Thương, được nhiều người biết đến qua 2 câu thơ: “Hỡi cô tát nước bên đàng/ Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi?”. Cha ruột của Bàng Ái Thơ là nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên - một người đa tài, học rộng, uyên bác nhưng không màng danh tiếng, luôn giữ lối sống chính trực. Trên hành trình sáng tác, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ Bàng Ái Thơ đã xuất bản 7 tập thơ: Mắt lặng (NXB Hội Nhà văn), Ánh sáng từ viên sỏi (NXB Hội Nhà văn), Sớm mai xuân (NXB Văn học), Trở lại mình (NXB Hội Nhà văn), Cát loãng (NXB Hội Nhà văn), Bạch lạp và Hoa hồng (NXB Hội Nhà văn) và Ma thuật thi ca (NXB Ukiyoto Canada). Bàng Ái Thơ từng nhận 3 giải thưởng văn học trong nước. Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực văn chương, bà còn là một họa sĩ và nhạc sĩ giàu sức sáng tạo, từng tổ chức 3 triển lãm cá nhân và đạt 3 giải thưởng âm nhạc.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam